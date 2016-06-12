عبد الله مصطفي يكتب: محمد علي كلاي.. أمة وحده

أحبه الصغير قبل الكبير،كان مثقفآ وفيلسوفآ وسابقآ بوعيه أبناء جيله، أحبه خصومه قبل أصدقائه،أعظم محطات حياته كانت عند رفضه المشاركة بحرب بلده أمريكا على فيتنام. يتبع

بطل العالم ثلاث مرات للوزن الثقيل وصاحب أقوى لكمة قُدرت بنصف طن. أسلم في عمر الـ22 ، كان رجلآ ثابتآ على اختياره حتى لقي ربه رحمه الله. سُمي بملاكم القرن والملاكم الملك والأسطورة كما سُمي بالملاكم الفيلسوف، وكان سفيرآ للإنسانية جمعاء بمشاريعه الخيرية العديدة التي باشرها في كل أنحاء العالم.

أحبه الصغير قبل الكبير. كان مثقفآ وفيلسوفآ وسابقآ بوعيه أبناء جيله ومتقدمآ عليهم. أحبه خصومه قبل أصدقائه. أعظم محطات حياته كانت عند رفضه المشاركة بحرب بلده أمريكا على فيتنام معللآ ذلك أن دينه يحرم عليه القتال إلا في سبيل الله ورسوله على حد قوله، فهددوه إن لم يعدل عن قراره فسيسحبوا منه كل كوؤس بطولاته التي فاز بها فأبى فتم سجنه وألغيت كل بطولاته.

وكان ثابتآ على مبدئه، راسخآ متشبثآ بإيمانه فكان في هذا الموقف أمة وحده واجه الجميع بمفرده مضحيآ بمجد تعب في الوصول إليه، ثم نصره الله بعد إعلان براءته حيث أعيدت له كل كؤوسه وبطولاته، والمحطة الأخرى فوزه ببطولة العالم للوزن الثقيل برقم قياسي ثلاث مرات؛ إلا أنه يقول عن نفسه إن أعظم محطة في حياته حينما عرف الله عن طريق دين الإسلام واعتنق الإسلام وكان ملتزمآ به ومفتخرآ بكونه مسلما.

هو الوحيد الذي وضع اسمه ضمن نجمة المشاهير في هوليود على جدار ممشى المشاهير بينما وضعت النجوم الأخرى على الممشى، وكان رفضه قطعيآ بعدم قبول وضع اسمه على الممشى، واقترح وضعه على الجدار معللآ أنه لن يقبل أن يكون اسمه محمد مداسآ للزائرين ولو كان في نجمة المشاهير لأنه يحمل نفس اسم النبي محمد —صلى الله عليه وسلم – فوافقوا على طلبه فهم لايستطيعون القفز فوق عظمة هذا الرجل فهو ليس أي رجل برمزيته الرياضية والإنسانية على اعتبار لونه ونضاله في مجتمع حر وتم له ماأراد. فكان في هذه اللحظة أيضآ أمة لوحده .

كان يدعو إلى الله ودين الإسلام بسلوكه قبل قوله؛ فكان قدوة ولأنه إنسان عظيم ورياضي كبير كان مصدرآ للإلهام عند الملايين من البشر مسلمين وغير مسلمين .

أحب الخير لكل الناس وأحب دينه وأخلص له وأحب الله فأحبه الله وقذف في قلوب الناس حبه فأحبه مئات الملايين من البشر على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وألسنتهم وأديانهم ومللهم. لم ير إنسانا يكرهه قط في الحياة حتى خصومه الذين وجه لهم اللكمات أحبوه إنسانآ كريمًا ومخلصًا ووفيًا وملاكمًا فارسًاً في الحلبة وخارجها بأخلاقه وأدبه ومبدئه فأحبه الأبيض قبل الأسود.

وكان لنجاحه وافتخار أمريكا به نصرًا مؤزرًا للسود على التمييز العنصري الذي كانوا يعانون منه حينها فقد كان لمحمد علي دورآ في مد جسور الثقة والقبول والحب بين أصحاب اللونين ونصرًا للحرية والكرامة على العبودية والتمييز فصار كلاي رمزًا إنسانيًا عظيمًا إلى جانب كونه بطلًا رياضيًا أسطوريًا في الملاكمة وهنا كان أيضًا برمزيته الملهمة أمة لوحده .

رحم الله البطل الأسطوري العالمي الأمريكي المسلم محمد علي كلاي وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الأمة الإسلامية التي لطالما افتخر بانتسابه لها خير الجزاء.

وأنا أقر أنني أحببت محمد على كلاي منذ صغري وكنت أتابعه بشغف وحماس واستمتع بفنه وقوته على الحلبة وشعرت بالفخر عندما كبرت وعلمت أنه مسلم لأنه مثّل الإسلام في بلاد غير المسلمين خير تمثيل ونشر بفعله قبل قوله دين الإسلام بين الناس؛ فكان مصدر إلهام الملايين من الناس متأثرين به ولكونه إنسانا كبيرا ولمكانته المرموقة ولكونه أضحى رمزًا أسطوريًا كانت دعوته للسلام والمحبة والتعاون والخير بين كل الناس سمة تميزه عن الجميع ، فجعل كل ذلك اسم محمد علي كلاي محفور في وجدان كل إنسان وكل مسلم محفور بمداد الروح الذي لايمحى ولا يزول .

رحم الله الأسطورة الإنسانية الكبرى في عالم الرياضة بشكل عام وفي لعبة الملاكمة بشكل خاص البطل المذهل ورجل المواقف الخالدة الموهوب من الله والمحبوب من خلقه الإنسان العظيم المؤمن المسلم محمد علي كلاي وعوضه جنان النعيم كما كان يشتهيها، وكما قال مرة إنه بعد الاعتزال سيستعد للقاء الله وهو يشتهي ويتشوق لدخول الجنة لأنه يحب أن يراها ويأكل من ثمرها أسأل الله أن يعطيه ماتمنى وأن يهبه ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر في جنات صدق عند مليك مقتدر .

يحق لي كمسلم في أمة يتأخر وعيها بهويتها بدل أن يتقدم أن أنعي للمسلمين أخًا كبيرًا لنا وعظيمًا تحمل عنا جهلنا وتقصيرنا فسبق بوعيه خطى أمته المكلومة وتقدم على الكثيرين من أبناء جيله في وقت كانت الأمة بمافيها أمة لغة القرآن كانت وما تزال تعيش غيبوبة هوية ملتبسة بوعي مشوه لايقرأ حقيقة وماهية الخلق أو الخالق.

ومازال فيها الملايين يلهثون وراء زخرف التغريب عن الذات والهوية في وقت وقف رجل واحد اسمه محمد علي كما سمى نفسه بعد إسلامه وقف كالجبل الأشم حيث كانت الدنيا على طبق الشهرة والمال بين يديه وعاش في قلب زينة الحياة البراقة في أمريكا وقف هذا الرجل مواقف سجلت اسمه في سجل الخالدين حيث تحول من فرد ينتمي إلى أمة إلى رجل بأمة بمفرده .. فسطر اسمه في سجل الخالدين .. في القلوب والجنان .



عبد الله مصطفي

كاتب ومدون سوري

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