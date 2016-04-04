علاء الدين آل رشى يكتب: المسلمون واستعادة الإسلام من الأسر

حتى هذه اللحظة يسجل المسلمون انسحاباً غير مبرر من الحضور الفاعل في الحياة العالمية الراهنة، فثمة حيثيات متشابكة تجمع بين التخلف العام والاستبداد السياسي.. يتبع.

حتى هذه اللحظة يسجل المسلمون انسحاباً غير مبرر من الحضور الفاعل في الحياة العالمية الراهنة، فثمة حيثيات متشابكة تجمع بين التخلف العام والاستبداد السياسي، والمهانة والقصور في استخدام التقنية وفك شفرتها، ويضرب المسلمون مثالاً واضحاً ومقنعاً على التقهقر العام؛ وفقدان الهوية والروابط التي تجمعهم؛ هذه العوامل وغيرها أسهمت في ترابط موجع بين المسلمين وبين الجهل والتخلف؛ فحتى دينهم لم يعد عنصراً أساسياً في بناء المجتمعات بل حول كثير من المسلمين (الدين) إلى أداة تخريب وتدمير، وعلى الرغم من كون (الدين) يمثل تاريخاً وتراثاً لشعوب المنطقة إلا أنه وبفعل التسلط السياسي فقد ألقه في الداخل أيضاً؛ ولم يحسنوا عرضه أيضاً في الخارج ولا في عمق ديار العرب والمسلمين.

وقع الإسلام في رهق متعدد تجلى في:

قصور الأتباع؛ وقوة وتفوق غير المسلمين؛ والإساءة في التعريف بالإسلام، فالإسلام في عقلية الكثير من الأبناء إما "منقوص الفكرة"؛ أو يتم الصمت عن معناه الكامل وهو ما يمكن تسميته بالتبعيض.

ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن الاستنكار على مَن يؤمنون ببعض الدين ويكفرون ببعض ستظل قائمة: قال تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)} (البقرة:85).

ارتطم الإسلام وبسبب قصور المتدينين في محنة (التبعيض)؛ أي تجزئة الاسلام؛ ولم يقدم الإسلام في صورة شاملة تعالج الخلاص الفردي والإصلاح المجتمعي؛ وحتى عبادات الإسلام اقتصرت على تفسيرات جزئية تمس العالم الآخر (يوم القيامة)؛ ولا تلامس الواقع المعاش إلا نادراً.

الصيام مثلاً تم التعريف به على أنه طهارة وتقوية لأحاسيس المؤمن وشعوره بالفقراء؛ وهذا جزء من معنى الصيام ولكن غاب عن المبعضين أن الصيام ارتباط بمفهوم الوحدة المجتمعية الذي يكرس مصلحة عامة والتزاما بها وأول المصالح المجتمعية وجود حكم سلطة جامعة وعادلة.

وفسر ذلك عبادة الصلاة التي تعني تحرير المسلم من المفاسد الاقتصادية والمنكرات السياسية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) ورأس المنكرات فساد الرأس السياسي الذي بضياع خدمته للشعب ضياع الدين والدنيا.

والصلاة تحولت بفعل التبعيض من عبادة وشعيرة إلى طقوس إن السلطان المستبد أقر فتح المساجد وسمح بالصلاة ولم يمتنع عن الصلاة أيضاً وصور نفسه على أنه يبكي ويعتمر ويصلي أيضاً لكنه منع ان نقول إن لفظة الآذان الأولى (الله أكبر) تعني لا مواطن صغير في مجتمع يحكم بالعدل الكبير، وحصرت الصلاة في فكرة جزئية فحسب تعنى بالظاهر (أفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتحتم بالتسليم) إن فكرة التبعيض تحصر الإسلام في صور ضيقة تتنافى مع معنى الإسلام الذي أقام دعائمه على حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة.

إن التبعيض أوصل الإسلام إلى مأزق خطير ليس بسبب نصه بل بسبب فهوم المسلمين التي كانت تراعي الواقع على حساب فكرة الإسلام.

لقد أشاع الكثيرون أن التخلف مرهون بالإسلام؛ بل حتى إن البعض تساءل لماذا يتحدث المسلمون عن دينهم أكثر من كل أهل الارض ومع هذا فهم من أكثر أهل الأرض تخلُّفا.

كما تم التركيز على المناهج التاريخية والاجتماعية والسياسية الفائتة؛ من غير تفطن إلى عدم مواكبة هذه المفاهيم.

الدين نفعه في الدنيا لك ولغيرك؛ وفلاحك بين يدي ربك مرهون بتدينك ولن يكون الدين ديناً مخلصاً لصاحبه مخلصاً لمجتمعه دون أن يحقق منفعة وليشهدوا منافع لهم.

علاء الدين آل رشى

مدير المركز التعليمي لحقوق الإنسان بألمانيا

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