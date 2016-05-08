محمد الزغلامي يكتب: يوم تحت الأنقاض

كنت أتمنّي النفس بأن أكون وسط كابوسٍ مزعِجٍ سينتهي حالما توقظني أختي بقبلةٍ على جبيني كما كانت تفعَلُ دائما. مرّت الساعات و قُبلة أختي لم تأتِ بعدُ. يتبع

كنت مستلقيا في سريري أنظر إلى أمي التي تقف في الشرفة و قد بدا عليها التوتر، تتفحصّ في يأسٍ أرجاء الحي علّها تلمح والدي الذي لم يعُد منذ ليلة البارحة. أعلم أن الوضع في بلدي متدهور جدّا و أنّ الظفر بلقمةٍ تسدّ رمق الجائع أمر ليس بهيّن إلاّ أني لم أعد قادرا على الصمود أمام أنين بطني الخالية.

أطلقتُ صرخة خفيفة فهِمتْ على إثرها والدتي بأني في حاجة إلى القليل من الحليب، رمقتني بنظراتها الحنونة وابتسامتها الحزينة، أمسكَتْ القارورة و سكبت ما تبقى بها من قطرات الحليب. اقتربت مني، و ما إن مدَدْتُ يدي نحوها حتى انطفأ النور فجأة.. وجدتُ نفسي وحيدا في مكان مظلم جدّا كزَنازِينِ سجنِ تدمر إذا ما أقبل عليه الليل، هواؤه ملوّث لكثرة الغبار و الدخان تماما كأحياء سيناء حين تدكّها قذائف الجيش المصري، لم أستوعب ما حصل، حاولتُ تحريك جسدي الصغير إلاّ أنّ المكان كان ضيّقا كقبرِ إنسانٍ ثَقُلَتْ موازينه، كقبرِ سلطانٍ جائر أو جلاّدٍ من جنودِ جمال عبد الناصر. حينها بدأ الرعب يتسلّل مجددا إلى قلبي الذي تعوّد عليه، فمنذ أن وُلِدْتُ في عام 2014 لم أعرف شعورا غيره.

لم يسعفني سنّي و لا جسدي الصغير في التفكير في حلّ آخرَ غير البكاء، بدأت في إطلاقِ صيحات فزعٍ كقطٍّ صغيرٍ تاهَ عن والدته في زحمة سوقٍ من أسواق العراق هزّتْ أرجاءهُ سيارةٌ مفخّخة، إلاّ أنّ محاولاتي باءت بالفشل، ما من مجيب، حتّى أمي لم تركض كعادتها نحوي.

كنت أتمنّي النفس بأن أكون وسط كابوسٍ مزعِجٍ سينتهي حالما توقظني أختي بقبلةٍ على جبيني كما كانت تفعَلُ دائما. مرّت الساعات و قُبلة أختي لم تأتِ بعدُ، أدركت حينها أنّ الأمر ليس مجرّد كابوسٍ فقرّرتُ أن ألقي السمع خارج أسوارِ سجني علّي أفهم السبب الذي حال بيني و بين حضن أمي و طعامي.

بدأتْ أصوات مألوفة تطْرُقُ سمعي، أصوات خطوات سريعة لأناسٍ يركضون في كلّ الإتّجاهات، أصوات نِسوةٍ تبكي بحرقة و أطفالٍ يئنّون و رجالٍ يُكبّرون، ربّما هو اليوم الموعود! ربّما جاء وعد الله و نُفِخَ في الصّور! هل انفطرت السماء؟! هل سجرت البحارْ؟! هل أتى اليوم الذي يفرّ فيه المرء من أخيه و صاحبته و بنيه؟! لهذا لم تأت والدتي إذن.. راودتني كلّ هذه الأسئلة و غرقتُ في تفكيرٍ عميق، ابتسمت و قلت في نفسي بأنّي اليومَ سأخبر الله بكلّ شيء.

و فجأة، قطَعَ تفكيري صوت رجل قريب مني يصرخ و يقول "وجدتُ صغيرا عالقًا تحت الأنقاض، يلعن روحك يا بشّار" أدركتُ حينها بأنّ غارة أخرى استهدفت مدينتي "حلب" و أنّ البرميل المتفجّر قد قرّر هذه المرّة أن يصيّر منزلنا حطاما، و أنّي عالقٌ تحت أنقاضه..

