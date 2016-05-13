عمر فياض يكتب: أين موقعهن؟!

دائما ما أعيش يومي متابعا لكل من حولي محاولا استخلاص تجارب الناس مع عصرنا وما اختلف منذ تغيرت الأوضاع خلال الخمس سنوات الأخيرة.. يتبع.

دائما ما أعيش يومي متابعا لكل من حولي محاولا استخلاص تجارب الناس مع عصرنا وما اختلف منذ تغيرت الأوضاع خلال الخمس سنوات الأخيرة. فمن تجارب الناس نتعلم، حتى لا نقع في الأخطاء.

حاولت كثيرا أن أتابع حالات عدة حول وضع النساء في المجتمعات التي مرت ببعض ما يوصف بالبؤس أحيانا أو الظروف السيئة في وصف آخر، وما حدث لهن من تغير في الشخصية والبيئة المحيطة بها.

ما يدفعني للكتابة عنهن هو سؤال وجه لي، إذا قررت أن تتزوج فهل تفضل التقدم لامرأة تعمل أم لامرأة يطلق عليها مسمى "ربة منزل" كما تصف بعض الدوائر؟

إجابتي كانت سريعة وتلقائية بكل إيمان وثقة (أريد ناجحة في عملها ومجالها بكل المقاييس).

نعم هذا هو الاستنتاج الذي خرجت به من متابعة ظروف السيدات اللواتي تقطعت بهن السبل مع كل تغير حدث منذ العام 2010 منذ اندلاع الثورات العربية. أتابع المرأة منذ ذلك التاريخ ودورها في إنجاح تلك الثورات من مواقعها المختلفة كعاملة أو كربة منزل.

ولكن أليس لنا في التاريخ عبر؟ فمن لا يتعلم من التاريخ يعيد مأساة لا تفسير لها إلا في إطار "الضرر".

وهنا لا أجد أفضل من تعليق صديق لي من أهل المغرب الكريم قائلا في شأن عمل المرأة "الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أولا سيدة أعمال"

مرت دول حول العالم بالكثير من هذه التغيرات السياسية والإنسانية. كثير من الدول مرت بانقلابات وثورات وحروب، والمستهدف في المجتمعات الغربية والشرقية هو الرجل بشكل أوسع، نعم، تارة يقتل في هذه الأحداث وتارة يسجن أو بمصطلح آخر يعتقل أو يقع أسيرا.

هؤلاء الرجال لو صنفناهم فتجد منهم الأب والزوج والأخ والابن، ولكنهم مشتركون في صفة واحدة كطبيعة وغريزة: العائل لأهله.

في السنوات الخمس الأخيرة لمحت من حولي أو من دائرتي المقربة تغيرات كثيرة طالت كل أسرة، كل أسرة من عائلتي أو أصدقائي كان لها قصتها ، ناهيك عن ما عرفته في قصص الآخرين أيضا.

مع الثورة هناك من حُبس زوجها لأنه مؤيد للنظام المثار عليه وأصبح الرجل من الفلول ، ومنهن من قُتل زوجها في ميدان وقف فيه اعتراضا على زوج الأولى ، ومنهن من حُبس زوجها ظلما من دون مداخلة منه لا هنا ولا هناك. أولئك النسوة جميعهن اشتركن في أمر واحد؛ ألا وهو انفراد كل منهن أمام الساحة مع أبنائها وحدها تتكفلهم، فكيف تصرفت وكيف كان وضعها.

أولئك السيدات أيا كان أزواجهن وفي أي خندق وقفوا؛ وجب أن ترفع لهن القبعة احتراما لما بذلنه من مجهود ولعب لدورين: دور المرأة الحنون كأم او أخت أو زوجة، ودور عائل الأسرة.

إن تحدثنا عن الدور الأول "الحنون" فهن كلهن سواء ولا يقارعهن أحد في براعتهن فيه، وإن تحدثنا عن الدور الثاني؛ هنا نجد تفصيلا يباين بين البيئة التي أحاطتها قبل حدث وبعده.

أحاول التفصيل بقدر ما لمحته من دوائري ومن قصص بحثت عنها:

طالما كان الاحتدام في أوجه حين تثار قضية عمل المرأة من عدمه، فبعضهن كن في منازلهن مرفهات مدللات أو كما يقول بعض الرجال "معززات مكرمات"، وبعضهن تعمل وتذهب لأنماط مختلفة من العمل وتختلط بأنماط مختلفة من الظروف وأحيانا المضايقات والعثرات والتحديات، وهو ما يراه بعض الرجال عدم حفظ لكرامتهن، بل البعض ينظر لهذا الوضع بتفصيل بحسب نوع العمل.

إذا بدأنا في توصيف المرأة التي تقضي حياتها في المنزل .. نعم تمكنت من جمع مقاليد الأمور لبيتها والاهتمام به ولكنها ربما افتقدت ذلك الاحتكاك مع العالم الخارجي والمجتمع المتغير على الأرض بشكل كبير ، وانحصرت واردات معلوماتها على قراءات ومتابعات إعلامية وبعض الجلسات مع صديقاتها ،، ولكن مع عصرنا الذي يتغير سريعا فوجئت هذه السيدة الطيبة بريئة النفس بواقع جديد ،، ألا وهو سجن زوجها أو مقتله ،، أو ربما كما حدث في سوريا هي لا تعرف أحيانا إن كان على قيد الحياة أم لا ،، وبدأت تتصادم مع مصاعب الدنيا والحياة وتبحث عن فرصة للعمل إما في بلدها إن لم تنهكه الحرب والصراعات المسلحة وإما اضطرت للهروب والنزوح خارج الوطن باحثة عن لقمة العيش بشكل لا يتناسب ربما مع حياتها المريحة وكبريائها في البيئة الاولى.

التفاهم والتفهم عنصرا حياة المرأة ، فلا تقطعهما عنها، واتركوا لهن المجال ليبدعن ويكن بصمة في مرحلة تاريخية تتطلب الإبداع والنهوض بأبنائهن بجانب نضالهن عن قضايا الأمة

أضحت هذه المرأة ضحية نفسها اللوامة، أو ربما لم تعد في تلك الرفاهية للتفكير ، فوقتها محصور بين البحث عن سبل الرزق وبين تربية الأبناء وصراعات الحياة، فسوق العمل هي سوق المال تبحث عن صاحبة الخبرة في كل مجال وتبحث عن الأكثر تفرغا والأكثر حرفية في الإجابة على تلك الأسئلة في مقابلة قسم التوظيف في المؤسسات، سوق لا رحمة فيها ولا مراعاة، وهنا وتُرك المجال بشكل أوسع لتلك المرأة العاملة، النوع الثاني وهو محور نأتي له بعد أن نقر بنجاح هذه الأولى فيما وصلت إليه من كسر لكل هذه الصعاب، ووفائها مع زوجها المعتقل بتوفير اللقيمات التي تقضي في طهيها ليلها لتذهب بها إليه في محبسه في زيارة تصريحها صعب وإتمامها أصعب، بجانب رجوعها لبيئتها الجديدة التي تعمل فيها بأشكال جديدة عليها وتغيرات جديدة وتصبح تلك المرأة من حنون فقط إلى حنون ومسؤول وراعية ووافية ومربية.

الآن إلى الثانية: تلك التي تعايشت مع سوق الأعمال في مجالات مختلفة منذ أن تخرجت من الجامعة وحتى مرت بنفس ظروف الأولى، تتشابه معها بكل تأكيد في قدر التحديات والصعاب؛ ولكن يبقى هناك فرق، فتلك التي حصلت على سنوات خبرة في مجال معين وترفعت لأرقى الدرجات والمهام لم يكن غياب زوجها عنها سوى عارض يؤلمها نفسيا ولكن ليس بشكل ملموس، لستُ في محل حكم على تجربتهن، ولكنهن تمركزن في وظيفة ومجال نجحن فيه وحققن فيه بعض الأحيان نجاحات فاقت نجاحات أذكى الرجال، ولنا في حاكمات أمريكا اللاتينية أمثلة عديدة، بل وبين نساء العرب أمثلة كثيرة، فتلك طبيبة لها عيادة خاصة ، وتلك مهندسة لها مكتبها الخاص، وتلك إعلامية لها رسالتها، وتلك موظفة لها سنين خبرة بعمري أنا، وأخرى برلمانية تصيغ تشريعات نعيش عليها، وكلهن أمثلة لأمهات ناجحات بامتياز.

الشاهد هنا هو سهولة تأقلم المرأة العاملة مع متطلبات السوق في هذا الزمان بشكل أسرع من تلك التي دخلت عليه فجأة دون إنذار، نعم نجحت كلتاهن في إتمام الهدف، ولكن فارق المتاعب والصعاب نفسيا وجسديا ليس بالأمر الهين، وفي النهاية الغاية شبه واحدة.

وهنا أسأل بعض الشباب أو الرجال الذين ينوون حسنا بزوجاتهم بعدم عملهن كتكريم لهن وحفظ لهن، هل ضمنت من الله المستقبل والحياة؟ هل وفرت لها المال؟ نعم. بالعامية المصرية يقولون "خذ من التل يختل" أي إن مالك ليس منيعا على الانقطاع والنقصان، لماذا لا تدعمها حتى تدخل مجال عمل تحترفه فتخرج للعالم في حال غيابك بكل استعداد وقوة دون تحديات تقهر.

الاستكانة الآنية في هذا الزمان وما نشهده من تغيرات يومية وسريعة تجعلنا نفكر ألف مرة في كل معتقد وموروث جثم على عقولنا، بل تجعلنا نقرأ ونتنور ونستوعب ونفهم.

وهنا لا أجد أفضل من تعليق صديق لي من أهل المغرب الكريم قائلا في شأن عمل المرأة "الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أولا سيدة أعمال، وكان يعمل لديها في تجارتها قبل أن يتزوجها، وفي هذا أمر للتأمل! أما بخصوص رأيي، فالزوجة لها الخيار، لا تدفعها للعمل ولا تمنعها إن رغبت في العمل، ففي بلاد الهجرة بعض النساء تحس بالملل والوحدة في البيت – لا قريبات ولا صديقات- فتجد في العمل ما يشغلها ويذهب همها".

في الختام بعد الإطالة: التفاهم والتفهم عنصرا حياة المرأة، فلا تقطعهما عنها، واتركوا لهن المجال ليبدعن ويكن بصمة في مرحلة تاريخية تتطلب الإبداع والنهوض بأبنائهن بجانب نضالهن عن قضايا الأمة، ولا تستصغروا قوة المرأة في موازنة التربية والمنزل مع العمل، فأمي باركها الله كانت تعمل وربتنا من دون نقص حنان ولا قلة توجيه.



عمر فياض

إعلامي مصري



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