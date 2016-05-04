بلال فتيان يكتب: مصر بين السور والساقية

فتعيش الطبقة الأرستقراطية في حياة كاملة المتعة و الرفاهية ؛ أما الكادحين فيبحثون عن الحياة فقط و لخص صلاح جاهين واقعنا فقال: فيه ناس بتشقي علي الرغيف وناس بتتعب من التنس.يتبع

من المفهوم أن يكون هناك تفاوت في مستوي المعيشة لأفراد المجتمع الواحد بحكم الوضع المادي و الاجتماعي و غير ذلك ، لكن الوضع في مصرنا صار مأسويا بشكل لا يطاق خاصة بعدما اختفت الطبقة المتوسطة بشكل شبه تام لصالح طبقة البسطاء الكادحين.

فتعيش الطبقة الأرستقراطية في حياة كاملة المتعة و الرفاهية ؛ أما الكادحون فيبحثون عن الحياة فقط و لا يجدونها في الغالب إلا بالمهانة ، و قد لخص صلاح جاهين واقعنا فقال: "يا شعب نايم علي الرصيف و بالمقشة (بتتكنس .. فيه ناس بتشقى (تكدح) علي الرغيف وناس بتتعب من التنس"

الطبقة الأرستقراطية التي تستحوذ علي مقدرات الوطن بالرغم من كونها لا تتعدى3% من المصريين وتجمع بين صفوفها أصحاب النفوذ في شتي المجالات وعلي رأسهم الجنرالات ورجال المال السياسي، وبتعبير أدق هم اصحاب البلد؛ لكنها مع ذلك تشعر بالقلق علي متعتها فتأخذ كل التدابير حتي لا يفسد أحدا عليها رفاهيتها الكاملة .

فيتجهون للعيش معا في تجمعات سكنية و نوادٍ بمواصفا ت خاصة وحولها سور عالٍ يمنع وصول نظرات الكادحين إليهم، و توفير كل سبل المتعة مثل ملاعب الجولف التي تحتاج إلى مساحات خضراء شاسعة تقدر ب 100 فدان بتكلفة 15 مليون للملعب الواحد، كما تستهلك ملاعب أصحاب البلد قرابة الـ 800 مليون لتر من المياة أسبوعيا، ولذلك تصنف كأحد أهم أسباب أزمة المياة في مصر في حين يبلغ عدد ممارسي اللعبة في البلاد نحو 2500 لاعب فقط.

كل شئ حولك يبين لك حجم الفجوة بين سور أصحاب البلد و ساقية الكادحين، إعلانات الوحدات السكنية التي تصل لملايين الجنيهات تبين لك هذا، والقري السياحية بالساحل الشمالي التي تغلق طوال العام من أجل عدة أيام في الصيف .

صديقي الذي يعمل 18 ساعة يوميا من أجل توفير تكاليف زفافه يبين لك هذا، أطفال الشوارع الذين لا يجدون لهم ملجأ يقيهم حر الصيف و برد الشتاء يبين لك هذا، أجور الفنانين و لاعبي الكورة مقابل أجور عمال البناء تبين لك هذا، طلبة الجامعة الذين يعملون أثناء دراستهم من أجل مساعدة أسرهم في الحياة تبين لك هذا.

ولم يكتف أصحاب البلد بهذا فقط بل جعلوا أبناء الطبقة المطحونة يبحثون عن الحياة بشتي المحاولات فأصبح المواطن الكادح وكأنه مربوط في ساقية إن جاز التعبير، فيظل طوال حياته يواجه المتاعب و المأسي في رحلته للبحث عن حياة كريمة له ولذويه و دائما ما يفشل.

البسطاء وأنا منهم وأنت أيضا يا صديقي في صراع مع الوقت كل يوم و طول الوقت ، يسبحون حول الساقية بانتظام وبخطة وضعها لهم مسبقا أصحاب البلد.

تبدأ قصة الساقية معنا جميعا منذ مأساة الثانوية العامة ذلك الكابوس الذي أتعب المصريين ، فتصبح الأسرة البسيطة في معاناة ، الأب يعمل ليل نهار حتي يوفر لابنه كل ما يحتاجه حتي يجتاز تلك الفترة العصيبة، والأم تعمل علي راحته و تلبية طلباته و تخصص له وردا من صلاوتها للدعاء له .

أما فارسنا المغوار الذي يخوض المعركة يوصل الليل بالنهار مجتهدا لتحقيق حلمه و غايته واقتناص مقعد بإحدي كليات القمة ، تنتهي تلك الفترة و يحصل هذا الطالب المجتهد علي مجموع يؤهله للالتحاق بإحدي كليات القمة بمحافظات الدلتا حتي لا ينازع أبناء أصحاب البلد في قلب القاهرة، تستمر معاناة الأسرة البسيطة علي مدار سنوات حتي يحصل فارسهم علي شهادته الجامعية.

هنا يواجه الواقع المؤلم فيبحث عن عمل يليق بكل المجهود الذي بذله فلا يجد فيضطر للعمل في أي شئ لكي يستطيع توفير شقة و تكاليف زفافه المعطل الذي لا يعلم كيف سيوفرها بعد. يحصل من عمله علي بعض مئات الجنيهات نهاية كل شهر. كثيرا ما أمسك ورقة و قلم و كتب ما يوفره من مرتبه الشهري وما يجب أن يكون بحوزته في خلال عام أو عامين فلا يجد حلا فيمزق الورقة بقسوة و ينتظر المعجزة.

بالفعل تتحق المعجزة و في حفل عائلي بهيج يتزوج صاحب قصتنا و يبدأ المعاناة من وضع مختلف بعدما يصبح مسئولاً عن أسرته الجديدة. يفعل المستحيل لتوفير كل مستلزماتهم حتي لا يشعرون بأنهم أقل من غيرهم. تمضي السنوات و يصبح ابنه الأكبر في عمر الزواج فيعيش معه نفس المعاناة التي عاشها من قرابة عقدين من الزمن و تستمر الحكاية و نستمر جميعا في الدوران حولها و كأنها قبلتنا .

في الخامس و العشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011 ثار المصريون البسطاء رافعين شعار عيش _حرية _عدالة اجتماعية من أجل تعديل هذا الوضع البائس لهم و إنهاء سيطرة الطبقة الأرستقراطية علي البلاد و نجحوا في ذلك و قاموا بانتخاب أحدهم في انتخابات نزيهة ، لكن هذا لم يرض طبقة أصحاب البلد الذين ظلوا يحاربونه منذ البداية ثم انقلبوا عليه في الثالث من يوليو/تموز عام 2016 بمساعدة جنرلات العسكر.

اعلم صديقي القارئ ذات يوم سيصبح البسطاء هم الحكام و سيهدمون أسوار الأارستقراطين حتي يروا خيرات بلدهم المنهوبة و سيضعون مجسما للساقية في متحف يزورونه كل حين وهم يقولون: بتلك الساقية كان يتحكم بنا أصحاب البلد لكي يشغلونا عن هموم وطننا الحبيب حتي نسينا أننا اصحاب البلد و ليس هم.

بلال فتيان

مدون وكاتب مصري

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