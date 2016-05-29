علي جمعة يكتب: لجان امتحان أم كمائن لأمن الدولة؟!

"كل الطرق تؤدى إلى روما" كان هذا قديماً قبل أن ترفع وزارة الداخلية المصرية شعار "كل الطرق تؤدي إلى السجن"، ومزيد من الانتهاكات بحق الطلاب. يتبع

علي جمعة-طالب مصري

"كل الطرق تؤدى إلى روما" مثل روماني قديم ظهر مع الفتوحات الرومانية، وربط كافة المدن بطرق لروما لتسهيل السيطرة عليها، فأصبح كل طريق يصل في نهايته إلى روما، فقيل كل الطرق تؤدى إلى روما.

كان هذا قديماً قبل أن ترفع وزارة الداخلية المصرية شعار "كل الطرق تؤدي إلى السجن"، ومع تزايد الانتهاكات بحق الطلاب، فبدأت باستخدام أسلحتها لقتلهم داخل وخارج الحرم الجامعي، إضافة إلى اعتقالهم وفصلهم تعسفيا، وقتلهم داخل مقار الاحتجاز نتيجة التعذيب أو الإهمال الصحي.

وبحسب مرصد طلاب حرية، فإن وزارة الداخلية باتت تعتمد بشكل أساسي في القبض على الطلاب، من مقار لجان امتحاناتهم بالجامعات.

"تعال العميد عايزك"

كانت هذه الكلمات هي مفتاح الباب الذي يدخل من بعده قوات الأمن لاعتقال الطلاب، حيث يستدعي العميد الطلاب من لجان الامتحانات لتسليمه للقوات الشرطة، حدث ذلك مع الطلاب محمد محمود في 15 مايو داخل المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية، وعند سؤال زملائه عنه كان الرد أنه نقل إلى لجنة خاصة بسبب الغش ومنذ ذلك الوقت ومحمد قيد الاختفاء القسري ولا تعلم أسرته شيء عنه.

وهذا ما حدث أيضاً مع كل من حذيفة مختار، طالب كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع شبين الكوم، ومحمد عصام الدين، الطالب بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر فرع أسيوط، وعابد علاء الطالب بمعهد النظم والمعلومات بالإسكندرية الذي قامت الداخلية باعتقاله للمرة الثالثة.

لكن أحمد عبدالهادي، طالب الميكانيكا بهندسة إسكندرية، تم اعتقاله على طريقة أخرى وهي طرده من لجنة الامتحان بحجة الغش، وهؤلاء جميعاً الآن قيد الاختفاء القسري ولم يستدل على مكان احتجازهم من قبل قوات الأمن.

"بين الجامعات والداخلية"

وزارة الداخلية ومنهجيتها وأساليبها التي تستخدمها في انتهاكاتها بحق الطلاب والتنكيل بهم ليست بالجديدة، فمنذ عام تقريباً قامت قوات الأمن باعتقال الطالب إسلام عطيتو من داخل لجنة الامتحان بجامعة عين شمس وهو ما تأكد من خلال كاميرات المراقبة بالجامعة، ثم يظهر إسلام مجدداً بأحد دروب الصحراء مقتولاً، والداخلية تعلن أنه قتل أثناء عملية ضبط على خلفية اتهامه باغتيال العميد وائل طاحون ضابط الأمن العام.

هذه الوقائع المثبتة بشهادات شهود العيان تؤكد التعاون الكامل بين أجهزة الأمن وإدارة المؤسسات التعليمية في الجامعات المختلفة، بتسليم الطلاب لهم في حال حضور امتحاناتهم.

ليس هذا بالغريب فذلك التعاون واضح جدا في منهجية الجامعة في الفصل التعسفي للطلاب عقب اعتقالهم، وذلك ما حدث لطلاب جامعة الأزهر المتهمين باغتيال العام السابق المستشار هشام بركات، وكذلك دخول قوات الأمن لساحات الحرم الجامعي بكل سهولة خلال العامين الماضيين.

الطلاب عليهم جزء كبير من المعادلة في الحفاظ على أنفسهم من المجهول سواء كان الاختفاء القسري أو الاعتقال وتنكيل السلطة بهم، لاستكمال نضالهم في الدفاع عن أصدقائهم الذين حرمتهم السجون من استكمال دراستهم معاً، حتي وإن كلفهم ذلك عدم دخول الامتحان لهذا العام، بسبب تحويل السلطة لذلك الامتحان من حق أصيل للطالب إلى فخ للوقيعة بهم وتقييد حريتهم إلى جانب زملائهم في السجون.

السلطة وما ترتكبه من انتهاكات في حق الطلاب تحاول الحد من مشاركة الشباب في المجال العام، وتأميم المجتمع المدني، وتجفيف منابعه من المجتمع المصري، عبر تطوير وسائل قمع الأجهزة الأمنية للدولة.

علي جمعة

طالب مصري

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