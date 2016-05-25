هنادي زيدان تكتب : السورية الأنثي

لماذا تبدل الحال من شعب عزيز وصاحب كرامة وشهامة إلى ذليل ومقهور ومعذب ومقتول و شهيد وشريد؟!حقيقة (أن الاسراف في قبول الظلم وشرعنة المفاسد ينذر بدمار وخراب غير متوقع). يتبع
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تتبدل الأحوال لتعلمنا الأيام أن ظاهر الصورة ليس هو الحقيقة وقديما قيل : اذا حظيت باللباب فلا عليك بالقشر والاهاب.
البعض يقول لماذا تبدل الحال من شعب عزيز وصاحب كرامة وشهامة إلى ذليل ومقهور ومعذب ومقتول و شهيد وشريد؟!
باطن الامر وحقيقته (أن الإسراف في قبول الظلم وشرعنة المفاسد ينذر بدمار وخراب غير متوقع) .
لكن في ظل الفوضى والدم ما بعد الثورة على الظلم ماذا ينبغي أن نعمل ؟!
(الإيمان والعزم والقوة والإرادة) عوامل وركائز النهوض والفريضة التي لا تصح الحياة من دونها.
إنني كامرأة سورية؛ أرى أن حضوري اليوم مهم وملهم في ظل الشتات واليأس.
لقد توجت المرأة -أيقونة الثورة السورية – حياتها بالابتلاء والدموع والتضحية والصبر على القلة والضعف والثبات على دفع الذل والهوان.
ما زالت المرأة يسكنها الحب والأمل والعطاء، ومازال عليها شرف المحاولة دوماً رسم الرضا على محيا ذاتها وأسرتها .
كل امرأة تخلت عن دورها في احتضان ضياع أسرتها وتكوين العاطفة والحضن الدافئ خانت ذاتها وحاربت قيمها.
فمهمة المرأة في الخارج لا تقل عن أهميتها عنها في الداخل, صبر وحب وثبات وعمل يقترن بلين الجانب مع زوجها وتوازنها في تربيتها لأولادها وإحساسها بعظم الراهن وآلامه … بل زاد واجبها في الحفاظ على نفسها ودينها ومن ثم أسرتها
عزيزتي المرأة أصبحت اليوم أنت الأم والأخت والبنت والعمة والخالة لكل مواطن سوري في الغربة وواجبك الذاتي الأخلاقي يناديك و دورك الذي خلقت له مهم جداً في هذه الأوقات، فلا تتخلي عنه وقومي به على أحسن وجه.
المرأة السورية كل المجتمع وكل القادم ولا قادم بلا امرأة فاهمة لدورها و تفهم أن جمالها الحقيقي سكنها حتى إن كان وجهها بلا مكياج؛ لكن سر جمالها في أنوثتها وأرقى الأنوثة تلك التي جعلت من أسرتها وأخلاقها وجديتها معالم حياتها في رحلة الحرية ووحل بشار الأسد .
هنادي زيدان.
مدونة سورية
مسؤولة القسم النسائي في المركز التعليمي لحقوق الانسان – ألمانيا
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