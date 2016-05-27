علاء آل رشي يكتب: محمد دركوشي.. المنفيون في الأرض

الكتابة ليست لعبة قمار تخضع لحظ عاثر أو باسم. إن الكتابة منهج زاك، وحروف راشدة لا خسارة معها البتة، فهي رسالة الأنبياء ووجهة العقلاء.. يتبع.

الكتابة ليست لعبة قمار تخضع لحظ عاثر أو باسم.

إن الكتابة منهج زاك، وحروف راشدة لا خسارة معها البتة، فهي رسالة الأنبياء ووجهة العقلاء ووظيفة المصلحين والأدباء والشعراء.

إنها حروف ذكية مصوبة وسديدة تمنح حباً وتمنع كرهاً وكل حرف شر وراءه جهل وظلم وكل أبجدية حب وراءها عقل وعلم.

الكاتب المجيد، يكاد أن يكون مفقوداً في الثورة السورية نظراً لحالة الفوضى العامة، كما أن ثمة تطاول واستباحة للكرامات والاختصاصات، عمق حالة الجهل المركب.

من هنا يبرز دور الكاتب المحترف صاحب الرسالة الراشدة.

لكن يبدو أن التهميش مازال سيد الموقف قبل وبعد الثورة، فليس مبدعاً إلا من كان غنوصياً ومشى على خطى أدونيس في تيه المعنى وفقدان الذات، كما أن البعض يظن الأدب والفكر كمشة حروف وسباق إملاء وإنشاء يمضي بلا غاية وبلا هدف !!!

وهذا الفهم المبسط للأدب والفكر ساعد النظام في تشويه سمعة الثورة واستدامة العبثية الممنهجة، فشاع الهدم باسم النقد، وهدمت صروح المعرفة بدعوى حرية الرأي، فما أسهل أن يقال عن فلان أنه كاتب لأن مزاج الإعجاب الفيسبوكي في ارتفاع مع أن ذلك المعجب به غير سليم في الجوهر المطروح ويعاني عجمة لفظ وركاكة أسلوب.

يظهر الكاتب الأديب المنتظم محمد دركوشي علامة فارقة في الثورة السورية والأدب المعاصر حيث يؤصل مفاهيم الأدب الثائر، بعيداً عن التأويلية وتشوهاتها والتفلت وتيهه.

وعلى الرغم من موقفه السياسي الذي كان لكمة قوية على خد النظام وإعلامه وطائفيته إلا أن باعث الأدب الدركوشي واضح وأدبه السياسي يرتكز على:

الاستقلالية: يقول الروائي دركوشي: لسنا معارضة وبالضرورة لسنا موالاة إنما نحن مختلفون نقف حيث يقف الظلم ولكن بالضفة المقابلة حيث الإنسان أخو الإنسان.

الأديب محمد دركوشي

الإنسانية: قبل أن تكون الأديان والقوميات كانت الإنسانية.

الترابية – أي ابن التراب: فإن صحت إنسانيتك صحت عقيدتك وصح انتماؤك. قلة هم الذين يحلقون فوق انتماءاتهم الدينية والقومية والحزبية باتجاه الإنسانية فكن منهم كن ابن التراب .

إن هم هذا الإدلبي الأصيل هو (سورية بألوان أزاهير الربيع لا لون واحد، فأنت لو دخلت حديقة كل أزهارها من لون واحد لأصابك الملل ولغشيك السأم، فالجمال يتأتى من اختلاف الألوان والأشكال. ما نحلم به أن تعود إدلب خضراء وحمص أم الحجارة السود وحلب شهباء واللاذقية زرقاء بعد أن أصبحت كلها حمراء بلون الدم. أنا لا أتخيل حياتي دون زعتر حلب وتفاح السويداء وزيتون إدلب وحلويات الشام وبامية دير الزور ونكات الحماصنة ودبكات الأكراد وبحر اللاذقية نحلم بسورية بلد الحرية والعدالة والديموقراطية بلد التعددية السياسية والفكرية بلد الدرزي والسني والعلوي والمسيحي والعربي والكردي والآشوري بلد القانون فوق الجميع بلد تكافؤ الفرص.. ما نتمسك به من سورية الماضي هو روحانية الجامع الأموي وقديسة كنسية يوحنا المعمدان؛ وألفة أزقة وحواري الشام ما نتمسك به هو أصالتنا وهويتنا وحضارتنا التي نجح نظام الأسد بإخراج سورية من صفحات التاريخ بعد أن كانت أصل التاريخ وأم الحضارات نتمسك بأبجدية أوغاريت وموسيقى أورنينا مغنية المبعد.. أما ما نحمله لسورية المستقبل هو الحب نريد أن نضمد جراحاتها ونجبر خواطر أهلها ونرمم حضارتها ونغسل وجهها بماء الحب والعمل على سورية الحديثة سورية الإنسان أولا ما نحمله هو العمل على أن نستبدل الوردة بالسلاح أن نعوض أسر الشهداء والمصابين أن نبني المهدم أن نجد فرص عمل كريم للشباب يكفي اغتراباَ وذلاً ما نحمله كثير).

