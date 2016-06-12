خالد زكريا يكتب: غربتي

اكتشفت أن حياتي لا تسمي حياة ولا من الممكن ان تكون حلما؛ بل هي كابوس .. كابوس يهدمني من الداخل يقتل مشاعري يخطفني من وسط أحبتي، يجعلني ضعيفاويتركني وحيدا حتي أموت!!أموت!! يتبع

أتممت سبعة أشهر بدونها .. سبعة أشهر بدون ضحك و مزاح .. سبعة أشهر بدون سهري معها حتي الفجر .. سبعة أشهر بدون لقائها و خرجونا سويا .. سبعة أشهر بدون عناقها قبل نومي و دعائها لي .. سبعة أشهر بدون قلقها علي و اتصالها بي مساء عندما أغيب عن البيت لتطمأن علي .. سبعة أشهر بدون تدليلها لي وحبها…



سبعة أشهر بدونها…

عندما كنت أذهب إلى العمل كنت أجدها تلحق بي إلى عملي لكي لا أمل في هذا العمل …

عندما كنا نذهب لأحد المتاجر كان الموظفون يتسألون هل هي أمي ام أختي ام صديقتي!! بسبب تعلقنا الشديد ببعضنا البعض، وكثرة مزاحنا سويا، وكنت أجيبهم بأنها أمي؛ فكانوا يقولون: ياليت عندنا أم مثلها.



كانت تمثل لي كل شيئ. لا معني للحياة بدونها و كانت معي في كل الأمور. اعتقلنا سويا من قبل النظام في أولى فترات اعتقالي. و قبل عيد الأضحي اقتحم النظام منزلنا ليلقي القبض علي فكانت تتمسك بي ولا تريد تركي لهم ، وكانت تقول لضباط النظام: خذوني بدلا منه أو خذوني معه؛ حتي في هذا الموقف لم تتخل عني و كانت تريد المجئ معي.



عندما كان يحدث شيئأ ما يزعجني كانت تسهر طوال الليل معي ولا تتركني .. عندما كانت تراني حزين من شئ ما لا تتركني إلا وأنا سعيد والابتسامة تملأ وجهي.



عندما كانت تعلم أن صديقا لي ألقي ما يسمي النظام القبض عليه كانت تقول لي: لا تحزن فنصر الله قريب. كانت تريد إسعادي بأي طريقة؛ فكانت تقول لي اذهب إلى صديقك في محكمته لكي تطمئن عليه. كانت أحن امرأه وجدتها في هذه الدنيا.

كان كل عام في ذكري يوم مولدي عندما كنت أرجع من الخارج كانت تفاجئني بحفل لي. عندما تركت محل إقامتي بالقاهرة وذهبت إلى محافظة أخري وحيدا بسبب بحث النظام عني واقتحامهم لمنزلنا العديد من المرات كانت تتواصل معي يوميا علي الهاتف وكانت تضحكني و تتحدث معي لكي لا أمل.

في فجر يوم من الأيام استيقظت علي صوت هاتفي المحمول فأجد أن أمي تتصل بي؛ فافتح الهاتف وإذ بأمي قبل إلقاء السلام تبكي، وتقول إن قوات الشرطة اقتحمت المنزل، وألقت القبض علي أبيك بدلا منك، اترك مكانك في أسرع وقت.

فتركت مكاني، وأغلقت هاتفي، واختبأت في ريف أحد القري لمده تعدت عشرة أيام، وفي يوم أجد أمي تتصل بي مجددا في نفس الوقت أثناء الفجر، وتقول، وهي تبكي، جاءوا مجددا إلينا، ثم تقول: عد إلى القاهرة مساء!! بعد سماعي إليها وهي تقول: عد إلى القاهرة مساء، جاء في بالي أنها تريد مني تسليم نفسي إلى النظام؛ ولكن عقلي وقلبي حدثاني: كيف أجمل و أرق امرأة تريد مني ذلك؛ بل أكيد هناك أمر ما حدث….

