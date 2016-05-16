داليا الحديدي تكتب: بحار المعاني

ويبقى " تقبرني" مصطلح شامي أعمق من الشكر، أي أن أفضاله تجعلك تتمنى أن تموت قبله وأن يدفنك صاحب المنة عليك وهي دعوة بطول العمر، ويعبر عنها الخليجيون ب "طال عمرك. ". يتبع

الرياح يبكيها الإنجليز و يصفر بها العرب

زمناً أمضيت في تأمل المعاني لكتابة هذا المقال الذي أراه مبحثاً رحباً لبحار المعاني و أدعو باحثي اللغة في التعمق فيه و للحق فإن محاولة اختصاره في مقال محدد بمساحة ضيقة لهو إجحاف شديد.

والموضع يتعلق بتأثير البيئة و المكان على انتقاء مفردات المعاني التي تتباين لا بين شعب وآخر فحسب، بل بين بني الشعب الواحد باختلاف المناطق التي يعيشون فيها.

ففي أرياف مصر يشبهون الفتاة ممشوقة القد بالنبات، فيقولون: "عودها حلو" أما المدنيون فيصفونها "بالرفيعة" والفصحاء "بالرشيقة" لتشبيه الجسم الجميل بسهم يرشق القلب فيه، بينما يصفها البدو " بالمأددة" أي المقددة، الضعيفة كلحم القديد.

في حين ينعتها أهل الشام بال"ضعيفة" لهزال جسدها.. أما أهل المدن المصرية فيقولون فلانة "خاسة" و مصدرها "الخِسّة" أي القلة و يقال خس الشيء أي قل وزنه.

ويستخدم الشوام مصطلح "ناصحة" لوصف السيدة الممتلئة لأنها في شرعتهم خبيرة باختيار قطع الضأن وتعلم من أين تؤكل الكتف ولا يملأ بطنها البقل الرخيص.

في حين يصفها المصريون من أهل الحضر بـ "التخينة" أي المتخمة التي تطعم حتى التخمة. أما أهل القرى في مصر فيسمونها سمينة نسبة لامتلاء جسدها بالدهن والسمن.

أما الخليجيون فينعتونها " بالمتينة" اسم فعيل للمبالغة في المتن أي متنها ضخم والمتن هو الجسد، ويصفها السواحلية "بالمبطرخة" أي السمكة الحبلى.

ويبقى " تقبرني" مصطلح شامي أعمق من الشكر، أي أن أفضاله تجعلك تتمنى أن تموت قبله وأن يدفنك صاحب المنة عليك وهي دعوة بطول العمر، ويعبر عنها الخليجيين ب "طال عمرك. "

وثم علاقة بين المعادن والتوصيف، فقد تصف الفصحى انساناً بثقل الظل أما العوام فيمعنون في تشبيهه بالمعادن فيطلقون على الثقيل"رخم"، "بلط" أو " تمبل" و الأولى تعني أنه بثقل الرخام والثاني بثقل البلاط ثابت و الأخير معرب من المصطلح اللاتيني "Temple" أي أنه بثقل الهيكل.

– و قد وصفت شارلوت برونتي في روايتها "جين اير" الأمطار بـ The rain beating

وأعجبتني الترجمة العربية "كانت الأمطار تصطدم" فالتصادم أقوى من الضرب، بينما تفوق المصطلح الإنجليزي، والمفادة أن الرياح كانت تبكي “The wind was crying”

عن الترجمة العربية كانت الرياح تصطدم، وكان حري بالمترجم استبدال الاصطدام بلفظ صفير أو صرير الريح.

ولسان العرب يصف الإنسان إما بطيب القلب أو بقاسي القلب في حين يستخدم العوام الألوان للوصف.

فيصف الفلاحون الحقود "بالأصفراوي" والشرير" عينه حمرا" أي أنه يعربد بالليل ويمعن في السهر والخمر حتى تحمر عيناه، فيستطير الشر منهما.

أما الطيب فينعتونه "بأبيض القلب" أو "روحه شفافة" والشرير" قلبه أسود"، كما يصف المصريون المنحط أخلاقياً "بأخلاقه نيلة" وهو لون عشبة قاتمة الزرقة تطفو على شواطئ نهر النيل، كما يدعو الفلاحون بالنماء فيقولون "سنة خضراء عليك" أو قد يدعون على أعدائهم بأن تكون سنة سودة على العدا. !

أما أساليب التعجب فتميل للاختصار: فأهل الخليج يتعجبون "ب باه" و المصريون "ب ياااه" و الريفيون "ب يووه" و الاسكندرانية "ب ايووه" و قلما يستخدم فصحاء العرب" بخ بخ".

وكذا يختصر الغرب في التعجب فيقول الانجليز:“Oh” و الأسبان يتعجبون "Ola"، و الفرنسيون يندهشون ب”O la la” والأمريكان يطلقونها: “Oops”.

وتعجبني طريقة الفرنسين في وصف المتدينين، ففي حين ترادف كلمة متدين نظيرتها الفرنسية Religieux إلا أن الوصف العربي للشخص الشديد التدين هو" الملتزم" في حين يصفه الفرنسيين بأنه ممارس Praticant، أي أنه يمارس الدين فعلا لا قولا، ما ينفى طابعي الخضوع ويضفى معنى القناعة على الفعل.

ويتفوق الشوام بمفردة "الناعورة" على "الساقية" التي يستخدمها سائر العرب، فلفظ الناعورة يصف أنين صوت المياه التي تنعي حالها لدى مغادرتها للنهر لتذهب لأداء مهمتها في سقيا الأرض.

وتتبارى الشعوب في تعبيرها عن الشكر والتفضل، فالبعض يكتفي ب:" شكراً " وآخرون يصفون المُفضِل بقولهم:" فلان بيمون علي" أي أن له سواعد مَنّ و أيادي بيضاء ما يجعلهم يستحون من رد أي طلب له.

ويبقى " تقبرني" مصطلح شامي أعمق من الشكر، أي أن أفضاله تجعلك تتمنى أن تموت قبله وأن يدفنك صاحب المنة عليك وهي دعوة بطول العمر، ويعبر عنها الخليجيون ب "طال عمرك. "

ويبدو أن مصطلح "شهر العسل" هو مفردة عربية صرفة اقتبسها منا الغربيون، فالفرنسيون يسمونه Lune de Miel والإنجليز يصفوه بـ Honey Moon. والمراد هو الشهر القمري العربي وهو ما يشير إلى أن عادة تخصيص شهر كامل لتمتع العروسين هي محض عربية.

وبينما ينعت أهل الخليج صغارهم "باليهال" أو الجهال نجد أن السعودين يستخدمون مفردة " البذورة" و المعنى يذكرنا بعناية الفلاح لبذوره حتى تكبر فيجني ثماره، فيفلح.

أما أبناء الصعيد فيعبرون ب" الولد" فهو الخلف في حين ينعت معظم أهل المدن الأطفال بكلمة "عيال" أي الفئة المعيلة من الأهل.

والمصطلح العربي "التريض" يفوق نظيره الأجنبي " الإيروبكس" فالأخير يعني اللعب في الهواء، أما التريض فهو اللعب في الرياض.

ولمفردة التدبر معنى مفقود في كثير من اللغات التي تعتمد مصطلح التفكر، بينما يترجمون التدبر ب Forethought رغم أن الأخير معناه التروي، علماً بأن التدبر لا يعني التفكير بروية بل يعني البحث عما وراء المعنى، فدبر الشيء هو خلفه.

ويصف سكان السهول المصرية الرجل الشهم "بالجدع" وأصلها "جذع" صلب يستند على ساعديه بينما يصفه السواحلية بال"عترة" أي العثرة أمام الصعاب، بينما يطلق عليه الشوام "القبضاي"

ويسمي العرب أهل الزوج "بالحماة" لحرصهم على حماية عصبيتهم و أنسابهم ومواريثهم، في حين أن المصطلحات اللاتينية تتباين فالأسبان ينعتونهم ب"العائلة السياسية" و هي دعوة لمسايسة الفريق الخصم. La familia politica

أما الفرنسيون فيلطفون العلاقة بتسميتهم ب "بأجمل الأقارب" Les beaux parents وهي بمثابة دعوة للمبالغة في المجاملات لتهدئة النفوس.

بينما يقنن الانجليز العلاقة بوصفهم The In Laws ما يلقى بظلال رسمية حادة على العلاقة التي تخضع برمتها للقوانين.

ويصف سكان السهول المصرية الرجل الشهم "بالجدع" وأصلها "جذع" صلب يستند على ساعديه بينما يصفه السواحلية بال"عترة" أي العثرة أمام الصعاب، بينما يطلق عليه الشوام "القبضاي" لأن قبضته قوية أو يسمونه "الزلمة" أي العبد المسعف، و يطلق السودانيون عليه "الزول" أي الكريم الذي إن حل عليك أزال فقرك بكرمه.

والسخرية في العامية يعبرون عنها ب" فلان ضحك عليك" فهو لم يكتف بخداعك، بل تباهي بفطنته و ضحك على غبائك الذي سمح له باستغفالك!

وبينما قل استخدام العرب لمفردة "السوق" خاصة بين سكان المدن الذين استبدلوها بالمجمعات التجارية وبعضهم يستخدم Mall أو بازار إلا أن الأسواق الرخيصة يسمونها" سوق الكانتو" وأصلها ايطالي Cantarأي يغني و المقصود، الأسواق الشعبية التي كان يغني فيها الباعة للتدليل على بضائعهم.

قد ينتهي مداد الحبر ولا ينتهي مداد البحث في أثر البيئة السحري في التباين في استخدام المفردات.

داليا الحديدي

كاتبة مصرية

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