فاطمة المهدي تكتب: قيس وعبلة (3)

دخل إلى المدرسة وقلبه يرجف من شدة التوتر والقلق والشيطان يلعب برأسه هنا وهناك ، وصل إلى مكتب المدير ثم لمح قيس ومعه اثنين من زملائه وقد اصطفوا أمام الحائط في انتظار ما سيحل بهم.يتبع

استكمالا لما حدث في المغامرة السابقة :

قال قيس على مضض :

حسنا.. حيث أن الوقت قد داهمنا ولم نستطع تحضير طعام الإفطار.. أتحبون أن تتقاضوا المال وتبتاعوا ما يحلو لكم

أجابوا في صوت رجل واحد:

-بلى يا أبى .. بالطبع

كانت قلوبهم تقفز فرحا وانتظر كل منهم دوره ليأخذ مصروفه الذي سيشترى به ما يشتهى، أخرج قيس من جيبه عشرة جنيهات وأعطاها لهم بكل فخر وحماس.

ظنوا في البداية أن كل منهم سيحظى بالمبلغ الموعود، ثم قطعت خيالاتهم كلمات قيس الحماسية :

-عنتر… هاك يا حبيبى عشرة جنيهات لك أنت وإخوتك.

أمسك عنتره العشرة جنيهات بأطراف أصابعه ثم قربها من عينيه وكأنه يبحث فيها عن شئ ما…قلبها يمنة ويسره ..رفع حاجبيه وتساءل مستنكرا:

-والدى العزيز.. أيمكن أن تشرح لي ما هذه؟

-ماذا تعنى أيها المتحذلق؟

-أعنى هل أنت جاد فيما تقول أم أنها مزحة؟

– -بالطبع لا أمزح… وحذار.. حذار أن تضع الباقي في جيبك

-حقا !! ولم التبذير يا والدى الحبيب ..

-هل تسخر منى يا (…….) !!

-إطلاقا..لكننى متعجب

-مم؟

-وكأنك غير مطلع على الوضع الاقتصادي للبلاد يا أبى ..

أبى الحبيب.. قطعة البيتزا الواحدة بخمسه جنيهات.. أي أن تلك العشرة جنيهات هي لشخص واحد فقط ..هذا إن نجا من المجاعة وقررت عصافير بطنه أن تتركه في حاله دون أن تفضحه .

-توقفت بضع شعيرات في رأس قيس.. كما أحس أن شعيراته الدموية أيضا قد أوشكت على الانفجار :

-ماذا!! كل شخص عشرة جنيهات !! ثم سبح بخياله ليتخيل أنه قد سطا على بنك وأنه جالس على تل من النقود التي لا ينتهي

أخذت ليلى في النواح قائلة :

-آه يا أمي الحبيبة.. أين طعامك ..أين إفطارك.. ليتك ما مرضت.

نظر لها قيس في توعد واشمئزاز.. ثم أخرج من جيبه عشرين جنيها أخرى مستسلما لما فرضه الواقع الاقتصادي للبلاد.. ثم أخذ ينعى حاله ولم ينس أن يكيل الاتهامات لتجار لا يرحمون وحكومة لا تشعر بما يعانيه.

استقل قيس وأبناؤه السيارة .. وصلوا إلى المدرسة أخيرا بعد صراع مع المارة وسائقي الميكروباصات..نظر إلى أبنائه محاولا التظاهر بالابتسام قائلا :

-هيييح ..وصلنا.. حمدا لله على السلامة

-متى ستأتى لترجعنا يا أبى؟

نسى قيس للحظات أنه يجب أن يرجعهم ..شرد ذهنه قليلا ثم استطرد:

-سأحدثك يا عنترة على هاتفك النقال ..سلام.

وما ان ترجل أبناؤه عن السيارة ..ومع آخر صفعة للباب تنهد قيسنا وتنفس الصعداء كأنما انزاح جبل من على صدره.. مصارحا نفسه بأهمية عبله محدثا ذاته :

لم أدرك قيمتك قبل الآن يا عبله سامحينى.. هلا انتهى هذا المرض وعدت مرة أخرى إلى ممارسة حياتك اليومية فلقد تعبت حقا .

