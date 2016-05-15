ريما محسن تكتب: الوصفة السحرية ..فقط في 5دقائق

حياتنا الاسرية انعكاسا صادقا لما نشأنا عليه، مشكلاتنا مع أبنائنا ما هي الا نتاج طبيعي لنظرتنا للأبناء وسلوكنا معهم وحجم ونوع التوقعات التي نطلبها منهم.يتبع

يبدو أن ثقافة الوجبات السريعة، ووصفات الطعام السهلة ذات الخمس دقائق، وفكرة إزالة البقع على الملابس بخطوة واحدة ودون تعب قد درجت وتغلغلت في أعماق نظامنا الحياتي اليومي لدرجة أن البعض بات يعتقد بأنه من الممكن التعامل مع كافة مواضيع الحياة ومشكلاتها وتحدياتها بنفس النسق.

وعلى الرغم من معرفة الجميع بأن الوجبة السريعة لا تعد طعاما صحيا إلا أنها تبقى سريعة وسهلة فتحفظ مكانتها في القلوب.

وهل من الممكن حقا أن نواجه مشكلاتنا الأسرية ومتاعبنا مع أبنائنا بنفس طريقة الحلول السريعة؟! درجت العادة على توقع الآباء والأمهات من أبنائهم نمطا معينا من السلوك وكل ما يخالف هذه التوقعات يعتبره الوالدان خطأ ويتم تصنيفه بشكل تلقائي ضمن قائمة السلوكيات السوداء لدى الوالدين، وعلى الرغم من اختلاف القيم التي يؤمن بها الأفراد في المجتمع وعلى الرغم من اختلاف الحد الأدنى من المقبول أو المرفوض من السلوكيات عند الأهل إلا أن فكرة رفض السلوك بحد ذاتها واعتباره خطأ لا يمكن السكوت عليه موجودة ولا يمكن إغفالها.



لا شك بأن الموضوع كبير ومتشعب ولكن القليل من التأمل وإعادة ترتيب الأفكار قد يمنحنا متسعا من الرؤية والتفكير الإيجابي.

– ينشأ معظم الشباب والفتيات في المجتمعات العربية دون توعية كافية وتثقيف ممنهج حول موضوع الارتباط والزواج وتكوين أسرة، وتربية الأبناء ونرى نتيجة ذلك من حولنا متمثلا بأعداد لا حصر لها من الأسر المتوترة والغاضبة دائما والواقعة تحت سلسلة طويلة من الانفعالات النفسية والضغط والتوتر الدائم. ومع الأسف يلجأ الكثير من الأفراد إلى الارتباط والزواج إما استجابة للحاجات النفسية والجسدية الطبيعية أو استجابة للضغوط الاجتماعية التي تصنف الشاب العازب أو الفتاة العازبة ضمن فئة الأقل حظا في المجتمع، ويتم هذا النوع من الارتباط دون إدراك ووعي حقيقي بالمسؤوليات المتوقعة بناء عليه.

– سرعان ما تكبر الأسرة ويزداد عدد أفرادها كاستجابة أخرى للمزيد من الضغط الاجتماعي الذي يحث على الإنجاب بغض النظر عن قدرات الزوجين واستعدادهم النفسي للإنجاب ومقدار الوعي والإدراك لديهم في هذا الموضوع، بل وينظر إليه أحيانا على أنه الحل السحري للكثير من المشكلات بين الزوجين من باب الفرضية القائلة بأن وجود الأبناء هو الضمانة الأقوى لاستمرارية الحياة الزوجية.

– يفترض الوالدان أن تربية الأبناء هي عملية تلقائية ومن باب تحصيل الحاصل ومع الأسف فقد نخلط بين النمو الجسدي للطفل ومظاهر هذا النمو الواضحة كزيادة الطول والوزن مثلا وبين التطور المتوقع في شخصية الطفل بمختلف جوانبها والتي تظهر بشكل واضح في السلوك؛ فالنمو المترقب لا يقتصر فقط على الناحية الجسدية وإن كانت تحظى بالاهتمام الأكبر.

– تظهر الحاجات الجسدية عند الأبناء بشكل واضح كالجوع والعطش والتعب والمرض مما يسهل على الوالدين تلبيتها وسرعة الاستجابة لها بشكل تلقائي فطري غير معقد أما الحاجات النفسية عند الأبناء والتي قد تختبئ في ثنايا شخصياتهم قد لا يلتفت إليها الوالدان وغالبا ما يتم هذا الإهمال بدون قصد او تعمد بطبيعة الحال.

– لاحقا، يمنح الوالدان أنفسهم الوصاية الكاملة على الأبناء في كافة أمور حياتهم ويفترضون أنه من المقبول لهم التدخل بكل صغيرة وكبيرة في التفاصيل الحياتية لأبنائهم، ويعود قبول أو رفض الأبناء لهذه الوصاية إلى عوامل كثيرة متعددة ترتبط بالعمر والجنس والبيئة التي ينشا فيها الأبناء وأسلوب فرض هذه الوصاية.

– مع تقدم الأبناء في العمر وانتقالهم سريعا من مرحلة الطفولة الى مرحلة المراهقة تبدأ المشكلات بالظهور وتختلف حدتها حسب عوامل كثيرة حسب ما ذكرنا سابقا.

– في هذه اللحظة تحديدا يبدأ الوالدان بالشكوى من سلوك الأبناء وضعف إنجازاتهم ويبدأ طرح التساؤلات والبحث عن حلول سحرية ووصفات سريعة لتعديل سلوك الأبناء وفق مقاييس الأهل، فهم بحاجة إلى وصفة سحرية تعالج المشكلة في خمس دقائق، ويتوقون للحصول على المسحوق الفعال الذي يخفي آثار البقع السلبية من نفوس أبنائهم في خطوة تنظيف واحدة.

– لن نعود بالزمن إلى الوراء، ولكن على الأقل لابد من النظر إلى المشكلة بحجمها وعمقها الحقيقي في نفوس أبنائنا، ما نعتبره خطأ في شخصيات أو سلوكيات الأبناء، لم يكن وليد اللحظة بل هو نتاج سلسلة طويلة من سلوكنا نحن معهم وردود أفعالنا تجاه سلوكهم، وبالتالي للحصول على الحل المناسب لابد أيضا أن نضع خطة طويلة الأجل نحاول من خلالها استدراك الأخطاء وتصحيحها قدر المستطاع ولا ننسى أن تشخيص المشكلة هو نصف الحل، إما أن نغض الطرف عن المشكلة الأساسية ونتعامل فقط مع بعض مظاهرها فلن يكون حلا بالتأكيد.

– حياتنا الأسرية انعكاسا صادقا لما نشأنا عليه ولما اكتسبناه لاحقا في مراحل حياتنا، مشكلاتنا مع أبنائنا ما هي إلا نتاج طبيعي لنظرتنا للأبناء وسلوكنا معهم وحجم ونوع التوقعات التي نطلبها منهم.

ريما محسن

مدربة ومستشارة تربوية -الأردن

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