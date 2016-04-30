حظيت قضية الصراع في اليمن باهتمام دولي كبير منذ اندلاع ثورة الشباب 2011 وحتى انقلاب جماعة الحوثي وتحالفها مع صالح, وفرض سلطتها الانقلابية. يتبع

علي هزازي يكتب: ملاحظات على بيان مجلس الأمن بشأن اليمن

حظيت قضية الصراع في اليمن باهتمام دولي كبير منذ اندلاع ثورة الشباب 2011 وحتى انقلاب جماعة الحوثي وتحالفها مع صالح, وفرض سلطتها الانقلابية على أجزاء كبيرة من اليمن بالقوة والمغالبة وإرهاب المجتمع للقبول بها كسلطة أمر واقع, ولم يقف الأمر عند حدود ذالك بل جاهرت بأطماعها التوسعية في المنطقة كأذرع شيعية تعمل لمصلحة إيران.

وقد أصدر مجلس الأمن بخصوص هذه الأحداث عدد من القرارات الدولية منها : 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015), 2216 (2015 ), 2266, (2016) كما صدر عن مجلس الأمن أيضا أربعة بيانات رئاسية مؤرخة 15 فبراير2013, و 29 أغسطس2014, و22 مارس 2015, وآخرها بيان رئيس مجلس الأمن 7676, والمؤرخ بـ25 أبريل/نيسان 2016, وهذا الأخير ما نحن بصدد الحديث عنه.

فقد صدر البيان بإجماع الخمسة عشر عضوا في مجلس الأمن بالتزامن مع المشاورات التي تجمع وفد الانقلابيين مع وفد الشرعية, وهو توقيت حساس وحرج جدا, وهو ما يدفعنا لمعرفة القيمة القانونية للبيان, فيما يصدر من مجلس الأمن من وثائق عمل, حتى نضع كلا منها في سياقه الصحيح.

فالقرارات الصادرة من مجلس الأمن هي التعبير الرسمي عن رأي أو إرادة أجهزة الأمم المتحدة, ثم يأتي بعدها ما يصدر من بيانات عن رئيس مجلس الأمن باسم المجلس

فالقرارات الصادرة من مجلس الأمن هي التعبير الرسمي عن رأي أو إرادة أجهزة الأمم المتحدة, ثم يأتي بعدها ما يصدر من بيانات عن رئيس مجلس الأمن باسم المجلس، ويعتمد في جلسة رسمية من جلسات المجلس ويصدر باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس, ثم يليه بعد ذالك في الترتيب البيان الصحفي.

وعلى هذا فإن البيان الصادر من رئيس مجلس الأمن في الجلسة 7676- 25 أبريل 2016, المعنون الحالة في الشرق الأوسط من حيث المبدأ نجده يشير إلى المرجعية الناظمة للتفاوض بدءا من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية, ونتائج مؤتمر الحوار الوطني, وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأنها توفر أساسا للمفاوضات الشاملة من أجل التسوية السياسية في اليمن.

وعلى الرغم من أن البعض قد يعد مثل هذه الإشارة استهلاله جيدة إلا أنها تنطوي على مؤشرات سلبية تعبر عن تراجع في مستوى خطاب مجلس الأمن واستخدام لهجة أقل حدة بشأن الانقلابيين وصالح

وعلى الرغم من أن البعض قد يعد مثل هذه الإشارة استهلاله جيدة إلا أنها تنطوي على مؤشرات سلبية تعبر عن تراجع في مستوى خطاب مجلس الأمن واستخدام لهجة أقل حدة بشأن الانقلابيين وصالح, بينما كان بإمكان البيان أن يستخدم لفظ أقوى مثل يؤكد مجلس الأمن, ولم يقف عند هذا الحد من التراجع في مقدمة البيان إنما ذهب إلى القول إن تلك القرارات توفر أساسا للمفاوضات الشاملة ليعطي إشارة بإمكانية الاتفاق على أشياء أخرى خارج سياق القرارات الدولية.

وصف البيان مهمة المبعوث الخاص بالأمم المتحدة باليمن إسماعيل ولد الشيخ في ما أسماه بمحادثات السلام اليمنية بالمسير لجلسات النقاش وقيادتها، ورحب ببدء العمل بوقف الأعمال القتالية, ويتضح ذلك من تكرار دعوة المجلس في ذات السياق جميع الأطراف إلى الانخراط في محادثات السلام بطريقة مرنة وبناءة, وبدون شروط مسبقة وبحسن نية.

ونجد أن البيان كرر ذكر الأطراف ولأكثر من مرة في حين أن القرار الدولي 2216 أشار إلى طرف واحد هو الحوثي وصالح, ولم ترد كلمة الأطراف سوى مرة واحدة في الفقرة (1) نهاية الصفحة الـ 9 تقسيم 3 , وهذا الذكر للأطراف في البيان يتناقض مع القرار الدولي, وكأنه يساوي في المراكز القانونية بين السلطة الشرعية, وجماعة الحوثي وصالح الانقلابية التي يقع على عاتقها كافة الالتزامات بتنفيذ القرار الدولي2216, الذي أعرب عن استيائه من تدخل الحوثيين في نطاق السلطة الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية, والتأكيد على أنها أعمال غير مقبولة.

كما عاد البيان وتوافق مع ما سبق ذكره في القرار الدولي في الفقرة (7, 8) الصفحة 2 تقسيم 3 حيث نص على استعادة الحكومة لسيطرتها على جميع مؤسسات الدولة

كما عاد البيان وتوافق مع ما سبق ذكره في القرار الدولي في الفقرة (7, 8) الصفحة 2 تقسيم 3 حيث نص على استعادة الحكومة لسيطرتها على جميع مؤسسات الدولة, بما في ذلك احترام تسلسل السلطة المنشأ قانونيا في مؤسسات الدولة وهذه نقطة جوهرية, باعتبار كل التعيينات التي صدرت من الحوثي في السلك الإداري والوظائف العامة غير قانونية.

دعا البيان إلى شراكة سياسية لا تستثني أحدا بما في ذلك الشباب والمرأة لضمان أن تكون المؤسسات السياسية شاملة للجميع على مبدأ ديمقراطية الحكم بإقرار الدستور الجديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

شدد في الفقرة (5) على النقاط الخمس التي تمثل الإطار المرجعي لمحادثات الكويت استنادا إلى القرار الدولي 2216 (2015) بصيغة قانونية لا لبس فيها الالتزام بآليات أمنية تضمن انسحاب المليشيات والجماعات المسلحة, وأن تتيح تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بطريقة منظمة لكي تكون تحت سيطرة الدولة, ولأهمية انسحاب المليشيات من المدن, وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقد أعاد التأكيد عليها في الفقرة (11) بطلبه من الأمين العام أن يقدم خطة بذلك إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما, كما أكد مجلس الأمن التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاه وسلامته الإقليمية.

وعلى الرغم من الملاحظات السابقة التي أوردناها على البيان إلا انه يعكس رغبة حقيقية لدى المجتمع الدولي في الوصول إلى إبرام اتفاق يفضي إلى وضع حد نهائي للنزاع ولذا أتاح البيان قدرا من المرونة للوصول إلى هذه النتيجة, من أجل تحقيق سلام دائم و شامل في اليمن.

علي حسن هزازي

محام وباحث بالقانون الدولي رئيس منظمة سواسية – اليمن

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