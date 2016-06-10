محمد صلاح يكتب: الشباب بين الهجرة والعسكرة

بينما يقبع غالبية الشباب المعارض للنظام في السجون يُوجد البعض الآخر الذي يحظى بمداعبة النظام ونعيمه، مثل محمود بدر الذي يمثل أنموذجا لهذا الشباب.. يتبع.

في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي أطلق السيسي أولى جلسات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومن خلالها وجَّه التحية إلى شباب مصر مُعتبراً أنَّ اليوم "يٌعدُّ من انتصاراتنا وإنجازاتنا، حيث أننا نشاهد نضوج ونمو مصر بشبابها كواقع حقيقي".

بينما يقبع غالبية الشباب المعارض للنظام في السجون يُوجد البعض الآخر الذي يحظى بمداعبة النظام ونعيمه، مثل محمود بدر الذي يمثل أنموذجا لهذا الشباب.

فقد ساند النظام العسكري في الثلاثين من يونيو/حزيران أو ما يُعرف إعلاميا بـ (6/30) وعلى إثر فعله يتغير به الحال من ناشط سياسي منه الكثير في مجتمعنا إلى مالك لقطعة أرض زراعية من ممتلكات الدولة، وإنشاء مصنع بسكويت مدرسي، والذي تمَّ التعاقد معه من قِبل وزارة التربية والتعليم ليُوزع على المدارس. ولا شيء مما ذكر يضاهي ذكر اسمه في الكتب المدرسية من خلال الحديث عن الثلاثين من يونيو/حزيران ودوره فيها، بينما يسبقه في صفحات الكتاب المدرسي ذكر الزعماء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن مثل سعد زغلول ومصطفى كامل وغيرهم، بل تعاظم اسمه في الذكر أكثر من هؤلاء الزعماء.

ناهيك عن كون الشهداء والأبطال الحقيقين الذين عرفناهم من خلال ثورة يناير لم يكن لهم مثل نصيبه في تاريخنا وعقول الأجيال القادمة.

بل يرى البعض أنه أمر طبيعي، وما هو إلا مكافأة من النظام مقابل وقوفه ضد تيار الإخوان، وولائه للمؤسسة العسكرية ولا عجب إن قلنا ولعبد الفتاح السيسي.

ولو أمعنَّا النظر في إنجازات عبد الفتاح السيسي لوجدنا النظام لم يُفَوْت مثل هذه الفرص حتى يخرج علينا بنموذج آخر من الشباب ولسان حاله يقول لكل فترة شبابها، وكان المعنى بهذه الفرصة هو محمود بدران الذي تُوَّج ظهوره بجانب السيسي في افتتاح قناة السويس، بل نال ما هو أكثر من ذلك في ظهوره في وضعِ أشبه ما يكون بوضع روميو وجولييت في (تيتانك).

بدارن: كان أحد المرشحين أمام طلاب تيار الإخوان لرئاسة اتحاد طلاب مصر في 2013.

وبالرغم مما حدث من انتهاكات وقتل واعتقالات في صفوف الطلاب نجد بدران قد بادر بالدفاع عن النظام الحالي الذي يفتك بالطلاب الذين اعتقدوا يوما ما أنه مرشح للدفاع عنهم.

بل وصل إلى ذُروة التخلي عما قد تبناه يوما من المبادئ، فبلغ به الحال أن يُشارك في الحملة الانتخابية الخاصة بالسيسي، ومن ثَمَّ رئيس حزب وقد حاز مع ذلك عضوية بمجلس الشعب، وقد تمَّ دعمه من قبل رئيس جامعة بنها بسيارة خاصة باعتباره رئيس اتحاد طلاب الجامعة ليتولى أمر تنقلاته.

تعرض طلاب الجامعات المصرية إلى ممارسات تعسفية، وانتهاك للحريات من قِبل السلطات المصرية، بدايةً من اعتقالات وصولًا إلى التعذيب والاختفاء القسري، حتى وصل الأمر إلى التصفية المباشرة؛ لفض المظاهرات والتجمعات المعارضة للنظام.

الواقع الحقيقي الذي يعيشه شباب مصر

تعرض طلاب الجامعات المصرية إلى ممارسات تعسفية، وانتهاك للحريات من قِبل السلطات المصرية، بدايةً من اعتقالات وصولًا إلى التعذيب والاختفاء القسري، حتى وصل الأمر إلى التصفية المباشرة؛ لفض المظاهرات والتجمعات المعارضة للنظام.

طبقًا لإحصائيات مرصد (طلاب حرية) للفترة بين الثلاثين من يونيو وحتى العام 2015، فقد أطلقت المحاكم العسكرية قذائف أحكامها العسكرية على ما يصل إلى مائة وستين طالباً وطالبة، ليكون مجموع أحكامهم ألف ومائة وسبعة وأربعين عاماً، وغرامات تصل إلى ثلاثة وخمسين ألفاً من الجنيهات، في حين تمَّ فصل ما لا يقل عن ألف وأربعة وستين طالبًا وطالبة من الجامعات والمعاهد، وقد وصلت حالات القتل خارج إطار القانون إلى مائتين وخمسة وأربعين طالبا بينهم ست طالبات، ووصل عدد الطلاب المعتقلين إلى خمسة آلاف واثنين وثلاثين.