بدأ النّاسُ يجتمعون حول سجني الصغير، ينظرون في يأسٍ إلى أكوام الحجارة التي تحول بيني و بينهم و بدأ أحدهم يحاول تفتيت الصخور و إبعادها و النبش بيديه حتّى خارت قواه و جلس إلى جانب قبري ينظر إلى الصحفيين الذين كانوا ينقلون عبر آلات التصوير ما يحصل و يصيح فيهم إنْ هذا ما يفعله الجيش العربي السوري بشعبه.!

في ذلك الوقت أيقنْت أنّ سكّان حيّي قد فشلوا في إخراجي من هذا المكان المرعب، سيطر عليّ اليأس و ظننتُ أني قريبا سألاقي ربي و أغادر هذا العالم. ألقيتُ السمع ثانية، أردت أن أسمع صوت أمي لآخر مرّة، و لكنّ ضجيجا آخر منعني، ضجيج قادم من قاعة مغطّاة يملؤها صدى أصوات بشرٍ يتكلّمون بلغات مختلفة، العربية و الإنجليزية و الفارسية و الروسية، فهمتُ حينها أنّي أستمع إلى حلقةٍ أخرى من حلقات "جنيف" حيث تعرض المعارضة على "جون كيري" صورا تثبت خرق نظام الأسد لهدنة وقف إطلاق النار ليشجب "كيري" الأمر و يدعو إلى مؤتمر آخر تُسلّمني فيه المعارضة إلى جنود الأسد و تبكيني في المؤتمر اللاحق.

أثار ما سمعته اشمئزازي، لعنتُ كلّ الحاضرين للمتاجرة بدمي و هربتُ بسمعي بعيدا، علّي أعثر على صوت من فرحتْ لمجيئي إلى الدنيا رغم قساوة ظروفها، لكن دون جدوى، بل أنّ الأمر ازداد سوء حين وصلتني كلمات أحمد بدر حسّون و هو يدعو من بقي على قيد الحياة في حلب إلى المغادرة حتى يواصل الجيش النظامي القصف و التّدمير و الانتصارات المزعومة.

صِرْتُ وقتها أهرب بسمعي و لكن أصوات الوحوش واصلتْ مطاردتي، هذه أستاذة جامعية تونسية تقول إنّ موتي و أبناء حلب فيه نفعٌ لها، و ذلك ممثّل مصري يكذّب صور جثث جيراني، و آخر، يقال بأنّه محلّل سياسيّ، يتّهمني بالإرهابيّ. لم أعد أحتمل، توقّفتُ عن البحث عن صوتِ أمي و قرّرتُ أن أضع يديّ الصغيرتين على أذنيّ وأنتظِر الموتَ.

في تلك اللحظات غادرَ الرّعبُ قلبي، تملّكتني السكينة و السعادة، فقد كنت متأكدا من أنّ ما عند الله خيرٌ و أبقى و أنّه لا وجود في دار الآخرة لبراميل متفجّرة و لا لقذائف روسيّة و لا لجنود حزب الله و لا لمعارضة و لا لطواغيت، كنت متأكّدا بأن الخوف و الجوع لن يعرفا طريقهما إليّ في الجنّة و أنّ والدي هناك بانتظاري، نعم، فليلة البارحة و قبل أن يغادر المنزل قبّلني و قال لي بأنّه ذاهب لينتقم ممّن اغتصب والدتي في السجن قبل تحريرها، لم أقدر على إخبار أمّي بالأمر حين كانت في شرفة المنزل تنتظرُ عودته، فأنا ما زلتُ غير قادرٍ على النّطق.

و بينما هممتُ بإغماض عيناي، إذ بنورٍ خافتٍ يكسر ظلام سجني و يد تمتدُّ نحوي و تجذبني إلى الخارج، علتْ تكبيرات المواطنين فرحا بنجاتي بعد أربعٍ و عشرين ساعةً قضيتها تحت حطام منزلنا، ضمّني رجل الإنقاذ و أخذ يبحث عن مكان آمنٍ ليسعفني، كنتُ أنظر إلى المدينة، إلى الجثث المتناثرة، و حين وقعت عيناي على جثّة طبيب الأطفال الوحيد في حلب، ذلك الذي أنقذني ذات مرّة ، صار كلّ شيء من حولي يتحرّك ببطء شديد حتّى أني كنت أفهم ما يقوله المواطنون فقط من خلال النظر إلى حركات أفواههم. رفعتُ رأسي إلى السّماء و تساءلت، هل أنقذني رجل الإنقاذ أنقذني من الموت و أعادني إلى الحياة أم أنّه قطع طريقي نحو الحياة الحقيقية و أعادني إلى الموت مجددا لتستهدفني مزيدٌ من البراميل المتفجّرة.

محمد فضل الله الزغلامي

مدون تونسي

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