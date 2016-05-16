بسيوني نحيلة يكتب: حقاً… البقاء للأقوى

ليس الأقوى في عالم البشر الذي يزيف الحقائق، ويلغي العقول، ويطمس معالم الحضارة، إنما الأقوى هم أصحاب العقول النيرة التي تنتج الفكر الذي يربي الأجيال. يتبع

اشتهرت عبارة "البقاء للأقوى" عن عالم الغاب الذي يسكنه غير البشر، مما لا عقل يلزمهم، ولا قانون يحكمهم، ولا قيم ترشدهم، فالكل يعتمد على قوته من أجل بقائه حياً مسيطراً، فالقوي يأكل الضعيف، والأقوى يمحق الآخر من أجل أن يظل موجوداً، هكذا نشأ ساكنوا الغابات تحت شعار "لا شيء يعلو فوق القوة".

وما كان أحد يتصور أن عالم الإنسان -المُكرّم بالعقل والقلب، والمنعم بالحضارة والتقدم، والمهتدي بالدين والقيم، والمنادي بقيمة الآدمي، والمتشدق بحقوق الإنسان- يتأثر بأفعال عالم الغاب وقانونهم، بل يكون أشد قسوة في تطبيقه وممارسته مع أخيه الإنسان! هل يُعقل أن يُذبح مئات الألوف من النفوس البشرية البريئة من أجل بقاء فرد واحد؟ فقط، لأنهم يريدون أن يعيشوا أحراراً.

هل يُعقل أن يُهجّر الملايين من أوطانهم لأنهم قالوا: (لا) لفرد واحد؟ فقط، لأنهم يرفضون الذل والهوان، هل يمكن أن يُسجن العلماء والحكماء الأطهار من أجل بقاء نظام واحد؟ فقط، لأنهم أرادوا إصلاح الأوطان. الإجابة: نعم، إذا تحكم في القوى الثلاث (السلاح- المال- الإعلام) عبيد المطامع والمناصب، أصحاب القلوب المتحجرة، والعقول الجامدة، والنفوس الفاسدة، الذين نسوا حقيقة أنفسهم، كيف كانوا من قبلُ شيئاً ضعيفاً منسياً؟ وكيف سيكونون من بعدُ شيئاً حقيراً مهيناً؟.

لقد زينت لهم القوة التي بين أيديهم أنهم فوق الناس، وأن الناس خلقوا من أجلهم، وأن بإمكانهم حكمهم طوعاً أو كرهاً مستخدمين قوة السلاح لإزهاق أرواح الشرفاء وإخضاع الجبناء، أو أن يستغلوا قوة المال لحرمان الأباة الأحرار، ولشراء ذمم الخونة الأدعياء، أو أن يسلطوا قوة الإعلام لتشويه صورة المصلحين الأتقياء.

ولتلميع الطغاة الأشقياء. تأملت هذا الواقع الأليم، وتصورت أنه لا بقاء إلا لهؤلاء، وعلى الفور سمعت صوتاً ينادي عبر صفحات التاريخ النير قائلاً: حقاً، البقاء للأقوى في عالم الغابات وعالم البشر، ولكن الأقوى في عالم البشر ليس كالأقوى في عالم الغابات، فالأقوى في عالم البشر ليس هم حملة الأسلحة المدججين بالعتاد، ولا القابعين خلف الحصون والقلاع، إنما الأقوى هم حملة القيم والمبادئ الذين يدافعون عنها بدمائهم الزكية وبتضحياتهم الغالية؛ فيجعلون منها حياة باقية وعمراً طويلاً وأثراً ممتداً يبقى مواجِهاً صامداً أمام الجبابرة والطغاة، فصيحاتهم بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة… وغيرها من المبادئ التليدة التي خلق الله الناس عليها تدوي عالية في ميادين الحياة الحقيقية تؤرق الظالمين، وترعب الطغاة الغاشمين.

ليس الأقوى في عالم البشر الذي يزيف الحقائق، ويلغي العقول، ويطمس معالم الحضارة، إنما الأقوى هم أصحاب العقول النيرة التي تنتج الفكر الذي يربي الأجيال، ويبني البلدان بالعلم الذي يبعث الحياة، ويقتل الجهل، ويبعث النور الذي يضئ الظلمات ويبدد الضلالات، ويؤسس الذاكرة التي تسجل الأحداث وتتتبع الطغاة.

ليس الأقوى في عالم البشر أصحاب الهوى والنزوات الذين تحركهم أحقاد الشيب ونزوة التعلق بالدنيا، إنما هم الشباب الصاعد الوثاب الذي لا يستسلم ولا يُقهر، ولا يذل ولا يلين، ولا يخضع لمستكبر ولا يرضى أن يكون من الخانعين.

ليس الأقوى في عالم البشر أصحاب الأوراق الصفراء والرواة المستأجرين، إنما الأقوى هي روايات التاريخ الصادقة الصامدة التي لا تجامل ولا تحابي، فهي ترصد وتجمع وتروي لتصل اللاحقين بالسابقين، فترفع ذكر أقوام وتحط آخرين.

ليس الأقوى في عالم البشر المضطرب القلق، الحائر المتسرع، الخائف المتوتر، إنما الأقوى هو الثابت الصابر، الذي يجمع الثقة والرجاء في قلوب ممتلئة بالإيمان واليقين. قلت: صدقت أيها التاريخ، فأين قارون وفرعون وهامان رموز فساد المال والقوة والإعلام؟ أين نيرون وهولاكو رموز التجبر والطغيان؟ أين موسوليني وهتلر وغيرهم من عبيد السلطة ومجنوني العظمة؟ أين ستالين وميلوسيفيتش وغيرهم من قاتلي الشعوب وماحقي الإرادات؟ أين بنعلي والقذافي من المستحقرين للإنسان المستهزئين بآدميته؟ أين…؟ وأين…؟ فنى الجميع، ولم تُبقهم قوة، ولم يساندهم حليف، إنما بقي الأقوى: الشعوب التي أصرت على العزة والكرامة، دماء الشهداء، وتضحيات المخلصين، وصيحات الحرية والكرامة والعدالة، والأمل واليقين في النصر والتمكين.

دكتور. بسيوني نحيلة

الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة قطر

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