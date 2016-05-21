موسى مصطفى يكتب: بشار عدو الأطفال

كل الحقوق التي نصت عليها الأعراف الحقوقية فقدت في ظل الأسد وابنه بل الأبجديات جرد منها بعض السوريين حق الطفل.

كل الحقوق التي نصت عليها الأعراف الحقوقية فقدت في ظل الأسد وابنه بل الأبجديات جرد منها بعض السوريين حق الطفل بالتمتع باسم وجنسية منذ ولادتهِ. – حق الطفل بالحماية من جميع مظاهر الظلم والتعذيب والقسوة والإهمال. – حق الطفل بالحصول على الطعام والشراب والمسكن المناسب لنموه بشكل سليم. – حق الطفل بالحصول على التعليم وأن يكون بشكل مجاني وإلزامي للمرحلة الأساسية. – نبذ عمالة الأطفال ومنعها ومعاقبة أصحاب الشأن بذلك. – تلقّي الطفل المعاق جميع حقوقه كالطفل السليم. – حماية الطفل وإبعادهِ عن التمييز العنصري وأن يتمتع بحقوقه كطفل بعيداً عن دينهِ أو لونهِ أو عرقة. – حق الطفل بالحصول على التسهيلات التي تضمن نمو عقلهِ وجسمهِ بشكل سليم في جو يسودهُ الكرامة والحرية. – حماية الطفل من التمييز العنصري والديني وجميع أشكال التمييز.

إنّ الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والمنظمات العالمية جاءت لتقلص نسبة سلب حقوق الطفل واضطهادهم وحمايتهم من جميع أشكال الظلم والتسلط على اعتبار الطفل جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، ومسؤولية تطبيق هذه القوانين و الحقوق لا تقتصر على المنظمات العالمية بل تشتمل كل فرد في المجتمع بنبذهِ لسلب حقوق الأطفال ونبذه لظلم الأطفال وعمالة الأطفال الصغار والمساهمة بإعطاء كل طفل حق.

لقد تغنى الأدباء بالطفولة فقالوا هم صفحة بيضاء، وحياة صفاء، ثغر باسم وقلبِ نقيّ، وروح براءة. عالمٌ مُخمليّ، مُزدانٌ بقلوبٍ كالدُرر، وأرواحٌ باذِخة الطُهر. شجرة نقاء وارِفة الظِلال، وأغصان عفويّة تحمِل ثِمار القبول والمُتعة. ربيع وزهر، وأكاليل ياسمين تتقلّد جيد الحياة فتكون زينة لها. قصّة حُلم، وقصيدة أمل، وخاطِرة عذوبة.

توقف حوالي 2.3 مليون طفل عن الذهاب إلى المدرسة. وفي أرجاء المنطقة، أكثر من 60 في المائة من أصل 735 ألف طفل لاجئ في سن المدرسة غير مسجلين في المدرسة.

هذا التغني يستثنى منه أطفال سوريا اليوم حيث تشير التقارير الحقوقية والإنسانية الصادرة عن اليونيسف أن معاناة أطفالنا كبيرة جراء تعنت النظام وتصلفه وتطرف البعض الآخر ممن يقابله حيث توقف حوالي 2.3 مليون طفل عن الذهاب إلى المدرسة. وفي أرجاء المنطقة، أكثر من 60 في المائة من أصل 735 ألف طفل لاجئ في سن المدرسة غير مسجلين في المدرسة.

وفي لبنان، أقل من 25 في المائة من الأطفال السوريين ملتحقون بالتعليم العام. ووفقاً لمديرة اليونيسف الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ماريا كاليفيس: "إن أكبر مشكلة تواجه الطفل السوري في لبنان، هي بلا شك، التعليم".

وقد بقي معظم الأطفال السوريين اللاجئين، مثل هناء، خارج المدرسة لمدة سنة أو سنتين. وبالنسبة لهم، فإن البقاء خارج المدرسة يعني تزايد خطر الاستغلال والاعتداء، في حين تتضاءل آفاق تحقيق مستقبل أفضل. إن الصراع الذي طال أمده في وطنهم يهدد جيلاً كاملاً من الأطفال.

ولكن العوائق التي تعوق تعليم هؤلاء الأطفال عديدة. فتكاليف النقل والتعليم قد تكون كبيرة جداً بالنسبة للأسر ولا تستطيع تحملها. وفي لبنان، يتم تدريس بعض المواد الدراسية باللغتين الإنجليزية والفرنسية وهي لغات قد لا يتكلمها الأطفال السوريون. وقد يتردد الآباء السوريون في إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفا على سلامتهم.

وتعاني المدارس، نفسها، من ضغوط. وتقول السيدة كاليفيس: "إن المدارس الحكومية مكتظة وليس بها أماكن كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين".

