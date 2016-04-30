د.علاء الدين ال رشي : أيها السوريون استعيدوا رموز ثورتكم

ليس ثمة شك في أن الشخصيات السورية الثورية لم تسلم من الاستهداف وحرب الشائعات بطريقة ما منها الممنهج والتي تناوب عليه النظام من خلال إعلامه أو جيشه الإليكتروني .

د. علاء الدين ال رشي

ليس ثمة شك في أن الشخصيات السورية الثورية لم تسلم من الاستهداف وحرب الشائعات بطريقة ما منها الممنهج والتي تناوب عليه النظام من خلال إعلامه أو جيشه الإليكتروني ومنها الانفعالي العشوائي والتي ظهرت على يد شريحة واسعة وطيف من المعارضة المنفعلة، ولم يتوقف الاستهداف عند الصف الأول في الثورة بل تعداه أيضاً إلى كل ناشط ثوري يهدف أن يكون محور استقطاب لصالح الثورة ولو بعمل جزئي ينصر الثورة من خلاله.

واقعية مؤلمة وليس فرضية غير متحققة أنه لم يسلم من التخوين أحد لا من الثوار في الداخل ولا في الخارج بدءا من الأجسام الثورية المعترف بها كالائتلاف والمجلس الوطني وانتهاء بالشخصيات المستقلة مثل المهندس معاذ الخطيب وعارف دليلة وهيثم المالح وهيثم مناع ومرورا بزهران علوش و جورج صبرا وبرهان غليون الكل ومن دون استثناء تم قنصهم .

لم يتوقف الأمر عند هؤلاء بل امتد أيضاً إلى كل الرموز التي غادرت النظام وسفينته، فانهال عليها الثوريون سباً وتخويناً واتهاماً ومن هؤلاء الرياضين حجاب وآغا، وكذلك جهاد مقدسي، ومحمد حبش… كما تم تعيير هؤلاء بتاريخهم وسيرتهم واتهامهم بأنهم الآن في دور وظيفي لصالح النظام !

لم يتوقف الأمر عند تصفية هؤلاء معنوياً بل حتى وأد دورهم وقتلهم وهم أحياء…. يقفز السؤال الأخلاقي : هل هذا من الثورة ونصرتها؟

لم يتوقف الأمر عند تصفية هؤلاء معنوياً بل حتى وأد دورهم وقتلهم وهم أحياء…. يقفز السؤال الأخلاقي : هل هذا من الثورة ونصرتها؟

هل هذا الهجوم صدفة عشوائية أم خطة مدروسة وسياسة ممنهجة لإسقاط المشروع الثوري؟

ينطلق بعض المحسوبين على الثورة وهم يهدمون رموزهم الثورية من بواعث نبيلة غالباً…

بعد الصمت المطبق قبل الثورة جاء دور الإفلات المنطلق بلا قيد …

رافق هذا الانعتاق من رق العبودية تطاول محرق و سطحية في الدعاوى في استهداف الكبار منها:

· الثورة جاءت لإسقاط الرموز وليس لصناعة قيادات ومنحبكجية جدد..

· النقد متاح للجميع ولا محاسبة.

· القائد أو الرمز هو كلأ مباح للاعتداء عليه واختراع التهم والنيل من سمعته.

لا يعلم هؤلاء أن شيخوخة الثورة وفقدان مصداقية هيئاتها يبدأ من تصفية قياداتها وذلك بالاحتكام إلى الشائعات وإذا طال الأمد في تداول الشائعات فإن المستفيد الأول هو النظام حيث تفقد الثورة سمة أساسية فيها وهي الثقة وبالتالي الحاضنية الشعبية ومن ثم أي مسؤولية فردية وهو ما نراه جلياً اليوم حيث الناس ملوا ولم يعودوا يثقون بأي شيء.

إن الحالة الصحية ليس في منح القيادات الثورية صفة القداسة أو خلق محنطات وزعامات لا يقال لها لا بل في اختزال الفجوة بين القائد والزعيم الثوري وبين الناس وشريحة الشباب خصوصاً من خلال إحياء النقد الصحي وتزويد الشباب بما يمكنه من تكوين ذائقة فكرية سليمة وأخلاقا منضبطة تفرق بين الشائعة المكذوبة والمعلومة الدقيقة وبين النقد والحقد وبين الاستهتار وبين الحكمة في مقابل الاستهتار الواضح بكرامات الثوار والمعارضين في مقابل هذا التصرف العبثي الثوري والذي يقاد باسم الثورة نجد اللحمة متماسكة في جهة النظام فبشار ليس خطاً أحمر فقط عند الإيرانيين والروس بل عند جماعته، وليس عند الجماعة الأمنية فحسب بل وعند شريحة شعبية أيضاً.

الواجب على القيادات والزعامات الثورية : تعليم الحاضنية الشعبية معنى الشفافية ومعاقبة أي جهة أو شخصية ثورية تشيع الأراجيف حول المعارض دون دليل وحتى مع وجود دليل فالواجب هو الاحتكام إلى القضاء والقانون وبما أننا في زمن انفلات الأمن وزوال القضاء العادل فيمكن التعامل مع المشكوك به ليس في ضرب سمعته والترويج لانتهاك حرمته بل في مرحلة قادمة بفتح ملفه في جهة قضائية عادلة بعد سقوط بشار، وهذا يتطلب جرأة في الفعل بعد هذا الوعي، جرأة من الثوار لاتخاذ القرارات والمبادرات بحق المروجين للشائعات مع تقديم النصح والخبرة للشباب ، حتى يتمرس في اتخاذ القرار ويبصر الطريق بوضوح.

إن الثورة ستستعيد فتوتها إذا أدرك رجالاتها و مؤسساتها خطورة حرب الشائعات بداية من الأجسام الثورية الكبيرة وانتهاء بالشخصيات الثورية المستقلة

إن الثورة ستستعيد فتوتها إذا أدرك رجالاتها و مؤسساتها خطورة حرب الشائعات بداية من الأجسام الثورية الكبيرة وانتهاء بالشخصيات الثورية المستقلة وإذا قرر الواعون من الثوريين الاستدراك فعليهم مثلا أن يمنعوا عن حديث ثوار الخنادق وثوار الفنادق وعن شتم أجسام الثورة وعن التوقف التام عن استهداف رموز الثورة وهذا لا يعني التغاضي عن الأخطاء بل المحاسبة والنقد في أطر علمية ونزيهة وليس السب والتشهير وإشاعة الفواحش والبهت من خلال النت ومجانين وصبية يحسبون على الثورة.

ما الذي يجعلنا ننقسم حول رموزنا التاريخية والعلمية والثقافية ونعتبر ذلك لازمة لنا وكأننا هكذا وُجدنا لنكون متخاصمين باحثين عن عيوب بعضنا البعض غير قادرين على الاتفاق حول رمز، فما بالك حول فكرة أو مشروع وطني نتميّز به عن غيرنا؟ لا أجد جوابا عن هذه الأسئلة سوى أننا لم ندرك بعد حجم "الفخ " النظامي الذي عمل جاهدا ومازال يعمل لكي نصل إلى هذه الحال ونُمنَع حقا من أن نكون ثورة لها تاريخها المجيد ورجالها الأفذاذ الذين كانوا ومازالوا قادرين على صناعته مرة أخرى. لم نُدرك أن خلف هذا الاستصغار لثورتنا ورجالاتها ولمواطنينا ولمشروعنا الوطني سياسة مضادّة لم تتوقف عن ارتداء كل يوم ثوب جديد حتى لا نرى أصغر من معارضي الثورة ومن أحزابنا ومن مثقفينا وعلمائنا وشبابنا وكل ما يرمز لقوة الثورة .

ولعلنا لم ندرك أيضا أن استمرار إهانة المعارضين فضلا عن الناشطين ، وزوال هيبتنا كثورة لها تاريخ من التضحيات لم يسبق عبر تاريخ الثورات في العالم إنما هو جزء من هذه السياسة التي اتبعها الرئيس حافظ أسد ومن بعده بشار و التي ما فتئت تُنفّذ بإحكام لتمنع عنّا أي محاولة للتحرر وأي إمكانية لصياغة دولة ديمقراطية تكون في مستوى الدور الذي ضحت من أجله الثورة!

يكاد اليوم تصبح الثورة صغيرة مع ممثلين فقدوا المصداقية و استصغروا أنفسهم، ضعفت هامتهم، وهزلت أجسادهم، وأهانوا أنفسهم من قبل حاضنتهم فسهُلت إهانتهم من قبل خصومهم والمجتمع الدولي.

يكاد اليوم تصبح الثورة صغيرة مع ممثلين فقدوا المصداقية و استصغروا أنفسهم، ضعفت هامتهم، وهزلت أجسادهم، وأهانوا أنفسهم من قبل حاضنتهم فسهُلت إهانتهم من قبل خصومهم والمجتمع الدولي.

وكل هذا يكاد لا يُذكر اليوم مسألة جوهرية ينبغي أن تبقى عالقة في أذهاننا: أن هناك من لم يُرد ولم يستطع إلى حدّ اليوم، وبعد أكثر من خمسة سنوات الاعتراف أن ثورتنا كانت بالفعل ثورة شعبية حاملة لمشروع حضاري، ولم تكن فقط مجرّد مؤامرة ولا حرباً سلفية ولا إخوانية قام بها مجموعة من المغامرين انتهى بهم الأمر إلى التمزق والاقتتال وتشويه بعضهم البعض.

هذه هي الخلاصة التي ينبغي أن نصل إليها من خلال قراءة ما حدث ويحدث ببلادنا من تشويه للرموز ومحاولة لأسْر مشروعنا الوطني الثوري الذي كان بالفعل ذا بُعدٍ إنساني أصيل وهي خلاصة بقدر ما تُصحِّح تاريخنا، ينبغي أن تَضَعنا في الطريق السليم لصناعة مستقبلنا. إن ثورتنا لا يمكن أن تنتصر ونحن بلا قيادات، ودون أن نَمنع أنفسنا من الوقوع في فخ التشويه بقيادات الثورة و رموزنا التاريخية والتشهير بنقائصها… كما أننا لا يمكن أن نَدَّعي بأننا اليوم بصدد بناء دولة المواطنة والحرية ونحن نستبيح كرامات وحريات الجميع …

أيها السوريون استعيدوا رموز ثورتكم قبل أن يستعيد النظام قوته.

فتش وراء الشائعات وتوقيتها ولسوف تكتشف أنه لن ننتصر في الثورة دون استعادة دور القيادات، والثقة بها و لسوف تكتشف أن وراء كل شائعة مخبر أو احمق .

د. علاء الدين ال رشي

المدير العام للعلاقات في المركز التعليمي لحقوق الإنسان

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