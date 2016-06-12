داليا الحديدي تكتب: " لا تغتر"

" لا تغتر" .. قد تمنح الطعام وتمنع الشبع .. فلا تغتر. قد تسقى الشراب وتحرم الري .. فلا تغتر. قد ترزق الدثار وتفتقر للستر .. فلا تغتر. يتبع

" لا تغتر"

– قد تمنح الطعام وتمنع الشبع .. فلا تغتر.

– قد تسقى الشراب وتحرم الري .. فلا تغتر.

– قد ترزق الدثار وتفتقر للستر .. فلا تغتر.

– قد تنال العلم وتفتقر الحكمة .. فلا تغتر.

– قد ترزق الموهبة ويُعوزُكَ الدهر لعراب .. فلا تغتر.

– قد تتمتع بالصحة وتفتقد الهمة .. فلا تغتر.

– قد تُلهم الفكرة وتفقد الذكرى .. فلا تغتر.

– قد تصيبك الشهرة .. فتتبعها الجُرسة .. فلا تغتر.

– قد يَهبَك النعم وتُحرم الشكر .. فلا تغتر.

– قد تُصاب بالبلاء، فتنسى الصبر وتُمنع الأجر .. فلا تغتر.

– قد تجد الحبيب وتُعدم الوفاء .. فلا تغتر.

– قد توهب الكرم وترزى بالنكران .. فلا تغتر.

– قد يصلك الغريب ويقطعك الرحم .. فلا تغتر.

– قد ينفتح لك النور، لكن تنقصك الهداية .. فلا تغتر.

– قد تهطل الأمطار وتمنع الغيث .. فلا تغتر.

– قد تُنَعَم بالشمس وربما عانيت من نقص فيتامين " د".. فلا تغتر.

– قد تتوسط حقول الخزامى، وتضعف لديك حاسة الشم .. فلا تغتر.

– قد توهب صوتاً رخيماً .. ويصاحبك حظاً وخيماً.. فلا تغتر.

– قد تمتلك مهارة الصنعة وتفتقد لفن تسويق منتجك .. فلا تغتر.

– قد تستطع الباءَة ويتم الزواج، لكن تُحرم الإعفاف والمودة والرحمة .. فلا تغتر.

– قد تربح مئات الأصدقاء الافتراضيين والواقعيين و تُعدَم خِلاً وفياً .. فلا تغتر.

– قد تحوذ أرقى الشهادات العلمية، وتعيش عاطلاً بلا وظيفة تغنيك .. فلا تغتر.

– قد تتواضع مع الخلق، وتتكبر عن سجدة مفروضة للخالق .. فلا تغتر.

– قد ترعى لديك الماشية، وتُحرم ثواب الأُضحية .. فلا تغتر.

– قد تفتح لك مصارف الصدقات ويغلق في وجهك أبواب القبول .. فلا تغتر.

– قد تقيم الصلاة وتقعد عن الخشوع .. فلا تغتر.

– قد تؤدي فريضة الصيام، ولا تمتنع عن أكل لحم البشر بالغيبة .. فلا تغتر.

– قد يرفع العمل .. وينزل البلاء لعدم الإخلاص .. فلا تغتر.

– قد تؤتي زيادة في المال، وتحتاج لإنقاص جشعك .. فلا تغتر.

– قد تُطعم الولد، فتتذوق مُر العقوق .. فلا تغتر.

– قد يُهدى إليه الحذاء، فيعود لداره مبتور القدمين .. فلا تغتر.

– قد ترفل الغادة بالحسن والجمال، فتقترن بضرير .. فلا غرو.

– قد تتزوجين من قوي ثري، وتحرمين السند في الحياة .. فلا غرو.

– قد تنعم بالفضيلة ويُتراذل عليك بعدم التقدير .. فلا تغتر.

– قد تكسب عائلة كبيرة وتخسر الشعور بالعزوة .. فلا تغتر.

– قد تكون ابناً لوطناً حر وموثر، وتضطر لتيه الغربة .. فلا تغتر.

– قد يمتلئ صدرك بالحليب ويموت رضيعك في حضنك .. فلا غرو.

– قد يدرس ولدك في أعرق الجامعات العالمية ويفتقد التوفيق في الحياة .. فلا تغتر.

– قد تمنح الثمار والعشار و الديار وتُمنع الصحبة والسمار والأخيار .. فلا تغتر.

– قد تتمتع بالصبا والمال والجمال .. فتحاط بالذئاب والأوغاد وشر العباد .. فلا تغتر.

– قد ترزق بملك كبير وتحرم نعمة إنجاب ولياً للعهد .. فلا تغتر.

– قد تنجح بتفوق في اختبارات الفصل .. وتفشل بجدارة في امتحانات الحياة .. فلا تغتر.

– قد يرضى عنك الأخ و الابن والأب ويسخط عليك الرب .. فلا تغتر.

– قد تؤتى حدة بصر العينين وتعشى بصيرة قلبك عن ذكر ربك .. فلا تغتر.

– قد ترفل في سعة من الرزق وترث ضيقاً في الصدر .. فلا تغتر.

– قد يكون معك كل الحق .. ويريد الله منك بعض الفضل .. فلا تغتر.

– قد ينطلق لسانك .. وتكبح قرائحك عن النطق بمفيد .. فلا تغتر.

– قد تقع في معصية كبيرة .. فتقوم نفسك وتتوق لتوبة أكبر .. فلا تغتر.

– قد تتفاخر بميراثك من مجد الأجداد وتعدم ما تورثه للأحفاد .. فلا تغتر.

– قد يلعب معك الزهر .. ثم يغلبك الدهر .. فلا تغتر.

– قد ترزق مهارة الرماية، لكن لا تجد هدفك في الحياة .. فلا تغتر.

– قد تجد لك هدفاً في الحياة وتفتقر للمثابرة والجد والعزيمة لتحقيقه .. فلا تغتر.

– قد تُقيد في سجلات مواليد آل العز .. و لا ضمانة لتسطر في سجل التاريخ لآل المجد.. فلا تغتر.

دالية الحديدي

كاتبة مصرية

Email:daliaelhadidi@hotmail.com

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