أطلق دركوشي روايته (نشيج المزاريب) والتي تشكل باختصار الوجع السوري في رواية، تتناول قصة عاطفية بين فتاة وشاب ينتميان لطائفتين مختلفتين في إطار ما يحدث في سورية من ثورة شعبية وصراع سياسي

أطلق دركوشي روايته (نشيج المزاريب) والتي تشكل باختصار الوجع السوري في رواية، تتناول قصة عاطفية بين فتاة وشاب ينتميان لطائفتين مختلفتين في إطار ما يحدث في سورية من ثورة شعبية وصراع سياسي، مع اجترار الأحداث السياسية منذ الثمانينيات حتى الآن.

الرواية ترسم ملامح ما يحدث دون أن تقدم حلولاً فليس من مهمة الأدب تقديم الحلول مع رفض التطرف السلطوي والديني وبيان أن لا خلاص لنا إلا بالحب.

الرواية توثق جرائم النظام الحاكم في سورية بطريقة إنسانية مستمدة من الواقع السوري المؤلم.

تتنوع فيها الشخصيات من ثابتة إلى نامية تعيش طقوس التحولات من حال إلى أخرى.

تقوم الرواية على تعدد مستويات السرد كتقنية جديدة فكل شخصية من شخصيات الرواية قد تكون هي السارد إضافة إلى الكاتب كي لا يشعر القارئ بالملل.

تعتمد الرواية على التكثيف والحبكة المتكاملة في كل فصل فكل فصل قد يشكل قصة قصيرة بحد ذاته، كأن نقول مجموعة روايات قصيرة في رواية ينظمها سلك شفاف.

وفي جانب إبداعي أدبي آخر يرى الشاعر دركوشي ان الشعر ضمير الشعوب ومحركها وقالوا لنا مرة إن الصحفي نجيب الريس قال من سجنه:

يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام

ليس بعد الليل الا فجر مجد يتسامى

فتحركت جماهير الشعب غاضبة ضد الاحتلال الفرنسي ولكن اليوم لا أحد يقرأ مهما كان الشعر بليغا فالنفوس لا تتحرك فإما إن يتحول الشاعر إلى مهرج والكلمات إلى راقصات كما الحال مع هشام الجخ فيغزو الفضائيات بالمحكي والعامي والتهريج أو أن يرفق الشاعر قصيدته العصماء بصورة امرأة عارية فتلفت الانظار وتثير النفوس فلعل العقول تعيها.

لكن الأديب الدركوشي حدد الوجهة فقال: شرف الفكرة لا يبرر قبح الاسلوب واللغة ومن هنا سل حسامه الشاعري لهيباً وصدقاً لنتأمل في رائق كلماته وجرسها الموسيقي الذي يتعانق فيه حضور المشهد ورقة الالفاظ ودقيق المعاني.

سَلامٌ على سَيْفٍ لِشَعبي امتِشَاقُه

وَليسَ عَلى سَيْفٍ لأرْعَنَ حَاكِمِ

فَمَا كلّ نَصْلٍ بالعَدُوّ مُخَضّبٍ

كَرِيماً وَإنْ سَلّتهُ فَتوَى العَمَائِمِ

فَللحَقّ أسْيَافٌ إذَا مَا تَجَرّدَتْ

تَهَدّمُ أرْكَانُ العُروشِ الظَوالِمِ

وَحِزْبٍ يَرَى قَطعَ الرؤوسِ فَرِيضَةً

وَنَافلَةً هَدْمَ البُيُوتِ القَوَائِمِ!

