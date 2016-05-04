بسيوني نحيلة يكتب: قتل الحريات في الأشهر الحُرُم

نظرتُ إلى صديقي الحزين، وقلت له: هذه الحرمة التي تتحدث عنها في الأشهر الحرم إنما هي في ابتداء القتال المشروع،وماذا عن قتل الشرفاء في ميادين المطالبة بالحقوق العادلة؟.يتبع

من الأشياء التي أقرتها الجاهلية الأولى قبل الإسلام، وعظمتها تعظيما بالغاً (الأشهر الحُرُم)، فقد توارثوا -رغم شركهم بالله- أنه لا قتال فيها ولا ترويع للآمنين

حتى إن الرجل كان يلقى قاتل أبيه في الشهر الحرام فلا يجرؤ أن يتعرض له بسوء تقديراً لحرمة الشهر. ثم جاء الإسلام فقرر حرمة الأشهر الحُرُم، وضبط ترتيبها وفق إرادة الله يوم خلق السماوات والأرض،

وأعلن النبي في خطبة الوداع المشهورة نداءه العالمي:" أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا". ولم يكتف الإسلام بالتأكيد على حرمة الدماء بشكل عام وجُرْم سفكها في الأشهر الحرم وفي غيرها، إنما بين أن هناك صوراً أخرى من الاعتداءات ضد الإنسان والإنسانية تُعد أكثر جرماً وأعظم إثماً من سفك الدماء في الأشهر الحرم.

جاء ذلك في قوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ".(البقرة:217) فالآية الكريمة تبين أن القتال في الشهر الحرام إثمٌ كبير، ولكن الأكبر منه "الفتنة" التي تعني كما يشير بعض المفسرين: الامتحان والبلاء، والإيقاع في الحيرة، واضطراب العيش، فهي اسم شامل لما يَعْظم من الأذى الواقع على الفرد أو الجماعة، ويُقصد بها التعرض للآمنين من البشر بالأذى القولي والفعلي والمادي والمعنوي لصدهم عن ممارسة شعائر الدين والحقوق الإنسانية العامة؛ فتسلط عليهم أجهزة الشائعات والسخرية، والتعذيب والتنكيل، والإخراج من الأوطان.

والمنع من استخدام الأموال، والتعرض للنساء والأطفال… وغير ذلك من أفعال الطغاة المتجبرين؛ مما يثير حفيظة النفس البشرية الحية، ويجعل صاحبها بين اختيارين: إما أن يتنازل عن قيمه ومبادئه وحريته وكرامته، فيخضع ويستسلم، فيصبح بذلك جسداً مهيناً يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، أو يواجه بقوة وصمود، فيتعرض للقتل والتشريد والسجن والاعتقال.

والآية تبين أن قتل البدن أقل ضرراً من قتل الكرامة والقيم في قلوب البشر؛ فقتل البدن يجعل من صاحبه شهيداً وقد تحيى على أثره أجيال متعاقبة، ولكن، ما قيمة الإنسان بلا إنسانية! وما قيمة العقل بلا حرية! وما قيمة العيش بلا كرامة! وما قيمة البدن بلا إحساس!. وعلى هذا كانت الفتنة بهذا المفهوم أعظم إثما من القتل، وأكبر جرماً في الشهر الحرام من سفك الدماء.

استحضرت هذه المعاني عند حديثي مع صديق غيور مقهور، جاءني يتحدث بخليط من العبارات والدمعات. يقول: ألسنا في شهر رجب الحرام؟ أين حرمة هذا الشهر عند المسلمين وغيرهم؟

قلت له: صدقت يا صديقي. لقد أوشك شهر "رجب" على الانصراف وهو يشهد أكبر فشل لمفاوضات إقليمية ودولية متتابعة، اختلفت أطرافها -للأسف الشديد- حول وقف نزيف دماء الأبرياء العزل من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ولم يتوصلوا لاتفاق إنساني -ولو مؤقت- يضمن توفير مناطق آمنة للمواطنين، وتيسير دخول الطعام والشراب للأطفال والنساء الذين يموتون جوعاً من طول الحصار وقسوته،بل يقول المتابعون: إن نسبة الطلعات الجوية القاتلة في سماء العزل الأبرياء زادت في هذا الشهر عن غيره، وعدد القتلى والجرحى أكثر من ذي قبل.

كل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع العالم المتحضر بجميع أديانه وطوائفه ومذاهبه وأيدولوجياته ومؤسساته في تحدٍ سافرٍ ليس فقط للضمير الإنساني الذي غاب عن عالمنا اليوم، إنما في تحد لقوانين الخالق في ضبط ميزان القوى في الكون وحفظ الدماء البشرية في ظل هدنة الأشهر الحرم الملزمة -على الأقل- للمسلمين على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم، ولبعض أهل الكتاب الذين يتفق كثير منهم على هذه الحرمة.

نظرتُ إلى صديقي الحزين، وقلت له: هذه الحرمة التي تتحدث عنها في الأشهر الحرم إنما هي في ابتداء القتال المشروع، فماذا عن القتل غير المشروع على الهوية والانتماء؟ وماذا عن قتل الشرفاء في ميادين المطالبة بالحقوق العادلة؟ وماذا عن التصفية الجسدية للمخالف والمعارض؟ وماذا عن أطياف البشر من اللاجئين الذين يموتون في عرض المحيطات أو على حدود البلدان والقارات؟ وماذا عن القتل العشوائي لإبراز القوة والعضلات؟

والأكبر من هذا وذاك يا صديقي، هو إخراج الآمنين من بيوتهم ظلماً وعدواناً، وتهجير المواطنين من منازلهم ودورهم، واحتلال الأرض والاعتداء على العرض، ولكن الأعظم خطراً والأكثر جرماً هو القتل المتعمد لقيمة الإنسان بإسكات صوته وصيحته عند المصائب والمدلهمات، وبإهدار حقه في التعبير وإبداء الآراء، وبجعله عبداً لسلطان القوة وللمناصب والشهوات، وبإفساد روحه وفطرته عن الشعور والإحساس، وبتعطيل عقله وقلبه عن تمحيص الأكاذيب والافتراءات والنظر في العواقب والمآلات.

د/ بسيوني نحيلة

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة قطر

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