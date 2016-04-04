عبد الرحمن شكري يكتب: كان لنا نيل

بدأت ملامح أزمة شح الماء فى مصر تنضح على وجه النيل الشاحب الملئ بالجزر الصغيرة والكبيرة كأنها بثور مرض عضال يسكن فى القلب.. يتبع.

بدأت ملامح أزمة شح الماء فى مصر تنضح على وجه النيل الشاحب الملئ بالجزر الصغيرة والكبيرة كأنها بثور مرض عضال يسكن فى القلب، وما كان كذلك أبدا، عهدنا وجه النيل صبوحا عفيا نابضا بالحياة ممتلئا جاريا يحمل المراكب الناقلة والقوارب الصائدة واليخوت السائحة، تخشاه من شدة موجه، وتحبه لكثرة خيره، تجلس على شطه فتسعد بنسيمه ويغريك بصيده، على ضفتيه غنت الريح للنخيل، ورقصت الاشجار بالثمر.

ورحبت مصر بضيوفها وزوارها من كل الدنيا، وزع النيل ماءه الوفير على كل مصر فشربت وزرعت وصنعت حضارة مبهرة يأتيها عشاقها من البلاد البعيدة تحكى لهم آثارها أسرارها وتبتسم لكل قادم حتى من غزاها أجبرته على الرحيل وهى تبتسم، الله الذى أمدها بالحياة والحب فكانت مصر هبته على مدار التاريخ.

أيها النيل العظيم كيف نحيا وقد قل ماؤك؟ وماؤك هو روح حياتنا ووجودنا.

من المعروف أن حصتنا من مياه النيل سنويا هى 55.5 مليار متر مكعب، أما احتياجاتنا من المياه فهى 59 مليار متر مكعب لزراعة 8 مليون فدان يعيش عليها 40 مليون مواطن، والصناعة تحتاج أكثر من 8 مليارات متر مكعب، وللاستعمالات المنزلية والإنسانية نحتاج 7 مليارات متر مكعب تقريبا، ولذا نقوم بتدوير بعض مياة الصرف الصحي والزراعي لنكفي احتياجاتنا، ومن المعلوم أيضا أن مصر تقع تحت خط الفقر المائي 650 متر مكعب للفرد سنويا في حين أن معدل أستهلاك الفرد دوليا هو ألف متر مكعب للفرد سنويا حسب رأي الخبراء كما أن في مصر ما يقرب من مليون فدان لا تجد مياه لريها خلال الموسم الصيفي.

ماذا يفعل المصريون إذا حجبت إثيوبيا مياة النيل عنهم خصوصا وأن مصر بلد فقير في مياه الأمطار، فلا تتعدي حصتها منها مليار متر مكعب، وهي في جملتها تنزل علي سيناء والساحل الشمالي، كما أن مصر بلد فقير في المياة الجوفية، وهي مكلفة جدا في استخراجه،ا ولا تصلح للري بصورة دائمة في الأراضي القديمة (أرض الوادي).

مع ارتفاع أدوات الإنتاج علي الفلاح المصري وانخفاض أسعار المنتج وعدم تبني الدولة أي نوع من الدعم للفلاح المصري وعدم وجود منظومة تسويق فإن نقص مياة النيل إلى حد الجفاف يحمل مخاطر شديدة علي حياة الفلاحين المصريين الذين تمثل الزراعة بالنسبة لهم كل الدخل وفرص العمل والحياة.

عبد الرحمن شكري

نقيب الفلاحين المصريين الأسبق

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