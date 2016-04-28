عبد الرحمن شكرى يكتب: النيل عند القدماء المصريين

كان حابي -في اعتقاد الفراعنة-هو آله النيل أبو الارباب وهو يرمز الي الخصب الذي يمنحه النيل لمصر، كان حابي يصور حاملا زهورا ودواجنا واسماكا وخضروات وفاكهة وسعف النخيل

غلبت الصلة الروحية علي أنشطة المصريين القدماء واستبطنت كل علاقاتهم ومعاملاتهم، سرت هذه الروح تعمر وتناشد وتعانق النيل الذي سموه (نعمة الله) وهو عندهم مركز العالم وشريان الحياة وهو (النهر العظيم)، تأمل هذه المناجاة في صلاتهم:

"الحمد لك يا أيها النيل الذي يخرج من الأرض ويأتي ليطعم مصر .. تلك المياه والرياض التي خلقها رع وتطعم كل القطعان .. وتروي أرض الصحراء البعيدة عن الماء".

كان حابي -في اعتقاد الفراعنة- هو إله النيل وأبو الأرباب وهو يرمز إلى الخصب الذي يمنحه النيل لمصر.

كان حابي يصور وهو يحمل زهورا وأسماكا ودواجن وخضروات وفاكهة وسعف النخيل، ويصور أحيانا حاملا علي رأسه زهرة اللوتس (شعار مصر العليا) ونبات البردي (شعار مصر السفلى) رمزا للوحدة بين الشمال والجنوب.

كانت معتقدات المصريين القدماء في الحياة الآخرة عند الذي يدخل الجنة هو من لم يلوث مياه النيل ولم يحجزها عن أحد. وأولى الحكام في مصر القديمة عناية كبيرة لقياس مستوي الفيضان الذي يخصب الأرض ويسهل زراعتها ولأخذ الخراج الذي هو قوام الدولة وكان النيل عندهم هو محدد الوطن والجنسية وهو ينبع من عند رب المياه الأزلية وحابي هو الذي يغذي ويطعم ويجلب المؤونة وتجيئ البهجة معه لكل إنسان.

عند أسوان والجيزة كل عام تقام الاحتفالات بمقدم الفيضان ويذهب المصريون إلى النهر فيلقون فيه الكعك والفاكهة وهم يغنون: لك المجد أيها النيل تحمل الخير لنا.. عندما تفيض يعم الفرح البلاد.. تسقي الحقول وتمد الناس بالقوة.. إذا تأخرت يتوقف دولاب الحياة.. إذا غضبت حل الذعر في البلاد.. يا سيد الأسماك ومنبت القمح والشعير والذرة.. أنت الذي يخلق كل جميل.. الشباب والأولاد يحبونك أيها الملك.

ونظرا لتعرض منابع النيل كل قرن أو قرنين لدورة سباعية من الجفاف الشديد فقد كتبوا عن المجاعة من انخفاض النيل لمدة سبع سنوات: "لا بأس أن أعرفك.. أنا في غم علي العرش العظيم وأولئك الذين في القصر. كانت قلوبهم في حزن شديد من شيء عظيم الهول.. ما دام النيل لم يأتي من سبع سنوات. الحبوب ناقصة وجفت الفواكه. لا شيء يؤكل .. سرق كل رجل زميله .. تحركوا دون تقدم للأمام .. بكي الطفل .. انتظر الشباب.. قلوب الكهول في حزن .. انحنت سيقانهم .. قبعوا علي الأرض .. أغلقت دور العبادة .. والمقاصير ليس فيها شئ سوي الهواء .. كل شيء أصبح فارغا".

ولقد حكى القرآن الكريم عن إحدي دورات الجفاف التي حلت بمصر وعجز حاكمها عن تفسير الرؤيا عن السبع سنوات العجاف حتى فسرها له سيدنا يوسف عليه السلام وتولى مهمة إخراج مصر من المجاعة والسنين العجاف الي الاكتفاء وتوفير الغذاء والأمن وانتشار العدل والبهجة، وقد قعد المصريون القدماء قاعدة ملزمة لهم: "إذا نقص الماء فعلي الجنود أن يصعدوا للأعالي لقتال الذين منعوه"

كاتب ومدون مصري

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها