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داليا الحديدي تكتب: " لا تغتر"

    12/6/2016

    " لا تغتر" .. قد تمنح الطعام وتمنع الشبع .. فلا تغتر. قد تسقى الشراب وتحرم الري .. فلا تغتر. قد ترزق الدثار وتفتقر للستر .. فلا تغتر. يتبع

    " لا تغتر"
    – قد تمنح الطعام وتمنع الشبع .. فلا تغتر.
    – قد تسقى الشراب وتحرم الري .. فلا تغتر.
    – قد ترزق الدثار وتفتقر للستر .. فلا تغتر.
    – قد تنال العلم وتفتقر الحكمة .. فلا تغتر.
    – قد ترزق الموهبة ويُعوزُكَ الدهر لعراب .. فلا تغتر.
    – قد تتمتع بالصحة وتفتقد الهمة .. فلا تغتر.
    – قد تُلهم الفكرة وتفقد الذكرى .. فلا تغتر.
    – قد تصيبك الشهرة .. فتتبعها الجُرسة .. فلا تغتر.
    – قد يَهبَك النعم وتُحرم الشكر .. فلا تغتر.
    – قد تُصاب بالبلاء، فتنسى الصبر وتُمنع الأجر .. فلا تغتر.
    – قد تجد الحبيب وتُعدم الوفاء .. فلا تغتر.
    – قد توهب الكرم وترزى بالنكران .. فلا تغتر.
    – قد يصلك الغريب ويقطعك الرحم .. فلا تغتر.
    – قد ينفتح لك النور، لكن تنقصك الهداية .. فلا تغتر.
    – قد تهطل الأمطار وتمنع الغيث .. فلا تغتر.
    – قد تُنَعَم بالشمس وربما عانيت من نقص فيتامين " د".. فلا تغتر.
    – قد تتوسط حقول الخزامى، وتضعف لديك حاسة الشم .. فلا تغتر.
    – قد توهب صوتاً رخيماً .. ويصاحبك حظاً وخيماً.. فلا تغتر.
    – قد تمتلك مهارة الصنعة وتفتقد لفن تسويق منتجك .. فلا تغتر.
    – قد تستطع الباءَة ويتم الزواج، لكن تُحرم الإعفاف والمودة والرحمة .. فلا تغتر.
    – قد تربح مئات الأصدقاء الافتراضيين والواقعيين و تُعدَم خِلاً وفياً .. فلا تغتر.
    – قد تحوذ أرقى الشهادات العلمية، وتعيش عاطلاً بلا وظيفة تغنيك .. فلا تغتر.
    – قد تتواضع مع الخلق، وتتكبر عن سجدة مفروضة للخالق .. فلا تغتر.
    – قد ترعى لديك الماشية، وتُحرم ثواب الأُضحية .. فلا تغتر.
    – قد تفتح لك مصارف الصدقات ويغلق في وجهك أبواب القبول .. فلا تغتر.
    – قد تقيم الصلاة وتقعد عن الخشوع .. فلا تغتر.
    – قد تؤدي فريضة الصيام، ولا تمتنع عن أكل لحم البشر بالغيبة .. فلا تغتر.
    – قد يرفع العمل .. وينزل البلاء لعدم الإخلاص .. فلا تغتر.
    – قد تؤتي زيادة في المال، وتحتاج لإنقاص جشعك .. فلا تغتر.
    – قد تُطعم الولد، فتتذوق مُر العقوق .. فلا تغتر.
    – قد يُهدى إليه الحذاء، فيعود لداره مبتور القدمين .. فلا تغتر.
    – قد ترفل الغادة بالحسن والجمال، فتقترن بضرير .. فلا غرو.
    – قد تتزوجين من قوي ثري، وتحرمين السند في الحياة .. فلا غرو.
    – قد تنعم بالفضيلة ويُتراذل عليك بعدم التقدير .. فلا تغتر.
    – قد تكسب عائلة كبيرة وتخسر الشعور بالعزوة .. فلا تغتر.
    – قد تكون ابناً لوطناً حر وموثر، وتضطر لتيه الغربة .. فلا تغتر.
    – قد يمتلئ صدرك بالحليب ويموت رضيعك في حضنك .. فلا غرو.
     – قد يدرس ولدك في أعرق الجامعات العالمية ويفتقد التوفيق في الحياة .. فلا تغتر.
    – قد تمنح الثمار والعشار و الديار وتُمنع الصحبة والسمار والأخيار .. فلا تغتر.
    – قد تتمتع بالصبا والمال والجمال .. فتحاط بالذئاب والأوغاد وشر العباد .. فلا تغتر.
    – قد ترزق بملك كبير وتحرم نعمة إنجاب ولياً للعهد .. فلا تغتر.
    – قد تنجح بتفوق في اختبارات الفصل .. وتفشل بجدارة في امتحانات الحياة .. فلا تغتر.
    – قد يرضى عنك الأخ و الابن والأب ويسخط عليك الرب .. فلا تغتر.
    – قد تؤتى حدة بصر العينين وتعشى بصيرة قلبك عن ذكر ربك .. فلا تغتر.
    – قد ترفل في سعة من الرزق وترث ضيقاً في الصدر .. فلا تغتر.
    – قد يكون معك كل الحق .. ويريد الله منك بعض الفضل .. فلا تغتر.
    – قد ينطلق لسانك .. وتكبح قرائحك عن النطق بمفيد .. فلا تغتر.
    – قد تقع في معصية كبيرة .. فتقوم نفسك وتتوق لتوبة أكبر .. فلا تغتر.
    – قد تتفاخر بميراثك من مجد الأجداد وتعدم ما تورثه  للأحفاد .. فلا تغتر.
    – قد يلعب معك الزهر .. ثم يغلبك الدهر .. فلا تغتر.
    – قد ترزق مهارة الرماية، لكن لا تجد هدفك في الحياة .. فلا تغتر.
    – قد تجد لك هدفاً في الحياة وتفتقر للمثابرة والجد والعزيمة لتحقيقه .. فلا تغتر.
    – قد تُقيد في سجلات مواليد آل العز .. و لا ضمانة لتسطر في سجل التاريخ لآل المجد.. فلا تغتر.

    دالية الحديدي
    كاتبة مصرية
    Email:daliaelhadidi@hotmail.com

    المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

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