ياسمين حسن تكتب: باعوا الثورة وكانوا في صف العسكر

لو كتبها أحد المشاهير على صفحات التواصل الاجتماعي، لشاركها "شيرها" الشباب الثوري –كما اصطلح على تسميتهم- وهم يعنون ضمنا الإخوان في فترة ما بعد الثورة. يتبع

لو كتبها أحد المشاهير على صفحات التواصل الاجتماعي، لشاركها "شيرها" الشباب الثوري –كما اصطلح على تسميتهم- وهم يعنون ضمنا الإخوان في فترة ما بعد الثورة، حين اتجهوا لخيار التهدئة والتفاوض مع العسكر في سبيل الاستقرار، وحاولوا سلوك المسلك السياسي وتخلوا في سبيله عن قوى الثورة في الشارع. ولشاركها الإخوان والمتحمسون لهم وهم يعنون ضمنا الشباب الثوري وهم ينزلون جنبا إلى جنب مع العسكر والداخلية في 30 يونيو ليساندوهم في القضاء على الإخوان وهم يظنون أن في ذلك مصلحة بإبعادهم عن الصورة لأخطائهم المتواصلة.

"سابونا نموت ومفتحوش بقهم (فمهم)، بل إن منهم من صفق لقتلنا".

لو قرأها الإخوان والمتحمسون لهم لهزوا رؤوسهم في موافقة وهم يقصدون الشباب الثوري الذي سكت بل ومنهم من أيد فض اعتصام رابعة بالقوة، وسكت عن كثير من الانتهاكات في حقهم، أو أخذ فقط مواقف هزيلة صورية، فكتب جملة أو جملتين على وسائل التواصل الاجتماعي ليشجب على استحياء بعد أن كتب بالطبع المقدمة الشهير التي تقول كيف أنه يكره الإخوان ويختلف معهم، إلا أن انسانيته المفرطة تجعله يرفض هذا الانتهاك أو ذاك.

ولو قرأها الشباب الثوري لهزوا أيضا رؤوسهم في موافقة وهم يتذكرون أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود حين تعرضوا للانتهاك، ووقف الإخوان موقف المتفرج، ولاموا الضحية بدلا من أن يلوموا الجاني، وتساءلوا "إيه إللي وداهم هناك؟" ولم يحركوا ساكنا لوقف ما يحدث، بل إنهم اتهموهم بتعطيل العملية السياسية.

"دي لعنة الدم اللي سكتوا عليه"

يمكن أن تسمع هذه الجملة من الشباب الثوري وهو يتابع ما يتعرض له الإخوان وقياداتهم من التنكيل والأذى ومصادرة الأموال والتصفية الجسدية، بل إن البعض قد يبدأ العبارة بـ "أحسن" أو يذيلها بـ "يستاهلوا".

كما أنه يمكن أن تسمعها من الإخوان حين يعلقون على اعتقال أو وفاة أي شخص ينتمي إلى أي من التيارات الثورية التي كانت تعارض حكم الإخوان، أو كانت مواقفهم متخاذلة أو مؤيدة للتعامل معهم بالعنف، وينشرون إلى جانب تلك الجملة ما يثبت موقفهم من تصريحات صحفية قديمة أو جمل مكتوبة على صفحاتهم الشخصية.

دائرة لا تنتهي من الاتهامات المتبادلة لا يبدو أن لها نهاية في الوقت الحالي، فهي تحمل فعلا جزء كبير من الصحة، وكل طرف يحمل بالفعل الكثير والكثير من المشاعر السلبية والذكريات السيئة للطرف الآخر

دائرة لا تنتهي من الاتهامات المتبادلة لا يبدو أن لها نهاية في الوقت الحالي، فهي تحمل فعلا جزءا كبيرا من الصحة، وكل طرف يحمل بالفعل الكثير والكثير من المشاعر السلبية والذكريات السيئة للطرف الآخر، وكل طرف لدية قناعة لا تتزعزع بأنه وحده على صواب، وأنه وحده لديه الفهم الأعمق والنظرة الأشمل، وأن غيره منساق خلف أفكار وقناعات واهية، أو وراء مصالح بحتة، وليس لديهم أية مبادئ يتحركون وفقا لها.

كل طرف يرى أنه الأفضل والأنقى والأكثر إخلاصا. طرف يرى أنه الأكثر صمودا، وأن صموده وثباته يغفر له زلاته، وأن أي خطأ ارتكبه مبرر، وأنه لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، ويرى في أي فشل يقع فيه محنة وابتلاء لتطهيره. وأفراد الطرف الآخر يرون أنهم ثوار أحرار أنقياء لم تلوثهم المصالح، وأنهم الأكثر ثقافة وعمقا، وأن كل زلل وقعوا فيه كان بسبب الطرف الآخر، وأن الثورة ملك لهم، والآخرون ركبوا عليها، ويتناسون أنهم كانوا رفاقه في الميدان في يوم من الأيام.

كلا الطرفين لديه استعداد للبحث في صفحات الطرف الآخر ليثب لنفسه ولمن حوله كيف أنه في وقت من الأوقات أيد قتله ووقف بجانب العسكر، وكيف خونهم واتهمهم وشمت فيهم، ليسكن ضميره ويريح نفسه من مغبة أخذ موقف من أجله، ولكن الحقيقة أن كلا الطرفين وقع في الخطأ في وقت من الأوقات.

