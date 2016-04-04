خالد السواركة يكتب: هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ

هذه القصة حقيقية غير خيالية وأي تشابه بينها وبين الواقع فهو حتما في سيناء. يتبع

حملة لقوات الجيش في شمال سيناء

بداية القصة كانت عندما كنت في زيارة إلى عبد الباسط زريعي (أبو يونس) في منزله في الأيام الأولي للحملة العسكرية علي سيناء وبالتحديد علي المدن الشرقية (الشيخ زويد ورفح) في سبتمبر/أيلول 2013.

من يتابع الشأن السيناوي سيعرف اسم "زريعي" جيدا ولمزيد من التعريف "عبد الباسط زريعي" هو شقيق "يوسف زريعي" الذي تمت تصفيته في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وشقيق "عيد زريعي" الذي قتل هو وأسرته في قصف عشوائي نفذته إحدى الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو المصري في فبراير/شباط 2014 ، وعم "عمار يوسف زريعي" صاحب القصة الشهيرة الذي تمت تصفيته بعد أن أعلن المتحدث العسكري اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

نعود لقصتنا، فأثناء حديثي مع عبد الباسط قال لي إنه رأى رؤيا، فنظرت إليه جيدا وبدأت في الإنصات إليه لعلمي بقربه من الله عز وجل، وكما تعلمون الرؤيا من الرحمن، قال لي رأيت جارا لنا (هذا الجار كان قد توفاه الله في ذلك الوقت) يسلم علي ويقول لي نحن نريد منكم ثلاثة، يتكلم "عبد الباسط زريعي" وهو لا يستطيع إخفاء قلقه من الرؤيا، وكان تفسيره المبدأي للرؤيا أن ثلاثة من أبناء "زريعي" سيموتون.

تمر الأحداث سريعا وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013 قتل الشقيق الأول لعبد الباسط وهو "يوسف زريعي" بعد أن سلم نفسه إلى معسكر الزهور في مدينة الشيخ زويد وبعد أقل من 10 أيام تمت تصفيته، وفي فبراير/شباط 2014 قتل الشقيق الثاني وهو "عيد زريعي" وقتلت معه باقي أسرته بعد أن سقط علي منزلهم صاروخ من طائرة حربية تابعة لسلاح الجو المصري، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014 تمت تصفية ابن شقيق "عبد الباسط" وهو "عمار يوسف زريعي".

بعد تصفية "عمار" تذكرت رؤيا "عبد الباسط". هل انتهت المأساة أم لا يحسب عمار من ضمن الثلاثة؟ الإجابة بدأت قصتها في ديسمبر/كانون الأول 2014 فقد حاصرت قوات الجيش المنطقة التي يسكنها "عبد الباسط" وأسرته جنوب الشيخ زويد وبسبب غياب العدالة وظاهرة التصفية بعد الاعتقال قرر "عبد الباسط" عدم تسليم نفسه أو بمعني أدق ترك نفسه للاعتقال وعزم علي الرحيل إلى أرض يملكها جنوب الشيخ زويد ليعيش هناك ويبدأ في الزراعة والابتعاد عن مداهمات قوات الجيش والمليشيات المسلحة التي ترافقه في حملاته اليومية.

واجه "عبد الباسط" واقعا جديدا، فبعد أن كان يعيش في منزل ويتاجر في الأغنام ويذهب للأسواق خلال الأسبوع ليبيع بضاعته ويراعي أطفاله الستة الصغار أصبح الآن يعيش في منطقة لا توجد فيها كهرباء ولا خدمات ومصدر الدخل يكاد يكون معدوما.

تمر الأحداث وبعد مرور أكثر من عام علي تصفية عمار وبالتحديد في 28 من مارس/آذار 2016 كان هناك قصف شديد علي مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح من قبل الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو المصري، فاضطر "عبد الباسط زريعي" إلى الجلوس في منزله الجديد البدائي (عشه) وعدم الخروج منه إلا للضرورة لشدة القصف، وعندما حان وقت صلاة الظهر قام لرفع الأذان، ولكنه لم يكن يدري أنه لن يستطيع إكمال الأذان، فقد سقط أحد الصواريخ التي كانت تنهمر كالمطر وأسقطه مصابا بحروق في أغلب جسمه، وظل مصابا لا يستطيع الذهاب إلى المستشفى لأنه سوف يجد المصير نفسه الذي لقيه شقيقة "يوسف" وابنه "عمار" إذا تم اعتقاله وهو مصاب، وظل في البيت حتى لقي ربه يوم 30 من مارس/آذار 2016 وهو يقول لابنه البكر الطفل يونس باللهجة البدوية (هوي علي يا يونس) يطلب من ابنه يونس أن يحرك أي شئ ليشعر ببعض البرودة علي جروحه رغم أن ابنه يونس لم يكن موجودا، ولكنه كان يحتضر رحمه الله، ولسان حاله يقول هذا تأويل رؤياي، تاركا ورائه ستة أطفال أصغرهم "إبراهيم" الذي لا يتعدي عمره 20 يوما.

قصة "عبدالباسط زريعي" واحدة من مئات القصص التي تحدث بشكل شبه يومي في سيناء، ولكنها للأسف لا تظهر للإعلام لأسباب كثيرة، رحمة الله علي "عبد الباسط زريعي" وعلي العديد من أمثاله الذين اضطرتهم الظروف إلي النزوح، وأن يكونوا مطاردين من دون أي سبب، وحتي عندما قرروا ترك الحياة بخدماتها وترفها، لاحقتهم القوات (الباسلة) بصواريخ "الهيلفاير" لتقضي علي حياتهم وكله تحت ذريعة "الحرب علي الإرهاب ".

كتب أحد الولاة إلى عمر بن عبد العزيز يطلب مالا كثيرا لبناء سور حول عاصمة الولاية، فقال له عمر: بماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل، و نقى طرقها من الظلم، وسيناء لن يعود لها الاستقرار. طالما لم يتم تحصينها بالعدل وتنقى طرقها من الظلم، فالعنف لا يولد إلا العنف والدماء لا تجر إلا الدماء.

هذه القصة حقيقية غير خيالية وأي تشابه بينها وبين الواقع فهو حتما في سيناء.

خالد السواركة

ناشط سيناوي – مصر

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