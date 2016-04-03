عادل القناعي يكتب: الإرهاب برؤية عصرية

هل يعقل أن تكون صدفة؟ حصار في غزة، وحصار في تعز، وحصار في مضايا، وحصار في الفلوجة، وحصار في بورما وأفريقيا الوسطى، حصار شامل وممنهج. يتبع

هل يعقل أن تكون صدفة؟ حصار في غزة، وحصار في تعز، وحصار في مضايا، وحصار في الفلوجة، وحصار في بورما وأفريقيا الوسطى، وحصار شامل وممنهج على جميع الأقليات المسلمة في الهند والفلبين والصين وبنغلاديش، وكثير من الدول في العالم الإسلامي والغربي يضطهد ويجوع فيها المسلمون بدم بارد ولا يعلم بحالهم سوى الله.

نعلم جميعا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة جرائم تجويع المسلمين أو غيرهم من الأجناس المختلفة، بل حتى لا يجوز ممارسة التجويع على الحيوان، وذلك كما جاء في الحديث الشريف "عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها، ولا سقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض" متفق عليه.

فما يجري اليوم من سيناريو أعمال التجويع اللاأخلاقي الذي ينفذ على إخواننا المسلمين في العالم، ما هو إلا صورة بشعة ومزرية تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل

وعليه فإن الشرع نهانا عن القيام بقتل البهائم بغير حق، فكيف بحال من يقتل الإنسان عن طريق تجويعه حتى الموت، فما يجري اليوم من سيناريو أعمال التجويع اللاأخلاقي الذي ينفذ على إخواننا المسلمين في العالم، ما هو إلا صورة بشعة ومزرية تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل وبعض المرتزقة الذين يعدون أنفسهم من المسلمين، فممارسات التجويع الشامل التي بدأ مفعولها بالظهور على أغلب المسلمين في العالم كالتجويع عن طريق الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة يراد به تركيع المسلمين، وكسر شوكتهم، والنيل من عزيمتهم.

قالت كيونغ وا كانغ مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية، ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ "لا يمكن المبالغة بشأن وحشية هذا التكتيك القائم على حصار المدن والقرى المدنية، وهذا أمر غير مقبول وغير معقول، ولا يمكن أن يكون هناك أي سبب أو منطق أو مبرر لمنع المساعدات من الوصول إلى المحتاجين، إنه انتهاك خطير للقانون الدولي، ويجب أن يتوقف على الفور".

فما يحصل في تلك الدول من اضطهاد وتجويع بحق المسلمين يعد كارثة إنسانية كبرى بحق المليارات من البشر والمنظمات الدولية والإنسانية، ويعد كذلك من الجرائم النكراء والخيانة العظمى التي تستحق أقسى العقوبات. والسؤال: أين ذهب دور وسائل الإعلام العربي والغربي؟

هل أصبح همهم برامج التوك شو والفضائح والمباريات لإلهاء الشعب المسلم؟ أم أنهم تجردوا من الأخلاق والمبادئ والقيم الإنسانية؟ ألا تعتبر ممارسات التجويع التي تمارسها أمريكا وإسرائيل على الأقليات المسلمة في العالم مخططا إرهابيا ممنهجا على مستوى "عصري" يراد به تطبيق سياسة الانتقام والذل والقسوة على المسلمين!

وأخيرا يجب علينا كمسلمين أن نتحد ونتوحد لإنقاذ ما تبقى من كرامتنا وعزتنا الإسلامية، وأن نقف صفا واحدا لبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ إخواننا في الدين والعقيدة، والدفاع عنهم بكل السبل المتاحة، وإمدادهم بالمساعدات التي تقيهم من الجوع والموت، كإبراز وإظهار أعمال جمع التبرعات عبر وسائل الإعلام ومشاركة معاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

مدون كويتي

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها