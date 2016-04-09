داليا الحديدي تكتب: أمراض المترفين دلع أم وجع؟

من جنوب فرنسا، جاءنا مسيو "جالينا" ليدرسنا الأدب الفرنسي، وأذكر وصفه لنا، بنات مدرسة "المير دي ديو": أنتن صفوة الصفوة.. يتبع.

من جنوب فرنسا، جاءنا مسيو "جالينا" ليدرسنا الأدب الفرنسي، وأذكر وصفه لنا، بنات مدرسة " المير دي ديو": أنتن صفوة الصفوة ـ Vous etes la crème de la crème.

كانت هذه المرة الأولى التي يصلني هكذا وصف اصطفائي للمترفين، أو من نحسبهم منعمين، ناسين حصتهم من الأمراض والبلايا المجهولة عنهم.

ونظراً لتكبيلنا بأطر تعليمية تلقينية، تُسقَي العلم في قوالب نظرية تحول الطالب لآلة، تضع فيها معلومات وحسبك منها وظيفة نمطية.

هكذا عقلية أفقها الإنساني لا يتعاطى مع العلل إلا العضوية منها، بدءاً من: الأنفلونزا، الحصبة، الربو، الفشل الكلوي، حتى السرطان، فهذه النوعيات من الأمراض هي فقط ما يسمح بعلاجها، بينما لا يأبهون للأمراض النفسية عُشر مُعًيشير تعاطيهم مع سواها، فالأولى يفسرونها كضعف إيماني، حسد أو "شوية زعل" كما يضغطون على المرضى بإظهار تفاهة معاناتهم، فيتلون عليهم أحر القصص ليقولون لهم أين أنتم من هكذا معاناة! مع حث المريض على التأقلم مع مآساته لا إيجاد حل لها، وكلما احتمل دون ترياق، فله يصفقون.

إنكار الأمراض النفسية متأصل في المجتمعات الفقيرة لأنهم يرونها ترفاً، ومن الأباء من يرضي بأن يظل ابنه حبيس غرفته عقداً أو يزيد، يأتيه بالسحرة والمشعوذين، لكنه رافض لفكرة مرضه.

لذا، فانتشار أمراض مختلفة بين المترفين لا يعني معافاة سائر فئات المجتمع منها، بقدر ما يعني عدم إدراك الجهلاء لحالتهم.

ولن نتحدث عن الاكتئاب الذي ساوى بين الطبقات، أو النقرس المعروف "بمرض الملوك" لإصابته القادرين على التقوت باللحوم، فالعادات الغذائية الراهنة سمحت بنقرسة سائر المجتمع.

وهناك أمراض لا يجرؤ البسطاء على الاعتراف بها تجنباً لانتقادات المحيطين كـ "الإضطرابات العاطفية الموسمية" والذي يعاني مرضاه تغَيُّرات مزاجية خطيرة

لكن، يلاحظ أن كثيرا من أمراض المترفين ذات صلة باضطرابات الجهاز الهضمي وبالحالة النفسية، وسنذكر غيضا من فيض منها، وعلى رأسها: "البوليميا نرفوسا" أو النهم العصابي المرتبط بخلل في هرمون "السيروتونين" المسؤول عن الحالة المزاجية، حيث يتعاطى البوليميي الأكل بشره عصبي تصاحبه نوبات متواترة من الإفراط في الطعام تسمى نوبات الدقر (Binge eating).

بمعدل سعرات خرافي يصل لـ 20 ألف سعر بالوجبة، تتبعها تصرفات تعويضية تعرف بـالتفريغ أو التقيؤ الذاتي. والبوليميون لا يحسّون بلذة الأكل، كما يضلون نقطة الشبع، لتناولهم الطعام من دون وعي، ولا يعرفون متى ينتهون، فيستمرون في وصلة نهم حتى الإنهاك، ثم يشمئزون من أنفسهم، فيندمون ويهرعون للتقيؤ. وسرعان ما يبطل مفعول الندم ليعاودون كرة الأكل بنهم مرة أخرى ومرات ما يجعلهم يدورون في فلك متلازمة سرمدية من شره فنهم فقيئ فندم!

كما يعمد "البوليميون" للتطرف، فكما يفرطون في تناول الطعام، يفرطون أيضاً في الصوم والرياضة، وتناول الملينات والحقن الشرجية ومدرات للبول. وقد عرفت الأميرة ديانا وألتون جون وناديا كومانتشي لاعبة الجمباز السابقة كأشهر ضحايا البوليميا.

ثم تأتي "الأنيروكسيا نرفوزا" أو فقدان الشهية العصبي وهذا المرض له علاقة بتشوه صورة المرضى عن أنفسهم، فرغم نحافتهم المفرطة، حيث تقل أوزانهم عن 45 كيلوغراما، فإنهم يرون أنفسهم بدناء، و لديهم قدرة فائقة على تجويع بطونهم لأنهم يتعاملون مع الطعام كعدو لا كغذاء. والأنيروكسيا هو المرض النفسي الوحيد الذي يقود 10% من مرضاه للوفاة نتيجة مضاعفاته.

وهناك أمراض لا يجرؤ البسطاء على الاعتراف بها تجنباً لانتقادات المحيطين كـ "الإضطرابات العاطفية الموسمية" والذي يعاني مرضاه تغَيُّرات مزاجية خطيرة خلال الشتاء لقلة كمِّيةُ ضوء الشمس أو "اكتئاب ما بعد الولادة". بينما نرى مجاهرة بين الموسرات في الإعراب عن عذاباتهن بعد الإنجاب، حيث تشعر الأم بتعاسة تجعلها على حافة الانهيار لمعاناتها جراء تغير شكلها وشعورها بإمكانية خسارة مستقبلها العملي نظراً لمسؤولياتها الجديدة عقب إنجاب الأطفال.

ولسعيهم للمثالية، ينتشر بين المترفين "رُهاب شُذوذ بنية الجسم" ويُعرف بتَشَوُّه صورة المرء عن شكله لرغبتهم للوصول لصورة "الموديل" عصية التحقيق. و هو وثيق بمرض" انسحاب جريتا جاربو" الذي يقود للانتحار، ومرضاه غالباً من عجائز الفنانات اللواتي أفل نجمهن لخسرانهن الجمال، ما قادهن لصعوبات في مواجهة المجتمع، فلجأن للانسحاب المجتمعي للإبقاء على صورتهن السابقة. و تحفل قوائم الانتحار بأسماء فنانات أقدموا على عزل أنفسهم عن العالم كي تبقى صورتهن باهرة في ذاكرة الجماهير ثم انتهى بهن الحال إلى عدم القدرة على الاستمرار، فمنهن من قرر إنهاء حياته للابد.

وإذا كانت الوظيفة المتواضعة لإنسان بسيط بمثابة حلم، بتحققه يتحول سنداً لعائلته، فإن إبن ملياردير شهير كان يحقق مليون دولاراً كأرباح شهرية، لكنه عانى الشعور بالفشل وقلة القيمة واكتئاب ثنائي القطبية لمقارنته بنجاحات والده، فهو في صراع مع نفسه ومجتمعه الذي اتهمه بالخيبة، رغم أنه كان يحقق أرباح شهرية تقدر بزهاء المليون دولار، لكنه هو نفسه لم يتحقق، لوجود فوارق شاسعة بين مستوى نجاحه مقارنةً بنجاحات والده.

الموهبة ومحاولة إخراجها للعلن كالآم المخاض، فكما الجنين يعذب أمه ليولد، كذلك الموهبة تكاد تجهز على صاحبها لتظهر للعلن، ولأن الفقير غالباً ما يتحقق بإيجاد قوت يومه فإن المترف لديه قوت عمره، لذا فلديه الوقت والفرصة كي يبحث عن ذاته وعن مواهبه.

وقد يعيش المترف خواء وجوف إنساني كسيح يقود لضياع إذا افتقر للحد الأدنى من التعرف على الذات، كما أن عدم تمكنه من مواهبه أو تحققه في عمله يجعله يدرك أنه يعيش الخيار الخطأ، والوعي بهذا التيه يحول حياته لجحيم. لأنه يرفض ثقافة الاجترار ويسعى للتغريد خارج السرب ما يجعله في مواجهة فاقعة مع رفض المجتمع الذي يكرس سياسة تكرار المكرر وتقليد المقلد واقتباس كل شيء، حتى نوعيات الأخطاء تقتبس، بينما المترف يرى أن الخطأ الأصيل خير من الصواب المقلد كما ورد عن ديستويفسكي، ويمقت التقليد لكنه يعجز عن إضافة المفيد، ما ينتج لديه معاناة تقوده لاكتئاب عنيف لعجزه عن عمل خروقات تغير مجتمعه وعاجز عن إخراج غرابته وتحويلها لمنتج مفيد لمحيطه يحقق به وجوده.

داليا الحديدي

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