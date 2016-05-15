خالد السواركة يكتب: حي الترابين مأساة جديدة في سيناء

حي الترابين هو حي سكني صغير يقع جنوب وسط مدينة الشيخ زويد بأقل من 1 كم، يسكن الحي خليط من قبائل وعائلات سيناء بالإضافة إلي عدد لا بأس به من أبناء المحافظات الأخري. يتبع

حي الترابين هو حي سكني صغير يقع جنوب وسط مدينة الشيخ زويد بأقل من 1 كم ، يسكن الحي خليط من قبائل وعائلات سيناء بالإضافة إلي عدد لا بأس به من أبناء المحافظات الأخري الذين يعملون في وظائف مختلفة .

عدد المنازل التي تم هدمها بالحي منذ بداية الحملة العسكرية في سبتمبر/أيلول 2013 حتي الأن 13 منزلا ، بالإضافة إلى مقتل العديد من أبناء الحي، إما تصفية بعد أعتقال أو قنص من إحدي الإرتكازات الأمنية التابعة للجيش المصري .

في 19 أبريل/نيسان من العام الحالي دخل من تبقى من سكان الحي فصل جديد من المعاناة، فقد نفذ مسلحو ما يعرف بتنظيم"ولاية سيناء" حملة عسكرية جنوب الشيخ زويد وبالتحديد في منطقة "السدرة" مما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الجيش المصري .

بعدها بلحظات قصفت قوات الجيش المصري المتمركزة أعلي كمين "البوابة" غرب مدينة الشيخ زويد حي الترابين بالمدفعية الثقيلة بالرغم أن الحي بعيد جداٌ عن مكان استهداف الحملة العسكرية ، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من سكان الحي المدنيين وكان من ضمن القتلي الطفل "يوسف محمد هليّل"يبلغ من العمر 11 عامًا والسيدة "رية البلوي" تبلغ من العمر 55 عاما.

وفي الساعات الأولي من صباح يوم 20 أبريل 2016 حاصرت قوات الجيش الحي وتعرض الحي لقصف شديد مما أدي الي نزوح جميع سكان الحي دون توفير سكن بديل لهم .

أصبح مطلوب من سكان الحي أن يوفروا مساكن بديلة لهم ولأسرهم في أسرع وقت ، فقد كان أمر إخلاء الحي سريعا ولم يتلق سكان الحي أي نوع من أنواع الدعم .

اضطر عدد كثير من سكان الحي إستئجار محلات تجارية للسكن فيها، بينما اضطر آخرون لتأجير أرض خالية ليتمكنوا من بناء المنازل البدائية "عشة" .

بسبب إستهداف قوات الجيش للحي منذ بداية الحملة العسكرية أصبح هناك عدد كبير من السيدات الأرامل في رقبتهن أطفال يحتاجون للرعاية؛ ولكن الآن أصبح هؤلاء الأطفال وأمهاتهم بلا مسكن يقيهم برد الشتاء وحر الصيف .

لا يعلم سكان الحي سبب تهجير قوات الجيش لهم؛ فمدينة الشيخ زويد تبعد عن الحدود بين مصر وغزة حوالي 15 كم، وليس هناك احتمال لوجود أنفاق من قطاع غزة .

في هذا السياق أصدر المرصد السيناوي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) تقريرا تحت عنوان " تهجير سكان حي الترابين" وثق فيه نزوح 140 أسرة، كل أسرة عدد أفرادها لا يقل عن 3 أفراد . وأضاف المرصد أن المهجرين قسرياً أكدوا له أن الحكومة لم تقدم لهم أي نوع من أنواع الدعم المالي، ولم توفر لهم أي سكن بديل بعد إجبارهم علي ترك منازلهم .

وفي يوم الخميس الموافق الخامس من الشهر الحالي (5 مايو/أيار 2016) اجتمع بعض الأهالي في إحدي الجمعيات الخيرية مع قائد معسكر الزهور العسكري بعد دعوة النائب بمجلس الشعب الحالي "إبراهيم أبو شعيرة" الأهالي لحضور الاجتماع.

ولكن الأهالي صدموا بعد أن صرح قائد المعسكر بأنه سيسمح للسكان بالرجوع للحي ولكن في حالة أطلقت طلقة من الحي سوف تتم إبادة الحي بالكامل، الأمر الذي جعل السكان يخافون العودة مرة أخري للحي مفضلين أخذ الأثاث والرحيل من الحي دون رجعة؛ ولكن قوات الجيش المتمركزة أعلي كمين شرطة الشيخ زويد وكمين "أبو حجاج" رفضوا أن يخرج الأهالي بأمتعتهم، وقالوا إما أن تبقوا في الحي، وإما أن ترحلوا دون أمتعتكم .



لم يكن حي الترابين فريدا في هذا التصرف إذ شهدت مناطق كثيرة خارج المنطقة العازلة في رفح نزوح معظم سكانها لأسباب مختلفة؛ إما لشدة القصف أو لقربها من الكمائن التابعة للجيش منها حي الترابين، الجورة، التومة، اللفيتات، قبر عمير، الشلاق، الوفاق، والمقاطعة.

خالد السواركة

ناشط سيناوي

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