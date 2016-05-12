عبد الرحمن شكري يكتب: ضيق أفق أم المؤامرة؟

إن مصر علي طول تاريخها دولة زراعية رائدة ومحاصيلها من القمح والقطن والأرز متميزة عالميا وتتمتع ببنية علمية وبحثية وخبرية في الإنتاج الزراعي. يتبع

ضاقت الطريق أمام الفلاحين يحملون أقماحهم إلى الشون المغلقة أكثر من ضيق أفق وزيري التموين والزراعة، المصريين الذين يمثلان حكومة ضاق عقلها حتى صنعت المشكلة وصعب عليها حلها فدفع الفلاحون ثمنها وقد ذهبوا ليسلموا الحكومة قمحهم ليطعموا به شعبا جائعا مثخنا بالاحتياجات والأوجاع .

قلة عقل الحكومة المصرية مصدره رغبتها في الاستيلاء على قمح الفلاحين المصريين بأقل الأسعار فهى تصدر حجة السعر العالمي فتأتى باسوأ الأقماح وأرخصها دون النظر إلى ما يتمتع به القمح المصري من مزايا (نسبة الرطوبة في القمح المصرى 8% وفى الفرنسي مثلا 12% ومزايا التصنيع والقيم الغذائية ونظافته من الشوائب والسموم).

وقد انسحبت الحكومة المصرية من أي دعم للفلاح المصري في مقابل تمتع الفلاحين في الدول الأخرى بدعم حكوماتهم بمعدل يصل إلى 100% من تكاليف الإنتاج.

فقرار وزير التموين بفتح باب الاستيراد للقمح من أول مارس وباب الشون والصوامع لاستلام القمح في 15 إبريل سمح للتجار بإدخال القمح المخلوط بالأجنبي الردئ واختلاس الزيادة المخصصة للقمح المصري الجديد ومزارعيه من خلال لجان الفرز التي يشوبها شبهات الفساد لخلوها من عنصر يمثل الفلاحين، ولأن مواعيد الحصاد في الأرض القديمة تبدأ في 25أبريل.

ثم قرار وزير التموين بإلغاء استلام القمح في الشون الترابية أدى إلى خلوها من الجوالات والعمالة والحراسة الكافية وعدم نظافتها وهى التي مازالت الأقرب مسافة والأكثر انتشارا فتسهل كثيرا على الفلاحين.

صدور قرار وزير الزراعة باشتراط وجود الحيازة الزراعية لمزارعي القمح وهو يعلم أن المشكلة في وزارته قديمة ومعقدة وغير متوفرة إلا لـ 25% فقط من المزارعين يحرم باقي الزراع من الاستفادة من الحصول على الدعم.

كما أن القول باستلام الجمعيات الزراعية القمح هو كلام بلا معنى لعدم توفر مقومات تنفيذه لخلو 90% من الجمعيات الزراعية من المخازن والموظفين المؤهلين والحراسة والإجراءات والجوالات والعمالة فضلا عن التدبير المالي .

الأكثر دلالة علي عدم توفر الجدية لدي الحكومة فيما تدعي مساعدة الفلاح ودعمه ما صرح به المسؤلون قبل زراعة المحصول من أن الحكومة لم تستلم محصول القمح هذا العام إلا بالسعر الدولي أي أنها لم تدعم زراعة القمح وتفضل عليها الاستيراد مما أدي لامتناع عدد كبير من الفلاحين عن زراعته (800 ألف فدان تقريبا نقص عن العام الماضي وفق إعلان وزارة الزراعة) وبعد الزراعة كان المقترح دعم فدان القمح ب1300 جنية هذا العام فقط ثم تراجعوا عن الفكرة قبل موعد الحصاد بقليل ليلجأوا لفكرة استلام القمح بأسعار العام الماضي بعد وضع شروط تصعب الأمر علي الفلاحين .

كل هذا التخبط في الإجراءات الحكومية يعني عدم توفر رؤية وإجراءات متسقة بين وزارتي التموين والزراعة مصاحبة لمراحل المحصول الأهم في دولة هي الأولى في العالم في استيراد القمح رغم أن إمكانياتها الحقيقية تؤكد سهولة توفيره إذا وجدت الإرادة السياسية.

وقد كان أول تصريح لوزير التموين بعد الانقلاب هو: لم نستطيع إنتاج احتياجاتنا من القمح في إشارة للداعمين الدوليين للانقلاب ومنتجي القمح في الغرب وهو ما يعني اعتماد حكومات الانقلاب علي الاستيراد والتراجع عن مشروع ثورة يناير بضرورة توفير احتياجاتنا من الغذاء من أرضنا وتنازل السيسي عن حقنا التاريخي في مياه نهر النيل وتعديل قرارات وإجراءات شروط السلامة المعتمدة من قبل لاستيراد المحاصيل (القمح الفرنسي علي سبيل المثال) وانعكاسات ذلك علي توقف الفلاح المصري عن زراعة القمح .

إن مصر علي طول تاريخها دولة زراعية رائدة ومحاصيلها من القمح والقطن والأرز متميزة عالميا وتتمتع ببنية علمية وبحثية وخبرية في الإنتاج الزراعي (مصر أعلي دولة في توفر الباحثين الزراعيين) وهي تفوق الكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال تتعرض لمؤامرة دولية علي هذا التميز بدأت بإسقاط القطن الذي كان يمثل 35% من اقتصاد مصر زراعيا وصناعيا وتجاريا .

فهل هي المؤامرة يجري استكمالها في محصولي القمح والأرز كما جري سابقا مع القطن لتصبح مصر دولة بلا مقومات لصالح إسرائيل ومشروعها في المنطقة؟ أم هو تخبط حكومي وضيق أفق ..؟!

عبدالرحمن شكري

نقيب فلاحي مصر السابق

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها