طارق حسام الدين يكتب: لن يضيع إيمانك

تكون الاختبارات أصعب ما تكون فى أوقات الإحباطات العظيمة، عندما يدرك الإنسان أنه لا فائدة مما يصنع، وأنه لا تقدير لفعل يفعله مهما كلفه من وقت ومجهود ومال. يتبع

تكون الاختبارات أصعب ما تكون فى أوقات الإحباطات العظيمة، عندما يدرك الإنسان أنه لا فائدة مما يصنع، وأنه لا تقدير لفعل يفعله مهما كلفه من وقت ومجهود ومال، بل والأدهى من ذلك عندما يرى بعينه كومة إنجازاته ومجهوداته تحرق بعود ثقاب لا قيمة له، ثم تكون هباء منثورا أمامه، والأصعب والأكثر نكاية فى نفس الإنسان أن يُؤذى بصنيع معروف يفعله، ويكون سبب الأذى أنه يفعل هذا المعروف.

نعم.. يُنحى حجرا من الطريق فيأتي من يمسك الحجر ويقذفه برأسه! فى هذه اللحظات تكون أسهل الاختبارات رياحا عاصفة لا تستطيع نفسه الصمود فى وجهها، رغم أنها تمضى فى أوقات أخرى كنسيم عابر لا تجد نفسه أدنى صعوبة فى مواجهتها وعبورها بكل نجاح، وهذه طبيعة الإنسان، "وإذا مسه الشر كان يؤوسا"، واليأس يقوده للاستسلام، فإذا كان صنيعا يصنعه لن يأتيه بخير أو يمنع عنه شرا فلم يصنعه؟!

وخطورة هذه اللحظات أنها تحول الإنسان من قائد لنفسه ومقاوم لشيطانه لعجينة طيعة فى يديهما، فيصبح إمعة، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء، ويصبح واحدا ضمن قطيع البشر الذين جرفتهم الدنيا إلى واد سحيق من المادية والبهيمية، يبحث عن حقه فى حياة زهيدة، ويسعى دائما للانتصار لنفسه وكسب أدنى المواقف ليرضيها، والذى يعصم فى هذه اللحظات بعد الله عز وجل شاكلة الإنسان التي يعمل عليها، فإن كانت شاكلته إيمان قوى كانت الهداية والتوفيق حليفاه فى تلك الاختبارات.

فالإيمان القوى يجعل النفس أكثر صمودا ومقاومة فى وجه رياح الأذى المحملة باليأس والقنوط، لأنها تدرك جيدا أن ذلك الغيب الذى تستمسك به له تكلفته الدنيوية التي لابد منها، وأنه على قدر التكلفة يكون الأجر لا على قدر البذل، فرب درهم سبق مائة ألف درهم، لأنه كان أكثر تكلفة على صاحبه من صاحب المائة ألف.

وهكذا.. فالمؤمن يُستنزف ماله، وتُنهك نفسه، ويفقد أحبابه، ويُؤذى جسده، وقد تفنى روحه! ينعته الناس بالضعيف لأنه يعفو عنهم، يحاربه المفسدون لأنه يصلح، يرميه أهل الباطل بالسهام لأنه اختار الحق، ويتهمونه دائما بالجنون لأنهم أصحاب نظر مادي قاصر على الدنيا، أما هو فيؤمن أن هناك أخرى تستحق ما يبذل، ويدرك تمام الإدراك أن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، وما يلقاها إلا الصابرون.

كان مسطح بن أثاثة ممن خاضوا بالكلام فى حادثة الإفك، وقد كان ممن يُنفق عليهم الصدِّيق أبوبكر رضى الله عنه، وقد كانت تلك اللحظة التي علم فيها بمقالته من أصعب اللحظات التي قد تمر على إنسان مهما بلغ تقواه وورعه، أينفق عليه بعدما خاض فى عرض ابنته؟ أيلومه أحد إن منع النفقة عنه وقد كان يفعلها تفضلا؟ فقال الصدِّيق: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا، ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة، وأدخل علينا، فنزل قول الله عز وجل "ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم " فإن كانت نفقتك لله فليكن عفوك أيضا لله، وإن كنت تفعل ما تفعل رجاء غفرانه فاجعل هدفك دائما نصب عينيك وافعل ما يوصلك إليه، وبالفعل أعاد أبو بكر النفقة طاعة لأمر الله وسعيا إلى مغفرته.

كان مما أثاره سفهاء الناس فى حادثة تحويل القبلة أنه إن كانت القبلة الصحيحة هي بيت الله الحرام وانتقلتم إليها، فقد ضاعت صلواتكم التي صليتموها تجاه المسجد الأقصى، فقال الله عز وجل "وما كان الله ليضيع إيمانكم" فهذا الإيمان الذى حرك قلوبكم فاستجبتم لنداء الله وأديتم ما فرض عليكم، فوجهتم أجسادكم تارة هناك استجابة وطاعة، ثم حولتموها هنا لله -ولله المشرق والمغرب- لن يضيع.

هذا اليقين إن استقر فى قلب الإنسان ستكون اللحظات الموجبة لليأس لحظات زيادة للإيمان، ولن يندم أبدا على ذرة إحسان قاده إليها إيمانه، وإن ضاع كل ما صنع، ولم يبق إلا رماد الحريق الذى نشب فى كل ما بذل أمام عينيه، سيبقى بقلبه إيمانه الذى حركه يقينا بأن ذلك الإيمان وإن ظن الناس أنه ضاع لن يضيعه الله، بل سيبقيه ويزكيه ويجزيه على قدر ما لاقى فى سبيله، وسيكون عازما على أنه إن عاد به الزمان سيحسن مثلما أحسن، بل وأفضل، لأنه يحب أن يغفر الله له.

طبيب ومدون مصري

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها