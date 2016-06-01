محمود إبراهيم يكتب: نحو الائتلاف والتسامح (1)

في أشد درجات الخلاف هناك تواضع بالحق الذي تعتنقه وتفهمه، وسلوك قويم في الالتزام به، والتعامل مع المخالفين؛ فإما أن يقتدوا بك إذا اقتنعوا بما تحمل من معرفة وسلوك. يتبع

الائتلاف مع الآخرين لا يعني التطابق؛ ولكنه يعنى وضع ضوابط للتعامل مع المخالف في الرأي بالإنصاف والعدل، ومن الدعاء المأثور "اللهم إني أسألك العدل في الرضا والغضب".

ولن يتم الوصول لهذه المعادلة إلا من خلال أمرين أولا: معرفة ووعي بما أنت عليه وتفهم لما يعتنقه مخالفوك، ثم ثانيا سلوك قويم وخلق في طرق التعامل مع الآخر المخالف لأنه من سَنَن الخالق أن جعلنا مختلفين.

فالمعرفة مثلا تقتضي أنك ترى نفسك على حق ما والآخر؛ إما أنه يختلف معك جزئيا ( مخالف جزئي- داخل الديانة)، أو منكر بما تراه ( مخالف كلي -من ديانة أخرى) وأنت أيضا منكر بما يراه.

والقرآن علمنا أن اختلاف المشاعر الدينية لا يجوز أن يحول بيننا وبين أن نبادل إخواننا في الانسانية البر والعدل .

وفي السلوك ترى القرآن الكريم يدعو اتباعه للتعامل مع المخالف الكلي بهذا المنطق: "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين . قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون" ( آية 24 و 25 سبأ).

وقال القرآن الكريم في سورة الممتحنة: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين".

وورد عن النبي الكريم عيسى عليه السلام أن قال: "أحبوا أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم"، ومثلها في القران: "ادفع بالتي هي أحسن".

ففي أشد درجات الخلاف هناك تواضع بالحق الذي تعتنقه وتفهمه، وسلوك قويم في الالتزام به، والتعامل مع المخالفين؛ فإما أن يقتدوا بك إذا اقتنعوا بما تحمل من معرفة وسلوك؛ وإما أن يظل المخالف على ما هو عليه في إطار من الائتلاف والتسامح.

فقد قال الإمام علي بن ابي طالب: إن الناس صنفان: أخ لك في العقيدة، وأخ لك في الإنسانية. لأن كلنا لآدم عليه السلام، وآدم خلقه الله أول إنسان ونبي بمنهج قويم هو: ألا تعبدوا إلا الله الواحد, منهج حمله الأنبياء من بعده بشرائع تتطور مرورا بأولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، وهو منهج إلهي يقوم على قواعد غايته الإقرار بأن الله الخالق والواحد هو المستحق للعبودية، وبالتالي له الأمر في اتباع منهجه لإقامة العدل وإشاعة الرحمة ورفع الظلم، ثم هناك يوم آخر لإقامة العدل المطلق وحساب من ظلم نفسه وظلم الآخرين أو طعن في المنهج الإلهي أو خالفه و لم ينفذه.

إذن أول قواعد المعرفة نحو الائتلاف .. أن نتفق على وجود منهج إلهي من لدن آدم فهناك من أوقفه عند موسى أو عيسى أو محمد عليهم الصلاة و السلام وحسابهم على الله يوم القيامة، وداخل كل اتباع منهج اختلافات على كيفية تطبيقه في بعض الأمور. الائتلاف مع المخالف الكلي يتضمن احترام اختياره وتطبيق مبادئ العدل والرحمة الكلية التي تنتقل عبر الأنبياء.

ومن يتأكد ويعلن أنه على الحق يجب أن يتحلى بالتآلف والتسامح مع الآخر -بالطبع ما لم يكن معتديا- لأنه يمتلك من الثقة بحقه وبنفسه ما يجعله حريصا على إشعاعه بفهم صحيح وخلق كريم.

نرى هذا الأمر واضحا عند من يقرأ من كل المصادر الموثوقة عن فتح المسلمين لمصر عندما احتمى نصارى مصر بالمسلمين لحمايتهم من بطش مخالفيهم في الدين نفسه؛ بل ويسروا لهم دخول البلد وعاش المسلمون والنصارى قرونا مديدة بقاعدة التآلف والتسامح لخصها القيادي الوفدي الراحل مكرم عبيد بمقولته الشهيرة: "أنا مسيحي ديانة ومسلم وطنا وحضارة".

محمود إبراهيم

مدون وكاتب مصري

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