مُبَرّأَةٌ مِنْهُ الشّرَائِعُ كُلُّهَا

وَلَوْ لابِساً في الناسِ ثَوبَ المقَاوِمِ

لَكَ الخُزْيُ حِزْبَ اللاتِ مَا أَنَّ نَازِفٌ

أَبِيٌّ بِأرْضِ الشّامِ زَيْنِ العَوَاصِمِ

أَسَيْفُكَ مَسْلولاً لأمّةِ يَعْرُبٍ

وَمَولاكَ عِلْجٌ مِنْ عُلُوجِ الأعَاجِمِ!

دَعَا بِاسْمِ سَابورٍ مِنَ الحِقْدِ تَالِداً

وَألْبَسَهُ حُزْنَ الحُسَينِ بِنِ هَاشِمِ

غَزَا الشّامَ وَالأحْقَادُ تُزجِي جُيُوشَه

قَطِيعاً وَهَذِي وَاضِحَاتُ الجَرَائِمِ

لكَ الوَيلُ يا مَولى المجُوسِ مُذمّمًا

أهَذي المخَازي مِنْ عَليّ وَفَاطِمِ!

شُمُوسُ الهُدَى مِنْ رَوْضِ أحْمَدَ أشْرَقَتْ

أضَاءَتْ دَيَاجِيرَ اللَيَالي العَوَاتِمِ

فَوَاعَجَبِي كَمْ يَنْسِبُ الشّرَ جَاهِلٌ

لآلِ التُقَى الأطْهَارِ أهْلِ التَرَاحُمِ

سَلامٌ عَلَى جَيْشِ الفُتُوحِ مُسَلّطاً

مِنَ الله أسْيَافاً عَلَى كُلّ ظَالِمِ

وَجَيْشُ العُلا مَا لِلشَيَاطِيْنِ عِنْدَه

إذَا حَضَروا غَيْرُ الأكُفّ الرَوَاجِمِ

سَلامٌ عَلى جَيْشٍ يُصَلّي رِجَالُه

صَلاةَ المَعَالي في جَحِيمِ الصّوَارِمِ

لَهُمْ في مَيَادِينِ البَسَالَةِ صَوْلةٌ

وَسِيْرَتُهمْ جَنْيُ النّفُوسِ القَوَاتِمِ

وَمَا هُمْ بعُشّاقِ المنَايَا وَإنّهَا

سَبيلُ الضَحَايَا في اتّقَاءِ المظَالِمِ

إذَا مَا رَأى النّاسُ السّلامَةَ مَغْنَمَاً

رَأوا في لِقَاءِ اللهِ أسمى المغَانِمِ

وَإنْ حَضَرَ الرَدَى مَدّوا إليهِ رِقَابَهمْ

وَغَضّوا عُيُوناً في حُضُورِ الغَنَائِمِ

يَمُدّونَ جِسْراً للحَياةِ جُسُومَهمْ

لنعبُرَ في فَجْرٍ مِنَ النّورِ قَادِمِ

سَنَمْحُو الأذَى بِالحُبّ مَهْمَا تَوَثّبَتْ

عَلينا الليَالي بِالخطوبِ التَوَائِمِ

هذا الأديب المنفي يرى أن المستبد والمتطرف سكينتان حادتان بيد شيطان واحد، وأن دور الأديب مرهون بصدق كلمته في التعبير عن ألم وأمل شعبه وأن قراءة الشعر تمنح القلب دفئا وتسافر به بعيدا في الأفق، وكتابته محاولة للقبض على لوعة مُجنحة وصياغتها في كلمات من ذهب ذائب. وأن الأدب لا يكتب إلا انطلاقا من كُتب، قراءة الكتب وسيلة للكتابة بشكل فني جميل عن تجارب قد تُعاش بأشكال مختلفة. وإذا صح ما يشير البعض إليه أن القصيدة تُكتب تحت لهب شمعة، كما قال غاستون باشلار، وأن الرواية تكتب تحت ضوء مصباح ديوجين وأن الكل يبحث عن الإنسان، وهذا طريق الأديب دركوشي الإنسان أولاً رغم المنفى والقهر ظل أديباً يغرد باسم الله ومن أجل الإنسان.

د. علاء الدين آل رشي

المدير العام للعلاقات في المركز التعليمي لحقوق الانسان

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