لماذا كل هذا العذاب للطفولة وما ذنبها ؟

لم يعد الطفولة يتغنون بما كان يقوله الشاعر السياب : بابا……بابا! ينساب صوتك في الظلام ، إلي، كالمطر الغضير، بل باتوا يتهيبون الموت وينادون بابا هل من مهرب آمن وجدار لا يسقط هل سوريا صارت جهنم حياتنا؟

لم يعد الطفولة يتغنون بما كان يقوله الشاعر السياب : بابا……بابا! ينساب صوتك في الظلام ، إلي، كالمطر الغضير، بل باتوا يتهيبون الموت وينادون بابا هل من مهرب آمن وجدار لا يسقط هل سوريا صارت جهنم حياتنا؟

أيها الآباء … ايها السوريون

الطفل أمانة أودعها الله في ذمتكم ولذا فعلى الأبوين أن يقوما بما يحفظ عليه سلامته وأمنه؛ لأنه أمانة عندهما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة.

كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها.

الواقع والوطن والدين يحملون الوالدين مسؤولية حفظ الأولاد ويجعل هذه المسؤولية هي أساس مسؤوليات الآباء، وفي ذلك يقول صلى الله عليه و سلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حَفِظَ أم ضَيَّعَ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته.

فمثل الحديث عن مسؤولية الوالدين عن الأبناء يرسم الصورة الصحيحة للعلاقة بين الوالد وولده وهي أن الولد عند والده أمانة سيسأل عنها الوالد، وليس ملكاً له يتصرف فيه كيف يشاء؛ لأن معنى أن الوالد مسؤول عن رعيته أن تصرفاته موقوفة على ما أذن الشرع له بالتصرف من تأديب وتهذيب فقط، أما التصرف تجاه الأولاد والأبناء كأنهم عبيد للآباء فهذا ما لا يقره الشرع الشريف.

آه يا أطفال سوريا

يا قطعة من كبدي فداكِ يومي وغدي

وداد يا أنشودتي البكر ويا شِعري الندي

يا قامة من قصب السكر رخص العِقدِ

حلاوة مهما يزد يوم عليها تزدِ

توقدي في خاطري وصفّقي وغردي

تستيقظ الأحلام في نفسي وتسقيها يدي

عشرون قل للشمس لا تبرح وللدهر إجمدِ

عشرون يا ريحانه في أُنملي مبددِ

عشرون هلل يا ربيع للصبا وعيِّدِ

وبشر الزهر بأختِ الزهر وإطرب وأُنشدِ

وانقل إلى الفرقدِ ما لم نمدهُ عن فرقدِ

يا قطعةً من كبدي فداكِ يومي…. وغدي

إن واجبنا اليوم ينحصر في تحقيق ذلك العد الإنساني …

أولا- رعاية الأسرة وتعزيز إمكاناتها، وتقديم الدعم اللازم لها للحيلولة دون تردي أوضاعها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية، وتأهيل الزوجين لضمان قيامهما بواجبهما في تربية الأطفال ونمائهم بدنيا ونفسيا وسلوكيا.

ثانيا: تأمين طفولة سوية وآمنة وضمان تنشئة أجيال من الأطفال المسلمين يؤمنون بربهم، ويتمسكون بعقيدتهم ويخلصون لأوطانهم، ويلتزمون بمبادئ الحق والخير فكرا وعملا والشعور بالانتماء إلى الحضارة الإسلامية.

ثالثا- تعميم وتعميق الاهتمام بمرحلة الطفولة والمراهقة ورعايتها رعاية كاملة، بما ينشئ أجيالا صالحة لمجتمعهم.

رابعا: تعميم التعليم الأساسي الإلزامي والثانوي بالمجان لجميع الأطفال، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو المولد أو أي اعتبار آخر، وتطوير التعليم من خلال الارتقاء بالمناهج والمعلمين، وإتاحة فرص التدريب المهني.

خامسا: توفير الفرصة للطفل لاكتشاف مواهبه وإدراك أهميته ومكانته في المجتمع من خلال الأسرة والمؤسسات المعنية وتشجيعه للمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع.

سادسا: توفير الرعاية اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولمن يعيشون في أحوال صعبة ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

سابعا: تقديم المساعدة والدعم الممكنين للأطفال السوريين في جميع أنحاء العالم بالتنسيق مع الحكومات أو من خلال الآليات الدولية.

لا مستقبل لسوريا دون أطفال سوريا وحفظ الامهات … بشار عدوكم وعدو اطفالكم فاحذروه واحذروا علله …

موسى مصطفى .

سفير البراءة والطفولة في المركز التعليمي لحقوق الإنسان في السويد.

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