كلا الطرفين ارتكبا نفس الخطايا، كلاهما سلك نفس المسلك في أوقات مختلفة، وبدلا من أن يستوعب الطرفان هذه الفكرة ويتجاوزوها بنضج ليتفرغوا للمعركة الأساسية، بدؤوا في كيل الاتهامات لبعضهم البعض، وانجرفوا لمعركة جانبية مملة لا تنتهي لأن أطرافها لا يبدؤون الجدل بهدف الاستماع للرأي الآخر وفهم وجهة نظره، وإنما يكون الهدف دائما هو إفحام الطرف الآخر واقناعه أنه الأسوأ والأغبى وأنه سبب ضياع الثورة، ومع كل مناسبة وذكرى متعلقة بالثورة، تشتعل المعركة الكلامية مرة أخرى.

طوال الوقت يطالب الطرفان بعضهما بالاعتذار عما ارتكبوه من أخطاء، فإذا أقدم أحد المنتمين إلى أي من الطرفين على الاعتراف بخطأ ما والاعتذار عنه، يتملك الطرف الآخر كبر عجيب، يصور له أنه بيده وبرضاه فقط يمكن أن تغتفر أخطاء هذا الشخص

طوال الوقت يطالب الطرفان بعضهما بالاعتذار عما ارتكبوه من أخطاء، فإذا أقدم أحد المنتمين إلى أي من الطرفين على الاعتراف بخطأ ما والاعتذار عنه، يتملك الطرف الآخر كبر عجيب، يصور له أنه بيده وبرضاه فقط يمكن أن تغتفر أخطاء هذا الشخص، ويبدؤون في مهاجمة هذا الشخص وتوعده بعقاب الله له، وبلعنة الدم التي أصابته ولا يمكن الفكاك منها.

حقيقة هذا السلوك من جميع الأطراف يعتبر طبيعيا ومنطقيا إلى حد كبير، فنحن كجيل لم نترب على تقبل الآخر، ولم نكبر وتتكون شخصياتنا في بيئة سوية، ففي فترة ما قبل الثورة لم تكن الساحة مفتوحة لأصحاب القناعات والأفكار المختلفة للحوار والعمل معا إلا في أضيق الحدود، ثم اكتشفنا بالتدريج بعد الثورة حجم الاختلاف في الأفكار والآراء وحتى في المفردات التي نستخدمها للتعبير عن أنفسنا وآرائنا ، وللأسف لم نكن من النضج بحيث نتفهم هذا الاختلاف ونستفيد منه.. إلى جانب بالطبع المواقف المخزية للطرفين في بعض القضايا الانسانية "وليس السياسية" .. فبالتالي نشأ هذا العداء، الذي يبدو من الواضح أنه من التعقيد بحيث يصعب التغلب عليه في الفترة الحالية برغم أننا عدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

بسبب كل ما سبق تبدو أي دعوة للاصطفاف وتجاوز الخلافات حاليا غير منطقية بالمرة، لأن الخلافات إنسانية عميقة، لا يستطيع، أو بالأصح لا يريد أي من الطرفين تجاوزها، وإنما ربما يكون الحل للخروج من هذه الحالة العدائية هو الصمت، الكف عن الدخول في المهاترات الكلامية، الكف عن وصم الآخر طوال الوقت بأبشع الصفات، الكف عن تأجيج الخلاف مع كل مناسبة .. ربما يكون من الأفضل أن ينصرف كل طرف إلى مشكلاته الداخلية ليحاول حلها، ويوقن أن مشكلاته وأخطائه كانت من أسباب ضياع الثورة، لا يمكن أن يلقي باللوم طوال الوقت على الطرف الآخر، فكلا الطرفين كان سببا، ولكن ليس الحل أن نستمر في تذكير بعضنا طوال الوقت بأن أخطاءنا كانت السبب.

قولوا لمن يملأ صفحته بالسباب و "تقليب المواجع" أن الآخر ليس شيطانا وأنه هو نفسه ليس ملاكا، قولوا له أن يتحرر من هذه المشاعر السلبية ويتجاوزها بنضج، ليس من الضروري أن يعود للوقوف معه جنبا إلى جنب، ولكن يكفي أن يصمت قليلا، ويصب جام غضبه على من يستحق فعلا، فمن يحمل بداخله هذا الكم من المشاعر السلبية لن يستطيع أن ينجز شيئا على أرض الواقع.. قولوا له أن هناك الكثيرين ممن يؤلمهم هجوم الطرفين على بعضهما البعض.. هؤلاء الذين يقفون في المنتصف ويعتبرون أنفسهم منتمين إلى كل من شارك في الثورة.. هؤلاء يتألمون مع كل معركة كلامية، ويجرحون مع كل اتهام بالخيانة وبالعمالة وبالتخاذل لأي من الأطراف، و للأسف يعتبرهم الطرفين خصوما، لأنهم يسمعونهم دائما مالا يريدون سماعه.. قولوا لهم أيضا أن كلماتهم المليئة بالكراهية تبعث في القلوب الإحباط واليأس أكثر مما تفعل آليات ومدرعات وأسلحة النظام.

فإن عجزوا عن ذلك، فعلى الأقل فليربو أبنائهم على غير ذلك، ليعلموهم تقبل الآخر والنضج في التعامل مع الخلافات، ولا ينقلوا هذه المشاعر السلبية إليهم، فيكفي أن نورثهم ثورة لم تكتمل بدلا من أن نورثهم معها خلافاتنا ومشاكلنا، عسى أن يستطيع الجيل القادم تحقيق مالم نستطع نحن تحقيقه.

مدونة مصرية

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