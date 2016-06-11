أبو بكر مشالي يكتب: لا تبحثوا عن الله

نحن لسنا هنا لنبحث عن الله أو لنجده، فهو موجود من قَبلنا وسيبقى خالداً بعدنا، نحن هنا لنثبت له أننا نستحق هذه التجربة التي منحنا إياها. يتبع

ثقيل مثل كيس من الملح أفرك وجهي، رأسي متدلٍّ كجورب علي حبل غسيل، مجوفاً مثل ليمونة يابسة عُصِرَت عن آخرها ثم تُرِكَت تحت الشمس، حاولت أن أُمسِك بهذه اللحظة وأدونها، لكنني لم أستطع الكتابة، كُنت كمن يحاول أن يفتح نافذة للبرد في غرفة مريض مُصاب بالإنفلونزا، هكذا قضيت ليلتي بين نوم لا يجيء وحيرة لا أكاد أنفك منها، وما إن سمعت أذان الفجر إلا وقمت فتطهرت مُستقبلاً القبلة، وفي خاطري سؤال حرمني النوم طوال الليل: "هل لنّا أن نبحث عن الله" ؟ "هل نحن بحاجة لشخص آخر كي يدلّنا على الله"؟!

وبينما أنا قابع في زاوية المسجد؛ إذ تذكرت ما خطه مكسيم غوركي عن الأديب الروسي الكبير تولستوي، حين قال: "أدهشني ما قرأته في يوميات تولستوي التي أعاطني إياها؛ إذ كتب فيها "الله هو أمنيتي"، وحين استوضحته عن ماهية هذه الأمنية، قال: "أمنيتي هي الله كما أدركه تماماً، ولا أعتقد أنني أعرف وصفاً لهذه الأمنية"، ثم أدلف قائلاً: "ماذا نقصد عندما نقول إننا نعرف؟"، أعرف أنني تولستوي ولي زوجة وأولاد، شائب الشعر قبيح الوجه ذو لحية، وهذا كله مدون في جواز سفري، ولكنهم لا يدلفون إلى الروح في جوازات السفر، كل ما أعرفه عن روحي أنها تتوق إلى الاقتراب من الله".

بعد حديث نفس طويل غادرت المسجد متيقناً بأن وجودنا في هذه الحياة ما هو إلا "منحة إلهية".

وبما أن الحياة منحة الأحياء، إذاً فكل حركة وفكرة وخطأ وصواب فيها هو صلاة وتعبّد، كل ضلال هو نور، وكل ضياع طريق، أليس العيش وحده عملاً كائداً ومناكفة صعبة ونضالاً متواصلاً وصبراً شديداً (لقد خلقنا الإنسان في كبد)؟، أليس كل ما نفعله هنا نفعله لنعيش ونتعبّد إلى الله ونبقى حتى يأتينا الموت؟!

لا تبحثوا عن الله عند رجال الدين في بلادنا، لا تحتفِ بخطبهم ولا تؤمن بهم، لا تكن ساذجاً حدّ المكر بك، هؤلاء صنعوا إلهاً صغيراً يشبههم ضيق الأفق ومزاجي ومنتقم، إله يزداد متعة كلما زادت دائرة الحرام والجحيم، إله يشبع فضولهم في التجريم والقتل والوصاية وسحق الحياة وإعانة الظالم وغسيل سمعته، هذا الإله الذي صنعوه وكابروه وطاردونا به ليلاً ونهاراً، في السر والجهر ليس الله، الله أكبر من كل هذا، اتركهم واهرب باتجاه الله وحدك، سيسمع قلبك دائماً، ولن تكون بحاجة إلى أي أحد، ثم إن علاقة كهذه يجب ألا يكون فيها وُسَطاء.

لا تبحثوا عن الله في قلوب غيركم، لا تُقدسوا ضمائر الآخرين، مَن يُقَدِسون ضمائر الآخرين لديهم ضمائر يرغبون في تنقيتها بهم، إن صلاةً يعرفها سواك لم تعد صلاتك، وإنه لا ينبغي لصلاة أن تشبه صلاة، إن لكل إنسان صلاته، سره المقدس، وطريقته في مد يديه للتواصل مع الله، الذي يبعث له برسائله كل يوم مرة كلاماً ومرة عابراً ومرة مناماً، لتكن لك صلاتك الخاصة التي لا يتقنها ولا يفهمها سواك، تلك التي تكون فيها في عزلة خالصة وخلوص تام مِن كل ما على الأرض، فالهدف من هذه الحياة "الدنيا" لا بد أن يتجاوزها لما بعدها الدار "الآخرة .

نحن لسنا هنا لنبحث عن الله أو لنجده، فهو موجود من قَبلنا وسيبقى خالداً بعدنا، نحن هنا لنثبت له أننا نستحق هذه التجربة التي منحنا إياها، لنوغل في قراءة كتاب الله المفتوح "الكون" وبالتفكر في آياته ستوصلنا ضمائرنا الحيّة إليه؛ لذلك ليس عجباً أن يكون شاعراً مثل "طاغور" أول أديب شرقي يفوز بجائزة نوبل 1913، يتمتع بهذه النزعة الروحانية الخالصة والحِس الإيمان العميق وهو يناجي ربه قائلاً:

"هذه صلاتي إليك يا رباه، انزع هذا البخل من قلبي، واجتثه من جذوره، امنحني القوة حتى أصبر على الأفراح والأتراح، دعني أتقدم بصلاتي، لا لأكون بمنجى من الأخطار، ولكن لأقابلها وجهاً لوجه دون وجل، لا لأسأل التفريج عن ألمي ولكن ليكون لي الجَلَد على تحمله، هيّئ لي يا رب ألا أكون جباناً، لا أستشعر بنعمتك إلا حين أصيب النجاح فحسب، بل دعني أظفر بضمّة يدك في خذلاني".

هذه ليست دعوة للدروشة أو التصوف، وإن كان التصوف احتياجاً نفسياً شبيهاً بالرغبة في التطهير أو الاستماع لمعزوفة أصيلة أو مجرد الجلوس على عتبة مسجد أو كنيسة، رغبة عميقة في النفس البشرية إلى الغفران والنسيان والبدء من جديد، فالأمر يتعلق بمدى وعينا الوجودي أولاً، ومدى رغبتنا في الكمال أو التسامي.

إذن ثمة رحلة استثنائية لا يرافقنا فيها أحد، ولن تفوتنا مهما كانت الظروف، وجهتها إما إلى جنّة أو إلى نار نسير فيها إلى الله، وكما قال ابن الجوزي: "إنما السير سير القلوب، وإنما تعثر من لا يُخلِص"، ناجِ الله ولا تخبر أحداً برسائلك إليه، فلربما نجوت بخبيئة صدق مع الله.

يا رب إنهم يسألونني دائماً عن رسائلي إليك، هل كلّفت بيننا سُعاةً يا الله؟

أعرف أنك حين خلقتني وحدي فأنت لم تفعل ولا تقبل، أنا لا أحبهم حين يدخلون بيننا.

ولن أبلغهم أية رسائل؛ لأنني إذا ما استطعت وحدي إيصالها إليك فهي لن تصل أبداً.

أبو بكر مشالي

مهندس ومدون مصري

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