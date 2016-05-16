علاء ال رشي: حسين العودات عزف منفردا في عالم الفكر

علاء ال رشي

اللهم اغفر لحسين العودات وارفع قدره، وتجاوز عن تقصيره، اللهم إن حسين عودات كفر بالطغيان فكان مؤمنا ونشر الحرف فكان مسالما وحارب الطغيان فكان عالما … اللهم اغفر له … والبركة في أولاده …

يغيب عنا الآن حسين العودات ويبقى حرفه الذي لا يغيب ..

كان الرجل نهضوياً، فلا هو بعثي تقليدي ولا شيوعي المذهب بل كان تقدمياً يسارياً…

وكيف تغيب قيم وشمائل الراقية ومآثر الإنسان الكبير المثقف ..

أعزي نفسي به وأنا في وجع كبير وحزن ثقيل…

فهو الأقرب إلى قلبي وحياتي توجها واهتماما …

في التسعينيات تعرفت على دار الأهالي، وكان هو صاحبها وكنت في شعور متناقض فهو ناشر، للكتاب الذي أعشقه ولكن الناشر يجب علي أن أحذره …

في التسعينيات تعرفت على دار الأهالي، وكان هو صاحبها وكنت في شعور متناقض فهو ناشر، للكتاب الذي أعشقه ولكن الناشر يجب علي أن أحذره …

تناوب على محاربة هذا الناشر:

– السلطة التي رأته عزفاً منفرداً وإشكالية غير مريحة لها في منشوراتها …

– وكذلك الوسط الديني الرسمي والذي كان يرى في منشورات الأستاذ العودات ضربا للدين من خلال تقديمه ونشره كتب الأستاذ المهندس محمد شحرور والسلطة كانت تضخ شائعات عنه.

وكان الأستاذ حسين نقطة لقاء ولقيا .. ففي دائرته الثقافية وحيث كانت تجتمع فيها أحيانا الأضداد فيجمعها ويؤلفها ويخفف من غلوائها بالتعقل وعمق الفكرة وحسن التحاور ، ويعيد الودّ إلى الحرف المقروء المهجور ويخلق الألفة بين الناس وبين الكتاب حتى وإن بدت مستحيلة أحيانا ، وكان بهذه المثابة سفيرا للتلاقي ومثقفا متواضعا يضع خدماته الذوقية والأخلاقية وأفكاره تحت تصرف الثقافة ليخلق من القراءة قولا جديدا أو معابر ومداخل للتفاهم والتثقيف وإطّراح العابر والشكلي وما يؤذي القلب والعقل من أنواع الكلام .

عندما تطلع على موقفه النظري في سبب الفساد العام والانحراف الملحوظ حيث يفسره بالاستبداد الأزمة الدستورية التي نعيشها منذ عقود يقول الأستاذ حسين العودات ( لاشك أن للإرهاب أسباباً عديدة، ولعل العامل الجدي والشامل المغذي لمعظم هذه الأسباب هو الاستبداد، الذي يرسم بشكل فعال نهج التعاون مع مختلف أسباب الإرهاب الأخرى وتنبثق منه منابع هذا الإرهاب ووسائل تغذيته.

ثم يُبين الأستاذ. العودات رحمه الله أن الحكم الاستبدادي يلغي الحريات السياسية وغير السياسية والديمقراطية والمساواة، ويكرس المحسوبية، ويهمش تكافؤ الفرص، ويلغي الحوار، ولا يهتم بالعدالة ولا بحقوق الإنسان ، ويركز السلطات بيد جهة واحدة، ويصادر من الشعب مجالسه التشريعية والتنفيذية وهيئاته.

وبالتالي يضع الشعب وتياراته السياسية وفئاته الاجتماعية ومنظماته المدنية في طريق مسدودة من خلال رفض سماع مطالبها والحوار معها، بحيث لا يبقى أمامها سوى الانتفاضة أو العنف لتحقيق هذه المطالب .

وبالتالي يضع الشعب وتياراته السياسية وفئاته الاجتماعية ومنظماته المدنية في طريق مسدودة من خلال رفض سماع مطالبها والحوار معها، بحيث لا يبقى أمامها سوى الانتفاضة أو العنف لتحقيق هذه المطالب .

لكن العقل المنغلق لا يحل المشكلة حيث يقول الأستاذ حسين العودات :" تواجه البلدان العربية خلال محاربة الإرهاب صعوبتين رئيسيتين الأولى أن الأنظمة التي كانت المسبب الرئيس لنشوء الإرهاب هي التي تحاربه الآن، وبالتالي تتجاهل أو تجهل أن أسبابه أكثر تعقيداً وأنه من الصعب هزيمته بالعنف والسلاح والحرب وأن لا بد من تجفيف منابعه التي سببتها هذه الأنظمة نفسها.

والصعوبة الثانية هي أن الجماهير الشعبية مخدوعة وغير مقتنعة تماماً بأن محاربة الإرهاب هي الأولوية بل ما يزال بعضها يعتبر أن المنظمات الإرهابية منظمات متدينة تسعى لخير الناس ونصرة الدين ومواجهة الأنظمة الاستبدادية والغرب الاستعماري.

رحم الله هذا الناشر الكبير الذي هز أركان حكم الأسد في أواخر الثمانينيّات عندما كتب مقالاته تحت اسم (متشائل ) فقد عاش هذا الحر رحمه الله بين تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة

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