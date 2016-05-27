بسيوني نحيلة يكتب: استثمارات العابدين قبل شهر رمضان

تَعَوّد كثير من المسلمين التفكير في شهر رمضان والتجهيز له أثناء شهر شعبان أو قبله، فمنهم من يفكر في الأمور المادية من الطعام والشراب كيف ستكون هذا العام على موائد الفطور والسحور؟.. يتبع.

تَعَوّد كثير من المسلمين التفكير في شهر رمضان والتجهيز له أثناء شهر شعبان أو قبله، فمنهم من يفكر في الأمور المادية من الطعام والشراب، كيف ستكون هذا العام على موائد الفطور والسحور؟ ومنهم من يفكر في الصيام والطاعات وكيف ستُؤدى في هذا الشهر الكريم؟ ومنهم من يجمع بين الأمرين معاً في الإعداد والترتيب لاستقبال شهر رمضان.

ولاشك في أن التخطيط لنيل نفحات هذا الشهر الكريم يُعد من عادات الصالحين وأعمال الصادقين، ولكن المتتبع لأحوال العابدين السابقين يجدهم أكثر ذكاءً وأعمق فهماً عند استقبال مواسم النفحات الربانية، فقد كانوا يفكرون في كيفية نيل أعلى المقامات وأعظم المغانم في شهر رمضان عن طريق ما يُعرف بمعادلة (الاستثمار الذكي) الذي يُبنى على قاعدتين:



أولاً- قاعدة (تحصيل الزيادة والنماء) وذلك عن طريق المبادرة في شعبان بالأداء الفعلي –وليس التخطيطي فقط – للعبادات التي ينوون أداءها في رمضان، مثل سُنة الإكثار من الصيام في شعبان، وختم القرآن الكريم مرة على الأقل فيه حتى بات يُعرف بشهر "القرّاء" لكثرة قراءة القرآن وختمه فيه، وكان كثير منهم يخرج زكاة المال المفروضة في هذا الشهر أيضاً، وغير ذلك من أفعال البر.

أتدري لماذا دأب الصالحون على فعل ذلك في شهر شعبان؟ حتى إذا جاء رمضان لم يعانوا من صعوبة البدء، ومجاهدة كسر العادات، بما يعينهم على الوصول مع أول يوم في رمضان إلى مرحلة الجد ومنزلة الاجتهاد، فتجدهم يشمرون من أول لياليه للتنافس في الطاعات والارتقاء إلى أعلى المقامات، فالمعروف أن الحسنة تتبعها الحسنات وتدفع إلى مزيد من القربات، وأن تعظيم شعائر الله والتعرض لنفحاته بجدية من بدايتها تكون باباً لتحصيل مزيد من التقوى ولنيل الجنات.



جاء في الحديث: "أتاكم رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ويباهي بكم ملائكته، وينظر فيه إلى تنافسكم في الخير، فأروا الله من أنفسكم خيراً، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل" رواه الطبراني. ثانياً- قاعدة(الحفظ من النقص والخسران)، وقد كانوا يحققونها بإزالة معوقات نيل شرف الطاعة والفوز بالمغفرة والعتق من النار في رمضان، وذلك عن طريق التعجيل بمعالجة ثلاثة أمور: أولها- (الغفلة)، بمعنى انشغال القلب بالمتع المادية عن النفحات الروحانية في شهر رمضان الفضيل. وكانوا يعالجون هذه الغفلة بالأمور الآتية:

-الاستعداد القلبي بقدوم مواسم الطاعة، وذلك بالفرح والسرور. يقول تعالى: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا).

-الاستعداد الروحاني بالتجهيز المبكر لنية الصيام وفعل الطاعات. جاء في الحديث:(الصوم لي وأنا أجزي به).

-الاستعداد العقلي بقراءة أحكام الصيام وما يتعلق بشهر رمضان. جاء في الحديث:(من يرد الله به خيراً يفقه في الدين).

-الاستعداد بالاستعانة بالله عن طريق ترديد الدعاء المأثور في كل صلاة:(اللهم بلغنا رمضان).

الأمر الثاني الذين كانوا يبادرون بمعالجته قبل رمضان: (المعاصي والذنوب)، فقد سأل رجل الحسن البصري وقال: يا أبا سعيد إني أبيت معافى، وأحب قيام الليل، وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ قال: ذنوبك قيدتك "أي منعتك من القيام"؛ ولذا كانوا يكثرون من التوبة والاستغفار في شهر شعبان حتى إذا جاء رمضان كانوا أنقى قلوباً، وأصفى روحاً، وأقرب لطاعة الله.



الأمر الثالث: (الشحناء والبغضاء والقطيعة والتنافر بين الأهل والأصدقاء)، فهذه من أعظم الأشياء التي تحول بين العبد وبين ثواب الله ومغفرته، جاء في الحديث: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا". رواه مسلم.

هكذا كان ذكاء العابدين السابقين في الاستثمار لمواسم الطاعات، فماذا عن العابدين في هذا العصر؟ وقد برعوا في شتى أنواع الاستثمارات المادية وتفننوا في تطويرها؟. ما أحوج قلوب المشتاقين لبركات شهر رمضان في العصر الحاضر إلى استخدام عقلية المستثمر العبقري لتزكية الأرواح والارتقاء بها لنيل مزيد من البركات والرحمات، وبخاصة في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية على نصيب الأرواح، وانشغلت فيه النفس بزخارف الحياة عن حقيقة الحياة. جاء في كلام الواعظين: "رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر".

دكتور. بسيوني نحيلة

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة قطر



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