مجاهد قدو يكتب: دعوة للتفكير بالفريضة الوقتية

اليوم وفي مدينة فوبرتال الألمانية تعد الجالية السورية هي الجالية الأكبر على مستوى المدينة التي تقع في غرب ألمانيا حيث يقصدها جميع السوريين للسكن فيها بعد حصولهم على الإقامة. يتبع

المسجد بطعم التدين الشامي واجب المنفى الضائع.

يشير ول ديورانت في قصة الحضارة أن كل المدن والعمران البشري رافقها وجود معابد؛ وشاءت الظروف أن يتهجر أهل الشام من ديارهم ويتوزعوا على دول الشتات شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، وكان لأوروبا وتحديداً ألمانيا الحظ الأوفر من لجوء السوريين إليها لما قدمته لهم من تسهيلات في إجراءات الإقامة والعمل وغي.

المسجد هو الحاضنة الاجتماعية للمهاجرين، فهو بيتهم الثاني الذي يأوون إليه ليرتاحوا من متاعب الحياة ومشاكلها ويجدون فيه الراحة النفسية والطمأنينة والخشوع ويتشاورون في كافة أمورهم ويفضون إلى بعضهم البعض همومهم ويحلون فيه مشاكلهم بالتعاون مع أكابر الحي من أهل المسجد وإدارته والمحسنين الذين يرتادونه.

فمن المسجد كانت تنطلق الأعراس ومن المسجد تنطلق حملات البر والتقوى ومن المسجد يتعرف الغني على الفقير والمحتاج ومن المسجد وفي المسجد يتخرج آلاف طلاب العلم والقرآن وفي المسجد تغرس الأخلاق الحميدة في أطفال المسلمين وشبابهم ومن المسجد يتم توجيه الشباب إلى كيفية خدمة دينهم والمجتمع الذي يقيمون فيه؛ فهذا هو حال المساجد في أرض الشام، لكن القدر شاء أن يحل بهم ما حل ، وجاءوا إلى بلاد الغرب ليحرموا من هذا الخير العظيم ومن هذه اللحمة التي كان المسجد جسرا لبنائها فيما بينهم وانقطعت فيما بينهم أواصر الخير والمحبة وتفرقوا.

اليوم وفي مدينة فوبرتال الألمانية تعد الجالية السورية هي الجالية الأكبر على مستوى المدينة التي تقع في غرب ألمانيا حيث يقصدها جميع السوريين للسكن فيها بعد حصولهم على الإقامة لتوفر المساكن فيها بالإضافة إلى كثرة الجالية العربية والإسلامية التي تقطنها فباتت مقصداً لكل السوريين الذين يشكل عددهم مع إخوانهم العرب والمسلمين في المدينة ما نسبته 10% من تعداد المدينة التي يبلغ تعداد سكانها الأربعمائة ألف نسمة تقريباً أي أن نسبة المسلمين فيها أربعين ألفاً يتوزعون على خمسة مساجد رئيسة وثمانية مساجد أخرى غير رئيسة عبارة عن مصليات وليست مساجد حيث مساحتها صغيرة جداً لا تكاد تتسع لخمسين مصل ناهيك على أن المساجد ما عادت تتسع للمصلين أيام الجمع حيث باتت جميع المساجد بحاجة إلى توسيعات سريعة.

وكما تعلمون أن المساجد في أوروبا ليست وقفاً وإنما هي ملكيات خاصة لأفراد أو جمعيات فإن غالبية المساجد التي يتوزع عليها السوريون في هذه المدينة تعود ملكيتها وإدارتها إما لأخوتنا من الجالية التركية الذين تختلف لغتهم عن لغتنا تماماً أو لأخوتنا من أهل المغرب العربي الذين أيضا يختلفون في طبائعهم اختلافاً جذرياً مع طبائع أهل الشام ولهجتهم التي يصعب على أهل الشام فهمها واستيعابها وهذا شكل عائقاً أمام فئة ليست بالقليلة من السوريين للابتعاد عن المساجد فضلاً عن بعض المشاكل التي حدثت في بعض المساجد بين السوريين وإخوانهم من أهل المغرب العربي ترجع إلى اختلاف المفاهيم أو اختلاف المذهب أو اختلاف الطبائع.

كانت هناك عدة محاولات من طرف بعض الأشخاص والجمعيات الخيرية من الجالية السورية لعقد شراكة مع مالكي تلك المساجد بأن يكون للسوريين نشاطاً ما يمكن من خلاله جذبهم واجتذابهم للمساجد التي ابتعد عنها السوريون للأسباب التي ذكرتها آنفاً إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل .

لا بد من إنشاء مسجد يمكن من خلاله استيعاب الشباب من أهل بلاد الشام الذين ما عاد المسجد يشكل عندهم أهمية نتيجة ما سبق وكما تعلمون أن السوريين في الوقت الراهن بأمس الحاجة لمسجد يضمهم ويجمع شملهم ويعيد تكريس وغرس الأخلاق التي افتقدها الكثيرون وللأسف بسبب ما جرى ويجري في سوريا وقد شاهدنا العديد من حالات الجهل والالحاد والتطرف التي بدأت تسري في شباب سوريا ناهيك عن الممارسات التي أصبحت شبه عادية لدى الشباب المسلم في الغرب من ممارسات تخالف هويتهم وقسماتها فكان لا بد من الدعوة إلى إنشاء مسجد يحتضنهم ويحتضن أبناءهم الذين هم المعول عليهم والخوف من المستقبل وأن يكون لهذا المسجد مرافق أخرى يمكن من خلالها توفير بعض النشاطات للشباب الذي باتوا في موقف لا يحسد عليه أمام تلك المغريات التي يتعرضون إليها يومياً في بلاد الغرب.

فهنا نناشد أهل الخير وندعوهم بأن تكون لهم مساهمة في بناء مسجد يمكن للسوريين أن يتعايشوا فيه ويندمجوا ويقبلوا عليه بدل من أن نفقدهم بسبب ابتعادهم عن المساجد وغرقهم في ملهيات الحياة في أوروبا.

هذه الدعوة ليست فردية وإنما من خلال جمعية مرخصة من قبل السلطات الألمانية تقوم بتوفير كافة الإثباتات والتطمينات القانونية للمتبرعين بأن أموالهم لن يكون لها سبل أخرى سوى بناء المسجد أو شراء بنائه والمصروفات المتعلقة به وأيضاً ستوفر الجمعية كشوفات حسابية كاملة عن كل جزئيات المشروع تكون حاضرة أمام كل من يطلبها سواء من المتبرعين أو من الجهات الحكومية الألمانية منعاً لأي محاولة تشكيك في تلك الأموال وطريقة صرفها وسبل صرفها والسبب الذي جمعت من أجله والأشخاص الذي تبرعوا بها هذا.

ونأمل في أهل الخير كل الخير والأمل في دعم هذا المشروع الذي أظنه ملحاً في الوقت الراهن في هذه المدينة التي تشكل تجمعاً كبيراً للجالية السورية وواجباً على أهل الخير لأنه مشروع سيتم من خلاله رد شباب ربما نخسرهم إذا طال الآوان وطالت محنة السوريين في بلادهم ولم يكن لهؤلاء الشباب وأطفالهم من يغذي فكرهم وروحهم بما فيه خيرهم ويحافظ على ما تبقى من الأخلاق الحميدة فيهم كما أن المسجد سيبقى ما بقيت هذه الحياة وسيكون للمنفق في إعماره صدقة جارية إلى يوم القيامة بإذن الله .

ان المسجد سيعلم المغتربين معنى أن تكون مسلما أوربيًا ومعنى أن تعيش في اندماج دون ذوبان وانصهار، إذا أردنا المزيد من التسامح فلنعمل على بناء دور العبادة التي تمنع التطرّف فالمزيد من تعليم الدين يعني المزيد من التسامح.

مجاهد قدو

مدير القسم الفني والفلكلور في المركز التعليمي

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها