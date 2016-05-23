محمد الأخرسي يكتب: تَقبّلَ اللهُ صيامي ..!!

رمضان في الغُربة مُختلف، مؤكد سيكون شكله مُختلفا، رائحته مُختلفة،أيامه و لياليه لها نكهة مُختلفة يأتي إلينا نحن المغتربين مع مسحة حُزن و حنين و وحِدة.. يتبع

رمضان في الغُربة مُختلف، مؤكد سيكون شكله مُختلفا، رائحته مُختلفة، أيامه و لياليه لها نكهة مُختلفة يأتي إلينا نحن المغتربين مع مسحة حُزن و حنين و وحِدة، حُزن و فُقدان للجوّ الرمضاني في الوطن وسط الأهل و الأحباب .. جوّ رمضان في الغُربة سيكون على وتيرةٍ واحدة تمضي كما هي دون تغيير كالحياة العملية للمغُترب تمامًا مع مشقّة في التأقلُم معه في الغُربة رتيب طويل هادئ لا يُسمَع له صوت.

ربما يكون رمضان الذي سَيحلُ بحول الله بعد أيام هو الأول للبعض يصومونه بعيداً عن بلادهم، بعيداً عن آباءهم و أمهاتهم.. بعيدًا عن إخوانهم و أخواتهم .. في مكانٍ بعيد و قارّة أبعد قد يكون رمضان هو رمضان .. شهر القُرآن و الصوم و العبادة و لكنّه مُختلف لأنه بعيداً عن الأهل و الأحباب، فأنا شخصيًا كـ (مُغترب) أفتقدهُم وسأفتقد لمّة الأهل على مائدة رمضان ..

سأفتقد سماع قرآن المغرب يصدح في المساجد بصوت الشيخ محمد رفعت و صوته الذي يرفع الآذان .. أفتقد سماع الدعاء العتيق للشيخ السيد النقشبندي في الإذاعة .. أفتقد تناول بعض التمر أو شُرب بعضًا من العصير أو خُشاف رمضان الشهير "لأجرح صيامي" قبل الذهاب لصلاة المغرب في المسجد في جماعة ثُمَّ العودة للمنزل لأجد أُمي قُرةَّ عيني و قد أعدّت مائدة الإفطار و عليها ما لذَّ و طاب من خيرات الرحمن .. أجلس مع أبي و أمي و إخوتي في لمّه لذيذه (تفتح النِفس و تُحفِّز الشهّية) ..

أفتقد رؤية الناس في الطُرُقات قاصدة المسجد لصلاة العشاء و التراويح و المساجد مليئة بالمُصلين شبابا و شيبة و أطفالا و النساء في مكانهُنَّ المُنعزل في أحد أركان المسجد الخلفي .. أتذكر أجواء و عَبق رمضان من أول ليلة استطلاع هلال الرؤية و التصفيق و التهليل و التهاني عند ثبوت الرؤية و أنّ غدًا غُرةَ الشهر الفضيل .. سأتذكر تعليق الزينات و الأنوار و الفوانيس في الشوارع و على المنازل و المساجد "و ياما عملت دة بنفسي " .. سأتذكر "العيال وهم بيفرقعوا الصواريخ و البومب في الشوارع".. أتذكر أغاني رمضان الشهيرة التي لن يمحوها الزمن مثل "رمضان جانا، و مرحب شهر الصوم " .. و غيرها ..

سأتذكر محلات الحلوى و أفران الكُنافة و القطايف .. سأتذكر السهر من بعد صلاة التراويح و حتى السحور ثُمَّ صلاة الفجر .. سأتذكر الأكلات الرمضانية و دعوات الأهل و الأحباب على الإفطار و التي تُسمى " العزايم " .. سأتذكر موائد الرحمن تملأ القُرى و المُدن و على الطُرُق لأيّ عابر سبيل أو سيارات تَمُر وقت الإفطار .. سأتذكر كل ذلك و أعلم أنني سأفتقده و لكنِّي سأتذكره مرة أخرى .

هل سأجد كُل ذلك في الغُربة ؟؟ لا أعتقد فكُل مُغترب يشعر بهذا الشعور حتى و من قضى أكثر من رمضان في غُربته حتى و إن كانت معه أسرته الصغيرة حتى و إن كانت غُربته في بلدٍ مُسلم، حتى و لو كانت غُربته في بلدٍ عربيّ.

أستعيد كُل ذكرياتي في أيام و ليالي رمضان في وطني و بين أسرتي أحاول أن أصِف أول يوم لي في رمضان في الغُربة أو أتخيله أنا وغيري من المُغتربين قسرًا أو طواعيةً، أصِفه لأُخفِف عن نفسي صعوبته و ألمه و الذي كنت في العام الماضي أنتظره بفارغ الصبر لأسعد به و أجوائه و نفحاته مع الأهل و الأصدقاء ..

إنه صوت آذان المغرب لوحدي منتظراً سماعه حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي للغُربة .. لوحدي أفطر من حولي لا شئٌ سِوايَّ .. لا أحد يشاركني طعامي أو يقول لي " تقبّل الله صيامك " فأقولها لنفسي " تقبّل الله صيامي " ..

ولكنّي أُفكر على الجانب الآخر و أقول : مؤكد أن هُناك الآلاف مثلي حرمتهم الغُربة قاسية القلب من كل هذه المُتعة و أيضاً أقول لنفسي رُبما تكون الغُربة على قسوتها و عذاباتها أهون و أرحم من العيش في بلد لا يحترم آدمية الإنسان ليس به أيّ حقوق بل كله واجبات، ليس لديك رفاهية مُجرد التفكير في حُرّيتك .. ليس لك الحقّ أن تقول .. أن تضحك أو تبتسم ..

أن تبدأ أو تختتم .. أن تتحرك أو تسافر .. تمكُث ببيتك و لا تُغادر .. لا تُكلم و لا تتصل بأحد فكل حركاتك و سكناتك مرصودة و مُسجلة لدرجة أن الأسماك في بلدي إمتنعت عن الكلام لأن " الحتيان لها ودان " .. القيود لكل إنسان .. و الجنود في كل مكان .. لا عمل و لا وظيفة .. لا تعليم لا صحة لا وجوه أليفة ..

بلاد إمتلأت بالسجون و أصبحت تبنيها حتى في نقاط التفتيش .. لا أحد آمِن على نفسه أو بيته أو ماله أو عمله أو حياته في بلاد أنت فيها غريب أنت فيها لست مِلك نفسك بل لزُمرةً تُريد أن تجعلك إما عبداً خالصاً لها أو عبداً للُقمةِ عيشك تجري للحصول عليها ليل نهار و لا و لن تجدها حتى تنام مهدودًا ليس لديك وقت أو رأس لتُفكر أو تُعبِّر أو تُعارض لأنهم قطعوا الألسنة و طمسوا العقول .. بلد ظُلمٌ و ظُلمات ..

بلد من كثرة زنازينه أصبح سجنًا كبيرًا.. بلد بالكامل يرتدي الزيّ العسكري .. فهل هذا مكان يصلح أن يعيش فيه أيّ إنسان ؟؟ فمرحى بالغُربة إذًا .. بل غُربة تعيش فيها حُرًا برغم الصعاب أهون و أمتع من بلد ليس ببلد و لكنه معتقل كبير فياربِ لك الحمد على نعمة الغُربة ..

أمّا المُغترب فأعتقد أنه بعد الدوام سيقضي باقي يومه في النوم و ربُما يصحو بعد الإفطار ليفطر على أيّ شئ في ثلاجته رُبما يكون قطعة جُبن أو علبة زبادي أو يذهب لأقرب متجر ليشتري ساندويتش أو باكو بسكويت و رُبما يُفضل النوم بعد ذلك و لا يتسحر !!

و مع ذلك تجد هُناك من ينظر للمغترب نظرة أخرى مُختلفة حاقدة .. فيا صديقي الحقود : المُغترب دائماً مظلوم فكل العيون في وطنه تحسده على غُربته و هو (مستحمل شارب المُر و راضي عشان أكل العيش) .. لا عارف يرجع و لا طايق يكمل عايش في قلق في بلد غريب و قلق أكبر إنه في أي لحظه ممكن " يكنسلوه " ..عادي كام مُناسبة عدت من غيره ؟!! كام فرح كام عيد ميلاد كام قريب أو صديق لم يحضر زفته أو دفنه كام و كام و كام ؟؟

المُغترب كل اللي بينه و بين بلده أهله و حبايبه و مكالمة تليفون أو بالكتير فيديو أو سكايب .

المُغترب قلبه بيقف من الخوف أول ما أهله يتصلوا بيه لأنه متعود إنه يتصل هو بيهم و لما يمرض أي شخص من أهله فهو آخر من يعلم .

يا ترى في يوم هلاقي بلدي سَيعَاني ؟؟ و لا بلدي دايماً سيُعاني ؟؟

محمد الأخرسي

مدون سيناوي-مصر

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