طار بالسيارة إلى العمل .. قابله مديره بنظرات يعلم مغزاها ..تجاهل نظراته ..دخل إلى مكتبه ولم يخرج منه إلا عندما دقت الثالثة عصرا.. أفزعه صوت منبه هاتفه النقال ..أغلقه ثم أخذ يحدق فيه كأنما يسائله.. لم تفعل هذا بي؟

مشى الهوينة حتى وصل إلى مكتب مديره طرق الباب ثم دلف إلى الغرفة بعد أن سمح له بالدخول:

-أهلا يا قيس.. ماذا وراءك؟

-خيرا إن شاء الله .. كنت أريد أن أستأذن قبل موعد الانصراف بثلاث ساعات

-نعم !! لقد حضرت متأخرا عن موعدك في الصباح.

نعم..لكن زوجتي مريضه وأنا.

لم يدعه يكمل جملته وانقض عليه بعبارات وحشية لم يستوعب منها سوى جملة واحده:

-أتظنها شركة السيد الوالد يا قيس ..أم أنك تظن أنني قد وهبت نقودي لأفتح مصحة للمرضى والعجزة.. أى استئذان سيتبعه خصم يومين ..أنت تعلم ذلك جيدا ..تلك القوانين.

أجاب قيس فى غضب :

-يومين!!! هذا ظلم بيّن.

ظلم!! حسنا ..حيث أننى ظالم من الممكن أن تبحث لك عن شركة أخرى تعمل فيها مع مدير غير ظالم.

خرج قيس من مكتب رئيسه وقد استشاط غضبا ..صفع الباب وراءه صفعة أردت ساعة حائط المكتب أرضا، لكنها لم تنس أن تصافح رأس المدير، وكأنها وجدت فرصتها في إعلان الحرب عليه، ولسوء حظه أن رأسه لم يكن يغطيها إلا بضع شعرات على الجانبين مما سبب له ألما شديدا جعله يخرج من مكتبه مترنحا باحثا عن قيس ليكيل له بعض الشتائم ويصب عليه جام غضبه لكنه كان قد تبخر وكأنما ابتلعته الأرض.

ذهب صديقنا ليرجع الأولاد من المدرسة، وما إن ضغط على رقم عنترة وسمع رنين الهاتف حتى جاءه صوت أجش :

-ألو.. أنت والد عنتر.. المدير ينتظرك فى مكتبه .

ثم أغلق الخط.

دخل إلى المدرسة وقلبه يرجف من شدة التوتر والقلق والشيطان يلعب برأسه هنا وهناك ، وصل إلى مكتب المدير ثم لمح قيسا ومعه اثنان من زملائه وقد اصطفوا أمام الحائط في انتظار ما سيحل بهم.

احتضن قيس عنترة بقوة قائلا :

-حبيبي .. أنت بخير؟ من قام بضربك، وفى أي مكان قام بضربك، لا تخف، هيا أخبرني…أنا أبوك وسأحميك.. تكلم يا بني.

– نظر عنترة إلى والده في بلاهة وابتعد عن ذراعيه محاولا إفهامه أنه لم يعد طفلا صغيرا ثم قال في تحد :

-من الذى يضربني يا أبي.. لو فكر أحدهم فقط مجرد تفكير لقطعته إربا ووضعت سيخا محميا في أذنيه.

-حسنا ما الذى حدث.. هل سرق أحدهم البيتزا الخاصة بك؟

قاطعه مدير المدرسة بعد أن كان جالسا يشاهد ما يحدث قائلا:

– سيد قيس.. هل انتهيت من عرضك الهزلى؟

-لا أفهم

-من الذى يضربه أو يسرق طعامه.. ولدك يعمل بلطجيا بعد فترة الظهيرة يا سيدى الفاضل، وقد قامت إدارة المدرسة بإرسال ثلاثة خطابات نستدعيكم فيها ولا حياة لمن تنادى، أشعر أن عائلتكم في واد ونحن في واد آخر، ويا ليته اكتفى بذلك، لقد ضبط متلبسا وهو يدخن في دورة المياه.

أسقط في يد قيس.. دارت الدنيا به ولم يدر إلا وهو يستدير فيصفع ولده على وجهه ليتركه في حالة ذهول تام.

نراكم في الحلقة القادمة لنكمل لكم ما حدث مع مغامرة جديدة من مغامرات قيس وعبلة.

فاطمة المهدي

استشارية تربوية مصرية

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