يحيى عقيل يكتب: ماتت أمي ومات معها كل شيء

ذهبت الصغيرة لامتحانات العام فوجدت سؤالا في اللغة العربية يقول اكتب موضوعا عن حب الأم فكتبت إجابة مختصرة مفيدة (ماتت أمي ومات معها كل شئ). يتبع

في أقصى الشمال الشرقي من شبه جزيرة سيناء في قرية من قرى مدينة الشيخ زويد تسقط قذيفة على بيت فتموت الأم وتترك ابنتها يتيمة الأم وما أقساه يتم وما أصعبه من فراق فقد البنت لأمها التي تراها بعينيها الصغيرتين أجمل إمرأة وأعقل إمرأة وأكمل امرأة، ومن أعظم من الأم عطاء ومن أعلى من الأم يدا، فقدت أمها وفقدت معها كل شئ وأظلمت الدنيا بفراقها فما يكفيها نور الشمس ضياء.

ذهبت الصغيرة لامتحانات العام فوجدت سؤالا في اللغة العربية يقول اكتب موضوعا عن حب الأم فكتبت إجابة مختصرة مفيدة (ماتت أمي ومات معها كل شئ) ماتت مغدورة في دارها ولما استخرجوا شهادة وفاتها كذبوا فقالوا إنها ماتت منتحرة، لم نستطع وداعها ولم نتقبل فيها عزاءً ذهبت وتركت غصة ومرارة في نفوسنا نتذكرها كلما حوَّمت في الجو طائرة أو سارت على الأرض مدرعة أو رأيناه ذلك الضابط في زيه العسكري منتفخا علينا بلا سبب .

اختصرت وصف المشهد في عموم المنطقة وشخصت العلة ووصفت الأعراض لكل أهالي تلك البلاد ماتت الأم ومات كل شئ معها فلا تظنوا أنها ترى حياة فكل ما حولها هو الموت أو جزء منه أو على الأقل بالنسبة لها لا ترى في شئ حياة لأن ينبوع حياتها مات غدرا وماتت هي في حزنها عليها كمدا. ً

هذا وصف الحالة في هذه المنطقة مات كل شئ عندما مات الضمير الإنساني في نفوس تحكمت في حياة الناس مات كل شئ عندما هان الإنسان فأصبح بلا ثمن مات كل شيء عندما غُيِّبت الحقيقة وتم تضليل الناس وأصبح الكذب والتزوير سيد الموقف مات كل شئ عندما جرفت زيتونة الوادي بلا سبب مات كل شئ عندما اتهم الأبرياء بالتكفير والإرهاب لتبرير قتلهم وعدم تمكين أحد من الدفاع عنهم مات كل شئ عندما أهين الإنسان وعُذِب مات كل شيء عندما فقدنا الثقة في أي أحد وفي كل شئ مات كل شيء عندما غيبت مدينة رفح وقراها وتركها اَهلها وهاجروا لإنه لم يعد في إمكانهم أن يعيشوا فيها.

ماتت أمي ومات معها كل شيء موضوع كامل مقدمة ومتن وخاتمة في خمس كلمات كأنما تضرب بها في وجه القوم لقد مات فيكم كل شيء فكلكم موات كأنكم خشب مسندة وإن حسبتم في أنفسكم قوة وبطشاً، وإن ظننتم أنكم تصنعون حياة ففي عيون براعم مصر مات كل شيء.

وإني لأتساءل يا ترى بماذا ستجيب صغيرتنا إذا طلب منها أن تكتب موضوعا في حب الوطن بدلا من حب الأم وماذا ستكتب.

يا سادة الانقلاب لقد حققتم نجاحكم ثم كتبت لكم هذه الطفلة شهادة الوفاة في خمس كلمات فحقا قتلتم كل شيء.

ولعل رسالتك يا صغيرتي المكلومة تكون وصلت إلى مصر والمصريين الأحرار الأحياء ولعلها أفصح بيانا وأوضح تعبيرا من مقالات العالم ولعل الحياة تدب مرةً أخرى فنجد بعض شيء لا يزال حيّا.

يحيى عقيل

عضو مجلس الشورى المصري المنحل



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