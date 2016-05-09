مجدى بن حاتم : حضرموت فجر النهضة

حضرموت عبارة عن مجموعة من المدن ا لتاريخية، وواد أخضر نضير و بحر لؤلؤي، ودروب عابقة بالبخور تقع إلى الشرق من العاصمة اليمنية صنعاء.يتبع

حضرموت عبارة عن مجموعة من المدن ا لتاريخية، وواد أخضر نضير و بحر لؤلؤي، ودروب عابقة بالبخور تقع إلى الشرق من العاصمة اليمنية صنعاء

على امتداد واد واسع وبين السلاسل الجبلية وصحراء الربع الخالي أخذت حضارتها

عبر التاريخ مذاقا يمتزج بين ثقافة وفكر واغتراب وعمران، منسجما مع طبيعة سكانها..

حضرموت الإنسان: وقد عرف عن الحضارم دورهم المهم في نشر ا لسلام في العالم، سواء من خلال المشاركة في الجيوش الإسلامية الفاتحة، واستقرار بعضهم في المناطق التي فتحت أو الهجرات إلى

مناطق جنوب شرق آسيا، وشرق أفريقيا والحبشة والصومال وقد مارس الحضارم أعمالا مختلفة أهمها التجارة. يقدر عدد سكانها بأكثر من مليوني نسمة إلا أنه من أبرز صفات سكانها الهجرة حيث يبلغ عدد المهاجرين أكثر من 14 مليون نسمة ، مغتربين في دول الخليج العربية وشرق أسيا

ومناطق أخرى من العالم.

وفقا للتعداد السكاني لعام 2014 م يبلغ عدد سكان حضرموت مليونا و28 ألفا و766نسمة ، و هناك وجود بارز للحضارم في جنوب شرق آسيا في اندونيسيا و ماليزيا وجنوب الفليبين وسنغافورة . ال

موقع الجغرافي : تقع حضرموت في الرقعة الجغرافية الواقعة بخطي الطول مابين 45 و 30: 56 شرقي غرينتش, وفي العرض لا تتجاوز ما بين درجتي 13-19 .

المساحة : تبلغ مساحتها نحو (193,032) كم مربع .

أما مساحة حضرموت كلها بالميل المربع فتقدر بمائة وعشرة آ لف وتبعد من خط الاستواء بخمس عشرة درجة تقريبا عرضا شمال خط الاستواء و 49 درجة طول شرقي

غرينتش .

حضرموت هي أكبر محافظات الجمهورية اليمنية حيث تحتل 36% من مساحة الجمهورية اليمنية. وتحتل مساحات شاسعة من ساحل البحر العربي حيث يبلغ طول ساحلها حوالي 471 كم، كما تحتل جزءاً من صحراء الربع الخالي.

تتكون حضرموت من 31 مديرية وعاصمتها مدينة المكلا وهي أكبر مدنها، وتأتي المكلا في المرتبة الثالثة ضمن أهم مدن اليمن بعد صنعاء وعدن .

الحدود : أما الحدود المتعارف عليها اليوم فتمتد من رمال الأحقاف ) صحراء الربع الخالي ( شمالاً والبحر العربي جنوباً ومابين بئر علي غربا و سيحوت شرقا وسواحلها في الغالب صخرية متعرجة



ويقدر طولها تقريبا بأربعة آ لاف وخمسمائة كيلو متر ، وتقدر أقصى المسافة التي تخترق مابين الداخل والساحل بنحو ثمانين كيلومترا. وتحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الجنوب البحر العربي ومن الشمال الغربي محافظتا مأرب والجوف ومن الشرق محافظة المهرة, ومن الغرب محافظة شبوة وتبعد عن العاصمة صنعاء (594) كيلومتراً.

لقد تحدثت سابقاً عن مميز للحضارمة وهي الهجرة .. هاجر الحضارم الى اتجاهات عدة من أصقاع العالم يحملون رسائل المحبة والسلام المكسوة بنهج الوسطية والاعتدال التي بها كسبوا قلوب كل من يصادفهم أو يستمع إلى أحاديثهم أو معاملاتهم اليومية .

إن السمة تلك لم تستثنهم في النبوغ و الاندماج مع أهل تلك البلدان بل وصلوا لمراتب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية عالية , ناهيك عن عملهم بين الدعوة والإرشاد والتجارة, وهناك من الأسماء اللامعة في عالم الاقتصاد والتجارة والصناعة .

لم يعزل الحضارم أنفسهم عن المجتمعات التي هاجروا إليها , بل هناك تزاوج بينهم وهناك صلة رحم وود , وانصهر الكثير منهم في تلك المجتمعات وصاروا من نسيج تلك المجتمعات وجزءا من تلك الأمم .

ولا شك إن ما جذب أولئك الأقوام إلى الإسلام ما رأوه من تعامل حسن ورجولة وفضيلة في سلوك أولئك التجار الذين قدموا إلى تلك البلاد بقصد التجارة والدعوة إلى الله, ثم تزاوجوا مع أهلها وأصبحوا منهم واتجه بعضهم إلى العلم والتدريس , فأصبحوا رعاة للمؤسسات الإسلامية هناك , ولا زال عطاؤهم الطيب يؤتي أكله من مدارس وحلقات تحفيظ القران الكريم واللغة العربية إلى يومنا هذا.

إن العقلية الحضرمية والتركيبة النفسية, تفرض على الحضارمة أن يكونوا أناسا لا يعشقون المظاهر , فبينهم وبينها جفوة كبيرة , هم البسطاء في التفكير والعقلية والحياة والعيش , ميالون إلى الحياء والخجل كثيراً , يتحملون الأذى والمكاره بالصبر , مقرنين النعمة بالشكر والثناء بجدية في العمل, حريصين على المصلحة وساعين نحو النجاح.

مجدي بن حاتم

كاتب ومحامي يمني

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها