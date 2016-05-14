مجدي بن حاتم يكتب: حضرموت فجر النهضة (2)

قصة الحضارم في صناعة النجاح يجب أن تُدرَس وأن يوقف معها طويلا لأنها أصبحت أسطورة وظاهرة، وهم يصنعون مجدهم بجدهم وكدحهم وكفاحهم وعرقهم وتضحياتهم.. يتبع

المحامي اليمني ـ مجدي بن حاتم

ظهر في حضرموت منذ صدر الإسلام الكثير من العلماء الأعلام والذين برعوا في شتى فنون العلوم. منهم من برع في مائة علم ومنهم في سبعين ومنهم في أربعين، و منهم من بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.

وقد ذكر أهل التاريخ أنه اجتمع في مدينة تريم 300 مفتي في عصر واحد.



ويذكر أنه كان يجلس 40 مفتي على عصبي (دكة) مسجد بني حاتم بتريم وصاروا مضرب مثل بين علماء الإسلام ومرجع لهم في كثير من المسائل العويصة, حيث ذكر عن الشيخ إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت:478هـ) أنه وردت في مجلسه مسألة فقال لتلاميذه إنه لا يحلها إلا الشيخ العلامة عبد الله بن عبدالرحمن باعبيد التريمي.

الكثير من العلماء والأدباء والاقتصاديين تحدثوا في كتاباتهم عن الحضارمة ونورد هنا بعض الاقتباسات:

قال الرحّالة والمستشرق الإنجليزي السير ريتشارد فرانسيس برتون عن الحضارم "من المستحيل أن تشرق الشمس على أرض لا يوجد فيها حضرمي" إنّها جملة تُعد مفصلاً مهماً في حقّ العلماء الكثيرين الموجودين في أرض حضرموت، والذين أثروا المكتبة العربيّة بكلّ مؤلّفاتهم، ليجعلوا منها قبلةً لقاصدي العلم والمعرفة أنّى وُجدوا.

قال عنهم الشيخ الدكتور عائض القرني في مقاله (الحضارم وصناعة النجاح) بقوله: " قصة الحضارم في صناعة النجاح يجب أن تُدرَس وأن يوقف معها طويلا لأنها أصبحت أسطورة وظاهرة، وهم يصنعون مجدهم بجدهم وكدحهم وكفاحهم وعرقهم وتضحياتهم، وقد انبهر علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر في مقدمته لتاريخ حضرموت للسقاف من هذا النجاح الحضرمي، ولا أعلم طائفة هاجرت من بلادها فصاروا نجوما ورموزا في بلاد غيرهم إلا الحضارم، حتى ابن خلدون أسرته حضرمية هاجرت إلى تونس فكان هذا العلامة العبقري، وامرؤ القيس قائد الشعراء أصوله من كندة من حضرموت، والمتنبي الشاعر الأسطورة كندي، قبيلته من حضرموت، ولهذا كتب فيه العلامة السقاف كتابه الرائع الماتع: العود الهندي في شرح مجالس الكندي (يقصد المتنبي).. ومن شغفي بتاريخ الحضارم زرت حضرموت قبل فترة مع طلبة علم ورجال أعمال سعوديين، ووصلنا (سيؤن والمكلا)علّنا نكشف سر العبقرية والنجاح، هل هو في تراب أرضهم؟ فإذا هو تراب مثل ترابنا. أهو في مائهم؟ فإذا الماء واحد. لكن وجدناه في القلوب الحية، والهمم العالية، والنفوس الكبيرة، والطموح الجبار، والعزيمة الهائلة" .

من تلقَ منهم تقُل لاقيتُ سيّدَهم ـ همُ الحضارمُ فانزلْ في مرابعهم

مثل النجوم التي يَسري بها الساري ـ صِيدٌ بهاليلُ حفّاظونَ للجارِ

كذلك قال عن الحضارم الأستاذ نجيب الزامل في مقاله الحضارمُ .. أساتذتي الكبار بقوله :

"الحضارمُ طيبون ومن أكثر الناس دهاء.. ولكن الدهاء َالحضرمي دهاءٌ قائمٌ غريبٌ شاذٌ من نوعه لا وجود له في غير هذا الشعب، ولو كانت الشعوبُ تقاس عليها اللغات والصفات لكانت هنا كلمة غير الدهاء تنطبق تماما الانطباق ولا نجد إلا هذه الكلمة في العربية، إنه دهاءٌ معتق بالوارثة في التحايل على الظروف من أجل النجاح، وأرجو أن تعتني هنا معي بما أقول، إن دهاء الحضرمي كشعب، وليس كفرد، هو كيفية تسربهم إلى قلوب الناس وعقولهم فيرسمون لأنفسهم الصورة المثلى التي يريدها من في الطرف الآخر مقابلا له في التعامل العملي .. دهاء يتكون مع العادات والظروف الجديدة معرفة وتشربا وتداخلا في النسيج، ولكن كل ذلك مغلف بالقماش الكتاني الحضرمي الذي لا يبلى ولا يتغير مع السنين والأحوال والظروف، هل أسميه دهاءً عمليا؟ أم دهاءً طيبا؟ ولكنه يفوق التداخل والانسجام العادي في المجموعات مع المجموعات أو الأفراد في المجموعات، إنها حالة فريدة لم أر – وأنا مهتم صغير بعلم الحضارات – مثلها في كل ما سمعت وقرأت وشاهدت".

إن للحضارم تاريخاً عريقاً ليس في التجارة فحسب؛ بل في الفكر والأدب والدعوة والفقه في البلدان التي استقروا بها. ففي إندونيسيا وسنغافورا وماليزيا والإمارات والمملكة العربية السعودية وغيرها من جزر شرق آسيا عشرات المؤلفات وعشرات الصحف وعشرات المعارك الفكرية التي ألفها وأصدرها وخاضها الحضارم.

لو ثقفت يوما حضرميا ** لجاءك آية في النابغين

—————

مجدي بن حاتم

محام يمني

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها