الحكم أفندم يكتب: سوريا تتطهر وتتعمد بالدم …

هل نحن خارج التاريخ؛ وهل ما يحصل في سوريا سيمر دون محاسبة ولو بعد حين …كل حلب تغرق في الدم والناس تموت دون اي سبب… هل سيفلت بشار من العقاب؟!يتبع

لا فرح يعادل الفرحة بخلاص سوريا من الطغيان …

نحن نعرف ان الطغيان يقترن دائما بالفساد وهذا واقع مشاهد لو لم يدل عليه القرآن لدل عليه الواقع الذي يعيشه الناس، ثم تكون النتيجة الحتمية للاستمرار في هذا الطغيان أن ينزل العذاب بهؤلاء الذين طغوا.

الطغاة يرون كل ما يفعلونه وما يتخذونه من قرارت هو الحق وما عداه هو الباطل، وكأن ما توصلوا إليه هو الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويقف خلفهم أناس مغرضون أصحاب مصالح يزينون لهم هذا الطغيان ويمدحونهم بالباطل ويسبحون بحمد هؤلاء الطواغيت بل ويقذفون بالإصلاحيين الذين يريدون تقويم المعوج وتصحيح المسيرة في غياهب السجون ويرمونهم بأبشع التهم لا لشيء إلا لأنهم تجرأوا على نصيحة الطغاة الذين هم ـ في زعم هؤلاء ـ مبرأون عن الخطأ.

وهم في ذلك يستفيدون من غفلة بعض أبناء المجتمع أو عجزهم أو انشغالهم بلقمة عيشهم التي لا يكادون يحصلون عليها إلا بشق الأنفس.

هكذا كانت سوريا ولهذا ثار أولادها واليوم لا فرح يعادل الفرحة بزوال حكم الاسد وانتهاء دمويته…

والحاكم اذا ترك له العنان طغى على ذات المجتمع , فسعى الى اقصاء العقول , وتجميد الأرواح , فتصبح إرادة الأمن هي المسيطره على الذهن والفكر , وعلى الشعور والإحساس , وتتحكم بتشكيل جميع دوافعه السلوكيه والحياتيه والأخلاقيه..

فيصبح تفكير المرء وشعوره محدودا في نطاق نزعات ورغبات نفسه .

ويكون غير قادر على فهم حقيقة نفسه ولا نوازعها المختلفه , حتى تستبد به فلا يمكنه الرؤيه إلا من خلالها

بل وتجد أنه حين يمارس تلك النزعات والرغبات و يماشي تعاظمها ويبيح لنفسه أن تستأثر وأن تستحوذ وان تظلم وان تعتدي …وما الى ذلك , يرى أن له الحق في ذلك وينكر حق الاخرين فيه, ويرفض منهم ان يكونوا أمامه كذلك, بل وينتقد مواقفهم …



هكذا تم إفساد الإنسان السوري واليوم كلنا ندفع ثمن الخلاص من لعنة آل الأسد

هل نحن خارج التاريخ؛ وهل ما يحصل في سوريا سيمر دون محاسبة ولو بعد حين …

هل حلب تتقاذف بالبندورة والكاتشب لعدم اهتمام العالم بها ؟

كل حلب تغرق بالدم وبينما الناس تموت دون أي سبب, هل سيفلت بشار من العقاب؟!

بالطبع لا ولكن لكل أجل كتاب, كل ما علينا فعله هو الثبات والعمل والإخلاص …

والله ناصر سوريا ولو بعد حين وخاذل الأسد وإن انتصر الى حين …

يا سادة.. سوريا تتطهر …



د. الحكم افندي.

نائب رئيس الجالية السورية في ايطاليا –

مؤسس المركز التعليمي لحقوق الانسان ايطاليا

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها