عبد الله مصطفى يكتب : هنا حلب الشهداء

هنا حلب الشهداء. هنا حلب الشهباء. بترابها تيمم أبو الأنبياء. فتفجر من تحت قدميه الماء. وفاض بالنور الإناء. هنا قتلوا نور الصباح واغتالوا قمر المساء. يتبع

سيدة من حلب تهدم منزلها فوق رأسها

هنا حلب الشهداء

هنا حلب الشهباء

بترابها تيمم أبو الأنبياء

فتفجر من تحت قدميه الماء

وفاض بالنور الإناء

هنا قتلوا نور الصباح واغتالوا قمر المساء

شنقوا الحاضر بحبل حقدهم وشوهوا الماضي

وعبثا يحاولون ردم نبع الأصالة والوفاء

هنا حلب التي يقتلونها .. فلا تموت !! .

هنا مداس إبراهيم الخليل هنا مهبط الأسرار والأنوار .. هنا بيوت الأنبياء .. هنا الأطهار الأنقياء..

هنا الشهباء أم الشهداء ..

هنا احتشدت الكلاب وذيولها على قصعة البهاء والنور والسناء ..

ومن خلفهم روم وفرس وشذاذ آفاق الصحراء

هنا المتنبي يخاطب أميرها سيف الدولة :

وسوى الروم خلف ظهرك روم

فعلى أي جانبيك تميل

قعد الناس كلهم عن مساعيك

وقامت بها القنا والنصول

هنا حلب ..هنا حلب ..هنا تنوح حمائم أبي فراس الحمداني…

هنا هديلها الحزين ..تبكي أميرها الأسير .

على أثير نبض القلوب البيضاء …

يسمع صوت الشهباء مضرجآ بدماء الشهداء

هنا حلب الشهباء تبكيها الأرض والسماء .

عبدالله مصطفى

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