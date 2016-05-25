هنادي زيدان تكتب : السورية الأنثي

لماذا تبدل الحال من شعب عزيز وصاحب كرامة وشهامة إلى ذليل ومقهور ومعذب ومقتول و شهيد وشريد؟!حقيقة (أن الاسراف في قبول الظلم وشرعنة المفاسد ينذر بدمار وخراب غير متوقع). يتبع

تتبدل الأحوال لتعلمنا الأيام أن ظاهر الصورة ليس هو الحقيقة وقديما قيل : اذا حظيت باللباب فلا عليك بالقشر والاهاب.



البعض يقول لماذا تبدل الحال من شعب عزيز وصاحب كرامة وشهامة إلى ذليل ومقهور ومعذب ومقتول و شهيد وشريد؟!

باطن الامر وحقيقته (أن الإسراف في قبول الظلم وشرعنة المفاسد ينذر بدمار وخراب غير متوقع) .

لكن في ظل الفوضى والدم ما بعد الثورة على الظلم ماذا ينبغي أن نعمل ؟!

(الإيمان والعزم والقوة والإرادة) عوامل وركائز النهوض والفريضة التي لا تصح الحياة من دونها.

إنني كامرأة سورية؛ أرى أن حضوري اليوم مهم وملهم في ظل الشتات واليأس.

لقد توجت المرأة -أيقونة الثورة السورية – حياتها بالابتلاء والدموع والتضحية والصبر على القلة والضعف والثبات على دفع الذل والهوان.

ما زالت المرأة يسكنها الحب والأمل والعطاء، ومازال عليها شرف المحاولة دوماً رسم الرضا على محيا ذاتها وأسرتها .

كل امرأة تخلت عن دورها في احتضان ضياع أسرتها وتكوين العاطفة والحضن الدافئ خانت ذاتها وحاربت قيمها.

فمهمة المرأة في الخارج لا تقل عن أهميتها عنها في الداخل, صبر وحب وثبات وعمل يقترن بلين الجانب مع زوجها وتوازنها في تربيتها لأولادها وإحساسها بعظم الراهن وآلامه … بل زاد واجبها في الحفاظ على نفسها ودينها ومن ثم أسرتها

واذا تحدثنا عن فرائض المرأة السورية في المنفى والشتات فانه يتلخص في الآتي :

1- المحافظة على القيم النبيلة وقسمات الهوية .

2- العمل على وحدة وجمع أفراد الأ سرة كلها تحت مظلة سكنها وتفهمها… فأسرة مفككة تعني مستقبلاً مدمراً.

3- التأكيد على الجو الأسري المبني على إدراك الماساة وضرورة التلاحم التام بين كل الاسرة و سيادة الصدق و الحب والاحترام ومشاركتهم معاً بما يعزز الدافع الذاتي والعمق العاطفي كالأكل والتنزه والحوار والاتفاق على القضايا الكبرى .

4- الحفاظ على العلاقة السليمة مع الزوج وعدم هدم جدار الثقة الذي بينهما وعدم قطع حبل الحب والود و الصدق الذي يبنى الحياة بينهما؛ والاكتفاء والتنازل لبعضهما بالقناعة والرضى التي تغمرهما.

6- كل امرأة يتوقف عقلها عند ما كان ولا تدرك ما هو كائن تدمر نفسها وزوجها وأولادها.

الحضور في المنفى والمهجر بالنسبة للمرأة السورية ليس بالتملص من المكونات الذاتية وهدم الأسرة بل بمزيد من الترابط الأسري والعمل على الخير.

عزيزتي المرأة أصبحت اليوم أنت الأم والأخت والبنت والعمة والخالة لكل مواطن سوري في الغربة وواجبك الذاتي الأخلاقي يناديك و دورك الذي خلقت له مهم جداً في هذه الأوقات، فلا تتخلي عنه وقومي به على أحسن وجه.

مهما ساء الحال، بكلمة طيبة منك تسعد الروح وتبني الصروح وتجعل القاصي منك يدنو ويلوح .

المرأة السورية كل المجتمع وكل القادم ولا قادم بلا امرأة فاهمة لدورها و تفهم أن جمالها الحقيقي سكنها حتى إن كان وجهها بلا مكياج؛ لكن سر جمالها في أنوثتها وأرقى الأنوثة تلك التي جعلت من أسرتها وأخلاقها وجديتها معالم حياتها في رحلة الحرية ووحل بشار الأسد .

هنادي زيدان.

مدونة سورية

مسؤولة القسم النسائي في المركز التعليمي لحقوق الانسان – ألمانيا

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