عمر عاصي يكتب: كيف تدخل عالم رجال الأعمال بـ"5 دولارات" ؟

دعونا نعترف أولاً وقبل كُل شيء، أن العالم ليس بغاية "البساطة" التي يُمكن أن نقرأ عنها في كتاب بعنوان "كيف تصبح غنياً في 30 يوماً".. يتبع.

دعونا نعترف أولاً وقبل كُل شيء، أن العالم ليس بغاية "البساطة" التي يُمكن أن نقرأ عنها في كتاب بعنوان "كيف تصبح غنياً في 30 يوماً"، ويكفيك أن تعلّم أن تاجر المُخدرات الذي يشتري كيلو"الماريغوانا" من هولندا بـ 2000 يورو يُمكنه بيعها في ألمانيا بـ 10 آلاف يورو، وإن كان هذا حال الماريغوانا فكيف يكون حال الكوكايين؟ الأكيد أنه أغلى، والأكيد أنها الطريقة الوحيدة للثراء السريع والمجنون، فكيف يُمكن الدخول إلى عالم رجال الأعمال، بلا مُخدرات وبلا جنون، وبخمسة دولارت فقط؟

الحقيقة أن هذا ليس سهلاً، ولكن Tim Ferriss يقدّم في كتابه "أسبوع الأربع ساعات" فكرة بسيطة يعتبرها مفتاحاً للدخول إلى عالم رجال الأعمال وتعلّم المهارات اللازمة مثل فن الإدارة عن البعد من خلال تشغيل مُساعد شخصي يُساعدك على إتمام مهمة معيّنة، كُنت ستقضي يوماً في بحثها أو متابعتها، فتشغّل لديك مساعداً من الهند من خلال موقع توظيف مثل YourManInIndia، يتقاضى أجراً منخفضاً، وتستمر "أنت" في القيام بأعمال من شأنها أن ترقى بمستوى حياتك اجتماعياً أو اقتصاديا.

هذا يعني مثلاً أن تشغل نفسك بإعداد خطّة تسويقية إبداعية بدلاً من الجلوس لملء بضعة بيانات على برنامج Microsoft Excel لساعات طويلة، يؤلمك فيها ظهرك وتشعر فيها بأنك "تضيّع" وقتك فعلا، أو لرُبما أن تقضي ساعات في تعلّم برنامج "الفوتوشوب" وهو ليس سهلاً، كي تقوم ببضعة تصاميم توفّر فيها بضعة دولارات، بدلاً من أن تجد لك من يقوم بها عنك، وبشكل احترافي أكثر منك.

هذه الفكرة الساحرة، تُعرف في عالم رجال الأعمال بفكرة التفويض الخارجي، وكذلك تُسمى التعهيد" وباللغة الإنجليزية outsourcing، وبقدر ما تبدو سهلة، إلا أنها كذلك يُمكن أن تعتبر "مدرسة" في الإدارة، ففكرة تفويض عمل لإنسان آخر يقوم بها على أكمل وجه دُون أن يستنفر وقتك بالأسئلة، يتطّلب منك أن تكون حاذقاً في التوجيه وفي اختيار الشخص المناسب للمهمة المناسبة، وفوق تقدير الثمن المطلوب لأداء المهمة والوقت اللازم، وفوق كُل ذلك فإن أهم مهارة هي أن تستطيع شرح أفكارك وتبسيطها لمن سيعمل عليها، وهذه الأخيرة تتطلب تدريباً مستمراً!

هذه الأفكار النظرية، تعني أنه من غير المعقول أن تنتظر من أحدهم أن يُساعدك في إجراء مسح علمي (بحث) في مسألة تخصصية في جانب معيّن من بحث تقوم به مقابل 10 دولارات مثلاً، حتى لو أكّد لك ألف مرّة بأنه يستطيع، لأنك ستجده يُسلمك إليك بحثاً "عاماً" جداً فهو أولاً ليس متخصصاً وتنقصه الكفاءة، وثانياً فإن المبلغ متواضع جداً والمسألة تتطلب وقتاً وجهداً وبـ10 دولارات لا يُمكن ان تجد من يتفرغ من أجلك 10 أيام مثلاً، إلا إذا كان من العُمال "المستعبدين" في مصانع الصين والهند وبنغلاديش.

كما أن المزيد من العقلانيّة، يتطّلب منّا أن نعي بأنه يستحيل لمن يعدك أن يكتب من أجلك 10 مقالات في أي مجال بـ 5 دولارات فقط، أن يقدّم إليك مادة بجودة عالية، بل إن هذا مستحيل حتى لو كان الكاتب يعيش في مكان فيه راتب الصحافي المبتدئ 100 دولار مثلاً، وبالتالي فإن الشخص الذي وعدك بهكذا وعد، سيبتكر أساليب "بديعة" في سرقة مقالات قديمة وإجراء التعديلات عليها ليُسلّم لك "أي حاجة" والأمر نفسه ينطبق على خدمات الاستشارات حيث يُمكن أن تجد مساعدك الخاص، قد أتى لك بالأسئلة الموجه إليه من محرك البحث جوجل، فقصّها وإلصقها وقدمها إليك ليحصل على المبلغ المطلوب فقط.

ولست أريد أن أعقّد المسألة، ولكن حتى عندما تجد الشخص المناسب مع المهارات المناسبة ومستعد للعمل مقابل أي مبلغ تقدمه، لأنه ببساطة "محتاج"، فقد تجد أنه "مُستنزف" وقد يستغرق وقتاً أطول من اللازم في أداء المهمة، وقد تنتظره لعلمك أنه محترف، ولكن المماطلة في تسليم المهمة المفوضة إليه، قد تجعلك تخسر الكثير من الوقت والاعصاب، وقد ينتهي الوقت دون ان تستلم منه شيئاً بعد ان يقدم إليك اعتذارا، هذا إن اعتذر أصلاً!

كل هذه الإشكاليات، يمكن أن تكون بمثابة دورة تدريبية مميزة لتعلّم مهارات إدارة الأعمال بشكل تطبيقي فعّال، وهي بلا شك لا تقل نفعاً عن الاطلاع على الكتب المختلفة في مجال إدارة العمال، هذا إن لم تكن أنفع أحياناً، وفوق هذا "رخيصة" إذا ما لجأت إلى موقع مثل موقع خمسات لبيع وشراء الخدمات المصغرة، حيث يُمكن أن تحظى بمساعد خاص، يجعلك تشعر بمعنى أن تكون مديراً، ولو لمرّة واحدة في الحياة.

عمر عاصي

مدون فلسطيني

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