عارف الأحمدي يكتب: تحديات بناء الدولة اليمنية

يمثل المجتمع المدني ركيزة مهمه في بناء وتشكيل معالم الدولة المدنية، وقد كان للمجتمع اليمني دور مهم في تشكيل معالم الدولة المدنية منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر.يتبع

يمثل المجتمع المدني ركيزة مهمة في بناء وتشكيل معالم الدولة المدنية، وقد كان للمجتمع اليمني دور مهم في تشكيل معالم الدولة المدنية منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر؛ إلا أنه واجه الكثير من التحديات والصعوبات التي كانت تعيق مسيرة بناء الدوله المدنية.

ومن أبرز تلك التحديات والصعوبات طبيعة البيئة اليمنيةالمعتمدة على الحياة القبلية وسيطره القبيلة جزء من المشهد السياسي والعسكري.

وبالتحديد في ستينيات القرن الماضي لعبت القبيلة دور هام في قيام الثورة وفي نجاحها وساهمت بدور فعال إلى جانب حركة الضباط الأحرار وبقية المكونات ضد حكم الأئمة آنذاك.

وبعد نجاح الثورة أصبح المكون القبلي يلعب دورا مهما في بناء وإدارة الدولة اليمنية الجديدة، وأصبح شيوخ القبائل ورجالها في أماكن كثيرة ومهمة في مؤسسات الدولة وخاصة في المؤسسة العسكرية والأمنية ومع مرور الوقت وتزايد الأحداث في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تحول المكون القبلي الأكثر تأثير على ادارة شئون الدولة، وازداد هذا التأثير أثناء تولي الرئيس السابق علي عبد الله صالح حيث عمق التواجد القبلي في خلال حكمة خلال ثلاثة وثلاثين عاما.

وأصبح تشكل قبائل طوق صنعاء مايقارب من تسعين في المئة من الجيش اليمني من هذا المكون .



ثانيا_مرت اليمن بعد قيام ثوره سبتمبر وثورة أكتوبر بمرحلة صراعات وانقلابات عسكرية أثرت سلبا على دور المجتمع المدني في بناء وتشكيل الدولة المدنية .

من المشتغلين في الفقه الإسلامي يرى أن الحجاب هو رمز اجتماعي أكثر منه ديني, فمازالت هناك مشكلة في هذه الحملات وهي بأقل تقدير ازدراء الرمز الاجتماعي

ثالثا_تحول الولاء لشيخ القبيلة بدلا الولاء للدولة والوطن ككل ومن هنا بدأت تتشكل النزعة السلطوية والتسلطيه على نظام الحكم المركزي المطلق الذي كان يعتمده نظام علي عبد الله صالح .

هذا الأمر كان أحد الأسباب المهمة إلى تعميق الفجوة بين مكونات المجتمع المدني وبين أصحاب تلك النزعة التسلطيه وبدأت تلوح في الأفق بوادر انقسام حاد إلى أن جاءت موجه الربيع العربي .

وبدأت تتشكل معالم ثوره جديدة وثقافة جديدة كان للمجتمع المدني دورا كبيرا في إرساء هذه الثورة والمعالم للدوله الحديثة، ومن خلال ثوره فبراير بدأت تتكون نوع من الانقسامات في المكون القبلي وبدأ يظهر نوع من الصحوة في شيوخ القبيلة ورجالها وبدؤوا يدعمون ذالك التحول وتللك الثورة الجديدة حيث بدا يتشكل طرف من المكون القبلي يميل لفكره بناء الدولة المدنية الحديثة .

ولكن كان هناك في الجانب الآخر من المشهد وبالتحديد أثناء ثوره فبراير وجدت جماعة الحوثي متمثلة بأنصار الله موطئ قدم وضمن المطالبين باسقاط نظام صالح

خلال الخمس السنوات حدثت تطورات وأحداث جعلت من جماعة الحوثي مكونا مهما ومؤثرا على المشهد السياسي في اليمن، وخاصة عند قيامه بتبني مطالب حقوقية وخدمية

وفي خلال الخمس السنوات حدثت تطورات وأحداث جعلت من جماعة الحوثي مكونا مهما ومؤثرا على المشهد السياسي في اليمن، وخاصة عند قيامه بتبني مطالب حقوقية وخدمية

حيث استطاعت جذب شريحة واسعة من أبناء الشعب وبدأ الناس يتفاعلون مع تلك المطالب وحصل ما حصل من أحداث وسيطرة الجماعة على كل مؤسسات الدولة وبتحالف وثيق مع النظام السابق ورموزه ونفوذه وسرعان ما انتهت تللك المطالب أمام تقويض مؤسسات الدولة

وإلغاء كل مظاهر الدولة المدنية وتم اختزال كل مايمت للدولة بصله في لجنه ثورية لاتمثل إلا نفسها بين هذا كله أصبح المجتمع المدني وفي ظل عدم وجود كيان للدوله أداة

للاستقطاب من مراكز القوى وأصبح مكونات المجتمع المدني ضحية لتلك النزعة السلطويه يبحث عن الدولة ولا يجد أية حيلة للوصول لها.



عارف الأحمدي

مدون يمني

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