أمّا عن الانتهاكات في عهد عبد الفتاح السيسي، فقد سجل هذا العام مئة وثماني وعشرين جريمة اختفاء قسري، وفى العام 2015 وصل الإجمالي إلى أربع مائة طالبٍ وطالبة.

والسؤال هنا: لماذا هذه الرفاهية التي يعيشها شباب النظام مقابل هذا العنت والجور الذي يعانيه شباب مصر؟

أمّا عن الجواب فقد أكل عليه الزمن وشرب من خلال التجارب العسكرية في جُل أنحاء العالم.

فبقاء النظام يعني فناء الشباب، وأقرب شاهد على ذلك هو ما فعله جمال عبد الناصر حين قطع أواصر القربى بين الشباب بطوائفه المختلفة وممارسة السياسة بالمصطلحات والاعتقادات التي يرتضيها الشباب، فما كان منه إلا أن جعل المعتقلات هي المأوى الطبيعي للشباب ولا شيء أكثر راحة من هذا إلا أن تُصبح الزنزانة هي المقبرة وكأن شيئاً لم يكن.

وهكذا تسير الأنظمة القمعية، فإن سياسة الديكتاتور التي تُمارس على تلك الفئة الرافضة لهذا العته، والخرف السياسي لا تقبل أبدا بجيلٍ واع أو مدرك لأبجدية السياسة، وإن ديكتاتورية الحاكم لا تقبل تلك اليقظة التي تنتقد داخل هذه الفئة الواعية.

وقد نجح بالفعل عبد الناصر في أن يجعل شباب عصره راضين تمام الرضا عن فعله ومن لم يرضَ فالصمت له أولى وأسلم، وكانت النتيجة أن هذا الجيل بقي حتى ألقم أبنائه ولاء الطاعة لأي نظام عسكري مهما يكن.

ومن الواضح أن الجيل الذي نحن منه لم يفهم سياسة العسكر ولم يرض بحجر الطاعة، فلا هو أراح ولا استراح.

أمّا الحديث عما يحدث في سجون مصر وعن معتقلاتها الآن قد تطور كثيرًا عما كان يحدث في عهد عبد الناصر؛ لأننا نأبى التقدم في كل شيء إلا التقدم في كيفية التعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية، وليس ما يحدث في السجون بخافٍ عن أحد.

والحق أنَّ الممارسات العسكرية التي تُمارس علينا تُحْيى سلبيتنا وتعود بالنفع على النظام.

كثير من هذا الشباب مع هذا القمع، والاعتقال، والقتل، والاعتداءات الجسدية وغير ذلك – حدِّث ولا بكاء- تراهم بين أمرين أحلاهما مر، إمّا أن يكون مدافعا عن الفكر العسكري -إن قلنا أنه فكر– أو مهاجرا خارج الوطن أو داخل المعتقل.

وما كانت النتيجة لتخفى على أحد، فقد أصبح أقصى طموحات الشباب ليس في بناء الدولة، أو أن يقدم للأمة المصرية ما يساعدها على مجاراة التقدم العالمي، بل أصبح طموحه أبعد ما يكون عن ذلك، فلسان الحال يقول: دعونا نهاجر وإن كان مقابل ذلك أن نتنازل لكم عن الجنسية، أو كل ما لنا حق فيه في هذا الوطن.

ولا غرو وقد جرت عجلة الظلم على المعارض وغير المعارض وكأنّنا نقول "ويلعن أبو اللى بيحبه وجنبه واحد بيكرهه" مع الاعتذار لعادل إمام.

ولِمَ لا؟! فإن المقياس للبقاء في أي وطن عند الشباب هو الحرية بكل أنواعها.

أو حتى الحرية في أن نصمت ولا نتكلم، فحتى هذه لم يحظى بها أحد.

فإنّ الشباب لا يعرفون ثقافة (لقمة العيش) وإنما يؤمنون أن كلَّ شيء أهون من أن تسلبَ حريتهم.

وترجمة الحرية في قاموس الشباب هي الهجرة.

تلك الحرية التي وصفها أحمد مطر

أريدُ الصمتَ كي أحيا

ولكنّ الذي ألقاهٌ يُنطقني

ولا ألقى سوى حزنٍ على حزنِ

أأكتبُ أنِّني حيُّ على كفني؟

أأكتب أنني حر

وحتى الحرف يرسف بالعبودية؟

لقد شيعت فانتة تُسمى في بلاد العرب تخريبًا

وطعنًا في القوانين الإلهية

ولكن اسمها واللهِ

اسمها في الأصل حرية

محمد صلاح عبد الخالق

مدون مصري

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