حسين عبد الظاهر يكتب: لن أحج هذا العام

تأثر الرجل كثيرا بما رأي وسمع ، والتفت لمرافقه في السفر والقائم على خدمته وسأله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار. فقال له: عدَّ منها عشرين دينارا .. يتبع

حسين عبد الظاهر ـ صحفي مصري

خرج قاصدا بيت الله الحرام، يرقب مواكب الحجيج والمسافرين في الطريق من حوله، وجد أحدهم يلقى بطائر ميت على "مزبلة"، مشهد عادي، كثيرا ما يتكرر، لكن ما استوقفه، تلك الفتاة التي التقطت "الطائر الميت" وأسرعت به إلى داخل بيتها، أسرع خلفها وطرق الباب؛ لينظر ما الذي دفع فتاة في بلاد المسلمين على أن تلتقط "الميتة".

سأل الفتاة عن أخذها هذا الطائر الميت، فأخبرته أنها وأخاها لا يملكان شيئا إلا هذه الدار وتلك الملابس التي تستر جسديهما، وكان أبوهما صاحب مال وفير، إلا أنه جار عليه بعض الظالمين وأخذوا ماله وقتلوه، ولم يعد لديهما طعام إلا ما يلقى على هذه "المزبلة"، وقالت الفتاة : وقد أحلّ لنا أكل لحم الميتة منذ أيام، بسبب شدة الفقر والحاجة.

تأثر الرجل كثيرا بما رأي وسمع ، والتفت لمرافقه في السفر والقائم على خدمته وسأله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار. فقال له: عدَّ منها عشرين دينارا تكفينا للرجوع إلى بلدتنا، وأعطها الباقي، فهذا أفضل من حجنا في هذا العام، ثم رجع.

إنه العالم الزاهد المجاهد الإمام عبد الله بن المبارك ، الذي ولد سنة 118هـ في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك وتوفي عام 181 للهجرة ، رحل إلى جميع الأقطار التي كانت معروفة بالنشاط العلمي في عصره طلبا للعلم.

كان ابن المبارك من أجود الناس وأكرمهم، يحكي بعضهم عنه أنه كان وقت الحج، إذا اجتمع إليه إخوانه من أهل مدينة مرو(تقع في تركمانستان الآن)، فيقولون: نصحبك ، فيقول :هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم، فيجعلها في صندوق، ويقفل عليها فلا يزال ينفق عليهم، ويطعمهم أطيب الطعام، وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة، حتى يصلوا إلى مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم – فيقول لكل واحد: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة؟ فيقول: كذا وكذا، ثم يخرجهم إلى مكة، فإذا قضوا حجهم، قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مدينة مرو، ويزين بيوتهم وأبوابهم، فإذا كان بعد ثلاثة أيام، عمل لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا، دعا بالصندوق، ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته، عليها اسمه.

روى عنه أنه كان يُكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال : كيف استوحش وأنا مع النبي وأصحابه؟!

حيث يقرأ أحاديثه الشريفة ويتدارس سيرته، وسير الصحابة وما روي عنهم من أحاديث وأخبار.

يقول أحدهم: سألت ابن المبارك يوما: ما أخير ما أعطي الإنسان ؟

قال: غريزة عقل.

قلت: فإن لم يكن؟

قال: حسن أدب.

قلت: فإن لم يكن؟

قال: أخٌ شقيق يستشيره.

قلت: فإن لم يكن؟

قال: صمت طويل.

قلت: فإن لم يكن؟

قال: موت عاجل.

ومن أقواله أيضا: من بخل بالعلم ، ابتلي بثلاثة : إما موت يذهب علمه ، وإما ينسى ، وإما يلزم السلطان فيذهب علمه .

رحم الله عبد الله بن المبارك.

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حسين عبد الظاهر

صحفي مصري

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