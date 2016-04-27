جمانة رزيق تكتب : حجاب العقل .. حجاب الرأس

كثرت في الآونة الأخيرةالحملات التي تدعو المرأة لنزع الحجاب عن رأسها, حيث رأى بعض الساعين للتحضر و نبذ التخلف أن وضع المرأة حجابا على رأسها يرمز الى أن هذا المجتمع متخلف. يتبع

كثرت في الآونة الأخيرة الدعوات والحملات التي تدعو المرأة لنزع الحجاب عن رأسها,حيث رأى بعض الساعين للتحضر و نبذ التخلف أن وضع المرأة حجابا على رأسها يرمز الى أن هذا المجتمع إنما هومجتمع متخلف.

وغاب عن هؤلاء أن الحجاب الذي يضعه الكثير من الناس على عقولهم هو الأولى أن تكون له حملة مليونية كتلك التي دعا إليها البعض في مصر و دول أخرى.

ويمكن القول إن الحجاب العقلي الذي يطبق على عقول الكثيرين من رواد حملات نزع الحجاب وبعض أصحاب صفحات الفيس بوك العلمانية هو السبب الرئيس الذي يمنعهم من رؤية الحقيقة؛ وهي أن سبب التخلف في مجتمعاتنا ليس مرده إلى أن المرأة في بلادنا ترتدي حجابا أو نقابا, ولكن التخلف موجود طالما أنه لا يوجد بحث علمي و اختراعات تنافس الاختراعات العلمية الغربية.

فالغرب لم يتقدم لأن المرأة نزعت حجابها أو قبعتها و ارتدت تنورة قصيرة؛ وإنما تقدم لأنه قدم العديد من الإنجازات العلمية التي جعلت العالم الثالث يخضع له خضوعا كاملا, والمرأة الغربية حاربت من أجل الحصول على حقوقها ولم تحارب من أجل أن تتعرى.

الغرب لم يتقدم لأن المرأة نزعت حجابها أو قبعتها و ارتدت تنورة قصيرة؛ وإنما تقدم لأنه قدم العديد من الإنجازات العلمية التي جعلت العالم الثالث يخضع له خضوعا كاملا

ولكن الفهم القاصر لمثل هؤلاء الناس يجعلهم يهتمون بالقشور و يتجاهلون الحقائق, ويحاولون جهدهم أن يعرضوا لبعض نجاحات قدمتها نساء لا يرتدين حجابا متناسين الأعداد الكبيرة من النساء اللاتي ينطبق عليهن وصف الجاريات الهاربات من عصور الجاهلية, فالخلاخيل على الأيدي و الأرجل و مساحيق التجميل أعطت للوجوه صفات تكاد تكون واحدة, والعقول فارغة يكشف عنها أحاديثهن التافهة.

وللأسف إن أمثال هؤلاء يجدن محطات تلفزيونية تروج لأفكارهن السخيفة و برامج تلفزيونية تنفق المليارات

من أجل أن يخرج علينا أمثال هؤلاء بإطلالاتهن الجديدة, فهل هؤلاء هن اللاتي سيتحضر مجتمعنا على أيديهن,بل على العكس.

إن وجود أمثال هؤلاء لهو دليل كبير على أن التخلف الاجتماعي بلغ حدا لا يحتمل معه السكوت. وهناك الكثيرمن الأمثلة على دول لا ترتدي فيها المرأة حجابا أو نقابا ولكن المجتمع بقي متخلفا كالبرازيل أو كوبا التي جل سكانها ملحدون, ولم تستطع هذه الدول أن تحرز أي تقدم على الجانب الحضاري .

على الرغم من تقليدها للأوروبيين من حيث الشكل. فالمسألة إذن ليست مسألة حجاب و نقاب إنما هي قدرة المجتمع على الابتكار العلمي و التنمية الثقافية والاجتماعية, فالمجتمع الذي يحث مواطنيه على الثقافة والعلم هو المجتمع المتحضر سواء كان النساء فيه يرتدين حجابا أم يرتدين الميني جب.

أضف إلى ذلك أن هذه المجتمعات المتحضرة هي المجتمعات التي تتقبل الاختلاف سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون, فجامعاتها لاتحرم الفتيات من دخول الحرم الجامعي لأنهن يرتدين حجابا أو نقابا بل على العكس تجد أنهم يكرمون كل الطلاب ويحترمون إنجازاتهم العلمية ولا يقيمون وزنا لشكل الطالب أو لباسه, فما يهمهم فقط هو إنجاز الطلاب العلمي, بغض النظر عن مرجعياتهم الدينية .

إذن, فمشكلة هذه الحملات ضد الحجاب هي أن قادتها و مؤيديها لا ينظرون إلى جوهر المشكلة في هذه الأمة, وإنما يركزون على التفاصيل, و مما لاشك فيه أن هذه التفاصيل لاتمس فقط دين الأمة و مرجعيتها الثقافية و إنما تمس هويتها و روحها.

من المشتغلين في الفقه الإسلامي يرى أن الحجاب هو رمز اجتماعي أكثر منه ديني, فمازالت هناك مشكلة في هذه الحملات وهي بأقل تقدير ازدراء الرمز الاجتماعي

فعلى الرغم من أن البعض من المشتغلين في الفقه الإسلامي يرى أن الحجاب هو رمز اجتماعي أكثر منه ديني, فمازالت هناك مشكلة في هذه الحملات وهي بأقل تقدير ازدراء الرمز الاجتماعي الذي يجمع أغلب أبناء الأمة. فنقد الحجاب لا يكون عبر حملة لنزعه وإنما يكون عبر دراسة للنصوص الفقهية و تقديمها للناس.

والناس في هذه الحالة لهم حرية الاختيار بين المذاهب الفقهية وتفاسير القرآن التي تتناسب مع الفهم الشخصي لكل فرد في المجتمع. ومع احترامنا لكل الآراء الفقهية بمن فيهم من قال إن الحجاب ليس من الإسلام أومن رأى أن الحجاب هو جانب من جوانب الفضيلة, وحتى من رأى بوجوب النقاب, فلا شك أن احترام الحريات الخاصة هو الأساس و تسفيه جانب أو رأي من الآراء إنما يدل على همجية وتخلف حقيقي.

فتقبل الآخر هو الأساس الذي يدل على مستوى أبناء المجتمع الثقافي, وهذه الحملات إن دلت على شيء فهي تدل على أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن التحضر واحترام الآخر وربما ينطبق على أصحاب هذه الحملات و بعض صفحات الفيس بوك التي تدعي العلمانية قول الشاعر نزار قباني إننا "لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية."

جمانة زريق

كاتبة و مدونة سورية

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