فذهبت إلى القاهرة، واختبأت في أحد المنازل وأخبرتها، وإذا بي أحدثها وأخبرها عن مكاني، فقالت لي إنها ستأتي؛ فبدأ عقلي بالتفكير مجددا هل ألقوا القبض عليها بدلا مني؟ و بدأت بالقلق عليها وعلي إخوتي، وأسأل نفسي هل سوف يتم القبض علي؟!! بعد مرور بعض الساعات فوجئت بجرس الباب يرن، وبدأ قلبي بالنبض السريع، و بدأت ارتجف فإذا بها أمي .. دخلت وأخبرتني لماذا طلبت مني العودة الي القاهرة؟! أخبرتني أنها تريد توديعي.

أخبرتني أني سوف أسافر خارج مصر لكي أكون في مكان آمن لي وأبعد القلق عن أهلي؛ فاذا بالفرحة تملأ وجهي، والأطمئنان يملأ قلبي؛ ولكن قلبي كان قلقا: كبف أترك بلدي وأبي بالسجن بدلا مني؟ كيف أترك أهلي؟ كيف أترك بلدي بدون أن ألقى أحبتي و أصدقائي .. فغادرت مصر فجر اليوم التالي. كانت أصعب لحظات هي لحظات الفراق .. فراقي لها و الدموع تملأ عيناها .. فراقي لها بآخر قبلة لي منها، وآخر حضن لي منها.. صعدت إلى الطائرة وبدأت في التفكير في ما بعد سفري…



كنت أظن أن عند سفري سوف أدخل في عالم زاخر بالسعادة والراحة النفسية؛ ولكني أخطأت إذ وجدت أن في وطني أصدقاء و أهل يغنوني عن أي شيء .. اكتشفت أن الصديق هو ظلك أينما ذهبت يفهمك في نظرة يكون معك أينما كنت في وقت الضيق يكون الأخ و الرفيق، وفي وقت اللين يكون الصديق صاحب القلب الرقيق ..

اكتشفت أن الأهل أغلى من أي شء .. ما فائدة الحياة بدون أهلي و خاصة أمي؟! كيف أعيش بدون حبها و حنانها و عطائها؟ كيف تكون الحياة مريحة البال والنفس بدون دفئي داخل حضن أمي؟

اكتشفت أن السفر لا يريح البال و العقل بل يعطيك العجز و القهر .. عجزك عند فراق أحبتك واشتياقك لهم قهرك في غربتك بلا شقيق او رفيق.

تعلمت أن في الغربة لا يوجد صديق ولا رفيق .. يوجد غول العجز و القهر … علمت أن الصديق في الغربة لا يسمي صديق بل يسمي شخص لا أعلمه ولا يعلمني شخص يفضل مصلحته علي يفضل أن يعيش منعما مقابل ذل صديقة!

فأردت ان أعود إلى وطني وأهلي ورفقائي؛ ولكن عقلي كان في حيرة عند عودتي؛ هل سوف يعود النظام يطاردني مجددا؟ . فأخذت قراري وعدت إلى وطني فلم أجد وطنا!! وجدت أن غربتي هي وطني، ووطني هو غربتي، وجدت أن وطني أمحى رفقائي وأهلي منه، وجدت وطني نهب كل شيء فلم يعد وطنا، و لم يعد هناك شيء أريده فيه؛ فأسرعت بعودتي إلى غربتي، وهي وطني لأعود إلى ما يسمي صديق وإلى ما يسموا رفقاء لكي أستكمل مسيرتي و أستكمل معيشتي…



و بعد ذلك اكتشفت أن حياتي لا تسمي حياة ولا من الممكن أن تكون حلما بل هي كابوس .. كابوس يهدمني من الداخل، يقتل مشاعري، يخطفني من وسط أحبتي يجعلني ضعيفا ويتركني وحيدا حتي أموت!! أموت!!

و لكن من حسن حظي أني حتي الآن لم أمت و لكني كنت أظن أن هذا من سوء حظي. بدأ الوضع في وطني مصر بالتحسن إذ بدأ الشباب يثور مجددا. بدأ الطلاب بالانتفاض مجددا. ولكن رد النظام كان أقوي، إذ اعتقل آلاف الرجال، وقتل الشباب وعذبهم في المعتقلات، وسحل النساء والفتيات واعتقلهم وفصلهم من أعمالهم و جامعاتهم؛. و لكن الشباب والرجال حتي النساء والأطفال صبروا لأن الظلم قد فاق الحدود، و كسر كل الحواجز؛ في حينها تذكرت كلمات أمي و هي تصبرني.

خالد زكريا

مدون مصري

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