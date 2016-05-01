محمد الزغلامي يكتب: مصر وسوريا في المستقبل 2-2

ما إن وطأت أقدامنا الأراضي اليونانية حتى بدأنا بالسير رفقة المئات من المهاجرين، كان والدك يلتفت خلفه بالاستمرار و يهمس بأسم طبيب الأطفال الذي عالجه ذات يوم في حلب. يتبع

حفيدي العزيز، ها أنا أكتب لك رسالة أخرى حتى لا يخدعك الذين خدعونا من قبلك.

نعم نجوت أنا وجدتك ووالدك الصغير، لحسن حظنا لم تختر عصابات التهريب أي واحد منا فقد قرروا الإلقاء بثلاثة شبان رأى فيهم رئيس العصابة الشروط الكافية.

فالاثنان منهم لا أهل لهم ليبكوهم و لا أطفال لديهم ليبقوا يتامى، أما الثالث فعاهته المستديمة أقنعت أفراد العصابة بأن لا جدوى من بقائه على قيد الحياة. أنزلونا من القارب قبل الوصول إلى اليابسة بأميال كنت مجبرا فيها على السباحة، كنت أحمل والدك على أعناقي بينما أمسك بيد جدتك بكل ما أوتيت من قوة.

ما إن وطأت أقدامنا الأراضي اليونانية حتى بدأنا بالسير رفقة المئات من المهاجرين، كان والدك يلتفت خلفه بالاستمرار و يهمس بأسم طبيب الأطفال الذي عالجه ذات يوم في حلب. كنا نتجاوز الحدود تلو الأخرى، تارة نحاول الابتعاد عن أعين حراس الحدود و تارة نستجدي عطفهم حتى يسمحوا لنا بالمرور إلى أن وصلنا إلى الحدود المجرية.

وضعونا في أقفاص حديدية كبيرة لا جدوى منها أمام الأمطار و الثلوج و الرياح التي أنهكت أجسادنا.. ها أنا الآن جالس أنظر إلى والدك الذي ينام في أحضان جدتك و أكتب إليك هذه الرسالة. كما أخبرتك في الرسالة السابقة فإنه على عكس ما درسته، بشار الأسد طاغية يا ولدي.

وضعونا في أقفاص حديدية كبيرة لا جدوى منها أمام الأمطار و الثلوج و الرياح التي أنهكت أجسادنا

إلا أني نسيت أن أحذرك من جنده .. جند من نوع آخر، سلاحهم الكلمة و القلم، سيخبرونكم في المدارس بأنهم فنانون و مثقفون و علماء فلا تصدق هذا الهراء. لا تصدق أن الفن سلاح ضد الديكتاتورية و أن الصحافة مهنة الشرفاء، فدريد لحام الذي حدثوكم في حصة المسرح بأنه فنان إن هو إلا وحش! نعم! فهو لا يكف عن التحريض على أبناء بلدك سوريا و مدينتك حلب، يدعو إلى قصفهم و حرقهم، يتهم الرضّع بالإرهاب..

لا يا بني، هو ليس كغوار الطوشة، دريد قتل غوار يا حفيدي، سرق أحلامه و سلب حقوقه و سلمه لبشار .. و كنانة علوش، نعم، تلك الصحفية و المراسلة التي يتباهى بها الإعلام، إن هي إلا وحش آخر يتغذى على جثث الأبرياء و رائحة دمائهم العطرة.

يا حفيدي، و أنا أكتب لك هذه السطور، يدك الطيران الروسي حلب، يصارع الآباء بكل يأس أكوام الحجارة التي هوت على رؤوس أطفالهم، يركض رجال الإنقاذ بين أزقة المدينة في كل الاتجاهات علهم ينقذون أكبر عدد من المدنيين، تصرخ النساء أمام آلات التصوير في محاولة لإيقاظ العرب!

لا يا بني، لا تلم إخوانك العرب، فالتونسيون عاجزون، جلادوهم عائدون، و مثقّفوهم بالقرآن كافرون و أساتذتهم الجامعيون لبشار الأسد راكعون. أما المصريون..تذكّرت! أخبرتك سابقا بأن لك أخا في مصر، و طلبت منك أن تحذره من الجيش المصري، سأمدك بالمزيد من النصائح حتى تنقلها إليه.

قل له بأن السير بالقرب من سيارات الشرطة في مصر يعتبر تهمة و النظر في وجوه أفراد الأمن المكفهرة جريمة قد يُعتَقلُ بسببها و لا يرى النور مرة أخرى. أخبره بأن لا يتعلّق بالأرض كثيرا، فحكام مصر لا يتوانون في عرض تراب الوطن على رواد المزاد العلني.

يدك الطيران الروسي حلب، يصارع الآباء أكوام الحجارة التي هوت على رؤوس أطفالهم، تصرخ النساء أمام آلات التصوير في محاولة لإيقاظ العرب!

منعه من السير خلف المعارضة المصرية، فأغلب قياداتها دمى لا تنطق و لا تتحرك إلا بأمر سيّدها، تماما كحمدين صباحي .

أخيرا يا بني أخبرك و إياه بأنه لا فائدة من المجتمع الدولي بمؤتمراته و قياداته و تصريحاته و قراراته، إن أقصى ما يمكنهم فعله هو الدعوة في مؤتمر "جنيف 25" إلى عقد قمة "الرياض 30".

فقط ارفع رأسك و قل لهم قول الشاعر "أتظن أنك عندمـــا أحـــرقتنــي ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتنـــي للذاريــات تـذرنــي كحلاً لعين الشمس في الفلـوات أتظـن أنك قـد طــمست هويتي ومحــــوت تاريخي ومعتقـــداتي، عبثا تحاول، لا فنـــاء لثائر أنــــا كالقيامـــه ذات يـــــوم آت" علي أن أذهب الآن يا ولدي، فحراس الحدود المجرية جاؤوا ليمطرونا بقليل من الطعام، سأحاول أن ألتقط رغيفي خبز لجدتك و والدك الصغير.

محمد فضل الله الزغلامي

مدون تونسي

لقراءة المقال الأول

محمد الزغلامي يكتب : مصر وسوريا في المستقبل (1-2)

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها