محمود إبراهيم يكتب: الثقافة الأصيلة المتكاملة وكيف ضيعناها؟

يتساءل الكثير لماذا كثر البعد عن الدين والجهل به لحد الوصول إلى الإلحاد؟ ولماذا تفشت بيننا الأخلاق السيئة رغم أننا نحمل خاتم رسالات الله. يتبع

نابليون بونابرت

يتساءل الكثير لماذا كثر البعد عن الدين والجهل به لحد الوصول إلى الإلحاد؟ ولماذا تفشت بيننا الأخلاق السيئة رغم أننا نحمل خاتم رسالات الله ورسولنا عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق خلقا وزكاه ربه فقال (وإنك لعلى خلق عظيم).

والإجابة ببساطة أننا ساهمنا (حكامنا المستبدون تحديدًا والملأ الفاسد حولهم) مع المحتلين الأجانب في القضاء رويدا رويدا على معين ثقافتنا الأصيلة المتكاملة التي تجمع بين العلوم الشرعية (الدينية والمدنية)، وأخرجت على مدار أكثر من ألف ومائتي عام علماء موسوعيين أفاضوا على الدنيا كلها علمًا وأخلاقًا، وكانت بغداد ودمشق والقاهرة وغرناطة وقرطبة والقيروان وغيرها مراكز إشعاع حضاري وأخلاقي نهل منه الغرب الذي تعلم قرونًا على علمائنا.

فلما أقاموا حضارتهم الحديثة عمدوا أولا إلى هدم ثقافتنا وتفريغها من محتواها ومصدر قوتها التي يعلمونها عبر الفصل بين الشرعي والمدني منذ الاحتلال الفرنسي لمصر وعهد محمد علي -على سبيل المثال-حتى ينفصلا تماما مستقبلا فينشأ جيل لا علاقة له بمصدر عقيدته وخلقه وحضارته فلا دنيا أقام ولا دينا، ونشأت أجيالا مشوهة لا تعلم سر قوتها وهو ارتباطها بدينها وشريعتها، وأن الانفصال عنهما بمثابة انتحار أخلاقي وحضاري دنيويا وضياع لآخرته: "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى".

أسباب الهدم والنتائج

مثلت الثقافة الأصيلة المتكاملة للأمة العربية والإسلامية والمؤلفة من الرافد الشرعي والرافد الكوني معينا صافيا يسقي شجرة حضارة وارفة استمرت نحو 1200 عام قوية عصية على الاختراق والهدم.

وكلما اعترى الأمة انكسارات أو هزائم بسبب الضعف في بنية أو رأس السلطة السياسية والعسكرية أو الصراع بين أفرادها شكل معين هذه الثقافة المتدفق إكسير الحياة (شراب زعم الأقدمون أنه يُطيل الحياة) الذي يبث روحا جديدة في الأمة وتنشأ قيادات واعية وواعدة تردم الثغرات وتشحذ الهمم وتستعيد المبادرة وتطرد المحتلين وتجدد دماء الحضارة.

فلما فطن الأعداء المتربصون عبر مستشرقيهم وفرقهم المندسة في بلادنا أن هزائمهم المتوالية سببها الرئيس والكامن هو تلكم الثقافة قرروا ضرورة أن يصاحب اجتياحهم المقبل لبلادنا مصحوبا بأمرين محورين: أولهما إنشاء مسار تعليمي منفصل يركز أكثر -وليس كاملا-على العلوم الكونية ويحوي شذرات يسيرة من العلوم الشرعية لزوم التمويه لاستدراج الناس إليها ومنح خريجي هذا المسار مميزات متصاعدة تغري بالتدفق عليه مقابل تجفيف المنابع والمميزات أمام المسار الأصيل وتشويهه عبر الإعلام لينفض القوم عنه.

وثانيهما: أنه كان لزاما لتحقيق ذلك واستمراره هو رعاية المحتلين لمجموعات منتقاة يقومون بتربيتها على أعينهم.

وقد جاء في رسالة من نابليون إلى كليبر -بناء على نصائح المستشرقين وعلى رأسهم كبيرهم الماكر فانتور- أثناء قيادة الأخير للاحتلال الفرنسي لمصر ما نصه" "اجتهد في جمع 500 أو 600 شخص من المماليك، وإذا لم تجد عددا كافيا فاستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرنسا يحجزون مدة سنة أو سنتين ويعتادون على تقاليدنا ولغتنا ولمّا يعودون إلى مصر يكون لنا منهم حزب يضم إليه غيرهم.

كنت قد طلبت مرارا جوقة تمثيلية وسأهتم اهتماما خاصا بإرسالها لك لأنها ضرورية للجيش وللبدء في تغيير تقاليد البلاد" انتهى كلام نابليون. هكذا كانت البدايات في مصر ودولنا العربية والإسلامية الأخرى. لم تكن المعركة الأساسية هي الاحتلال والاستيلاء على الموارد لسرقتها أو استغلالها بمقابل بخس وإنما هدم منابع حضارتنا وتفريغها من محتواها رويدا رويدا وتربية (نخب وقيادات) على ثقافة المحتلين تشرف لاحقا على عمليات التبوير والهدم ليكون ذلك بأيدي محلية (وطنية!) لا يثير ريبة أي من المطالبين باستعادة ثقافتهم وحضارتهم المهدومة، ومن يحملون لواء المطالبة بتحرير فلسطين من الصهاينة المحتلين، والأمة من التبعية.

ولم يكتف خطاب نابليون بتربية النخبة التابعة (الأحرى الخائنة) بل أراد إرسال جوقة تمثيلية لتغيير تقاليد البلاد وهو تخطيط فاق قدرة الأبالسة على التفكير لأنه جمع بلغة العصر الحالي بين التغيير الاجتماعي عبر التعليم والإعلام تقوم به سلطات موالية لهوى وعقلية الأجنبي المتغلب الرافض والمحارب لحضارتنا. فهل نقول ما أشبه الليلة بالبارحة؟

ملاحظتان:

1-تأكد المجرم نابليون من خطورة أبناء هذه الثقافة المتكاملة لأنهم أذاقوه وجنوده المحتلين ضربات موجعة ومقاومة شرسة وفجروا ثورتين (القاهرة 1 والقاهرة 2) وقتل البطل سليمان الحلبي ابن الأزهر كليبر، وبسبب هذه البطولات ضرب الفرنسيون الأزهر بالمدفعية وانتهكوا حرمة المسجد وجعله مكانا لخيولهم.

2- كان من الأسباب الرئيسية للاحتلال الفرنسي لمصر هو بدء نهضة ثقافية وعلمية قادها عدد من العلماء (بينهم الجبرتي الكبير والزبيدي) وطلابهم من أبناء الثقافة المتكاملة؛ فاكتشف المستشرقون ذلك فحثوا نابليون على ضرورة قطع الطريق على هذه النهضة قبل أن تتمكن هذه الأمة من استعادة زمام المبادرة مجددا.

محمود إبراهيم

مدون مصري

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