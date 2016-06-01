سلوى كتاو تكتب : يوم الحزن 1864

بعد مرور أكثر من 150 عاما على يوم الحزن الشركسي،هل يكون مصير الشعب السوري تحت دعاوي ومسميات مختلفة مثل مصير الشعب القفقازي من نفس المحتل؟.يتبع

أيام قليلة ونستقبل فصل الشتاء لن يكون مثل أي شتاء .. سيحل فيه ضيف جديد, عفوا!! محتل جديد.

هنا سوريا في 30 سبتمبر/أيلول عام 2015 بدأ الإحتلال الروسي أولى عملياته العسكرية على ريف حلب الشمالي وبدأ في حرق الأخضر واليابس في سوريا.



اليوم الحادي والعشرين من مايو/أيار 2016 عشرات الآلاف من المهجرين السوريين, الآلاف من الغارات الروسية على المدنيين العزل, المئات من الشهداء المدنيين. هذا كله ولم يكمل المحتل عامه الأول.



ما الجديد في ذلك؟؟!! فما أشبه اليوم الحادي والعشرين من مايو 2016 بالحادي والعشرين من عام 1864 يوم الحزن عند الشعب القفقاسي المسلم, حينما تم الإعلان رسميا عن خسارة القفقاسيين أو الشركس حربهم ضد الروس. فماذا فعل المحتل الروسي مع هذا الشعب ليكون يومه هذا يوم الحزن؟

يقطن الشعب القفقاسي في الدول المتاخمة لروسيا وهي جمهوريات أديغي وتشركسيا وقبردينو بلقار والشيشان وأفغانستان ذات الأغلبية المسلمة. وتتتميز هذه الأراضي بالتربة الخصبة والجبال المحصنة والثروات الطبيعية فضلا عن سيطرتها على أجزاء كبيرة من البحر الأسود. قرر المحتل الروسي احتلال هذه المناطق، والاستحواذ على مقدراتها في 1763 ولكن لا يحتل الشعب القفقاسي بقرار فهو شعب أبي عصي على الاحتلال والخنوع ، لذلك استمرت الحرب الروسية الشركية أكثر من مائة عام أباد الروس فيها مئات القرى القفقاسية بالكامل, بل أن بعض القبائل قاربت على الانقراض مثل قبائل الوبخ.

بعد 101 عام قام الروس بإصدار قرار التهجير للشعب القفقاسي. وبهذا تنتهي الحرب الروسية – الشركسية بعد أن قتل الروس طبقاً لوثائقهم أكثر من 400 ألف قفقاسي فيما أجبرت أعداد تقدر بين 500 ألف و مليونين على إما الرحيل إلى أراضي الدولة العثمانية أو الرحيل إلى مناطق في القفقاس خصصتها روسيا لهم, بعيداً عن أرضهم الأم. ولكن في النهاية رحل الجميع إلى عشرات الآلاف فقط من الأقلية المسيحية. لتبدأ الآن رحلة الهجرة لهؤلاء الذين لم يبق خيار آخر أمامهم سوى التوجه جنوباً براً وبحراً إلى أراضي الدولة العثمانية.



حملات الترحيل هذه شهدت ما شهدته من وفاة أعداد كبيرة تقدر بمئات الآلاف من الشركس نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة في تلك الفترة, وما تعرضوا له من إهمال جعلهم منهكين أمام الأمراض والطقس, عدا عن الأعداد الغفيرة التي غرقت في مياه البحر الأسود. حتى أن بعض الشركس حتى يومنا هذا لا يأكل من أسماك البحر الأسود لأنها تغذت على بقايا أجدادهم.

وصل من تمكن من الوصول منهم إلى أراضي الدولة العثمانية وقطنوا عدة مناطق منها سوريا والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة؛ على الرغم من عدم وجود وثائق فعلية ورسمية تؤكد العدد الإجمالي للضحايا أثناء التهجير, إلا أن مثالا بسيطا نقل عن السفارة الروسية في ترابزون التركية في تلك الفترة يعطي لنا فكرة بسيطة عن أعداد الضحايا؛ حيث قالت السفارة: " 70 ألف قفقاسي وصلوا إلى ميناء باتوم للتوجه إلى سامسون التركية. كان معدل الوفيات بينهم يقدر بسبعة أشخاص يومياً. أما في ترابزون, فقط وصلت مجموعة تقدر بخمسة وعشرين ألف قفقاسي لاجئ, لكن عددهم الآن أصبح 11 ألفاً. ومجموعة أخرى مؤلفة من 110 ألف لاجئ قفقاسي وصلوا إلى سامسون, معدل الوفيات اليومي بينهم يقدر بمئتي شخص". ألم التهجير رافق الشركس جيلاً بعد جيل, وحرص الكبار على نقلها للصغار وأصبحت أغاني الحزن والتهجير جزءًا من ثقافة الشعب الشركسي الذي يسعى للحفاظ عليها حتى يومنا هذا.



هذا العدد الكبير من القتل والتهجير جاء على يد المحتل الروسي، ولم يكن يملك وقتها الطائرات أو المنجزرات التى يملكها الآن ويقتل بها الشعب السوري.

بعد مرور أكثر من مائة وخمسين عاما على يوم الحزن الشركسي – الذين لم ينسوا يوماً قضيتهم ـ هل يكون مصير الشعب السوري تحت دعاوي ومسميات مختلفة مثل مصير الشعب القفقازي من نفس المحتل؟!

حفظ الله أرضنا ووحد كلمتنا.

سلوى كتاو أكسوي

مدونة سورية

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