عيد المرزوقي: لماذا لا يحتفل أهالي سيناء بذكرى التحرير؟!

صحيحٌ أن "إسرائيل" انسحبت من سيناء قبل 34 عاما، لكن شبح الحرب ما غاب عن شبه الجزيرة منذ ذلك الحين، تارةً ما تكون حربا باردة بتهميش أهلها.. يتبع

الناشط السيناوي ـ عيد المرزوقي

صحيحٌ أن "إسرائيل" انسحبت من سيناء قبل 34 عاما، لكن شبح الحرب ما غاب عن شبه الجزيرة منذ ذلك الحين.

تارةً ما تكون حربا باردة بتهميش أهلها والتقصير بحقهم في التخطيط لتنمية الدولة المصرية، وتارة أخرى تنتقل إلى حرب مفتوحة ضد الأهالي؛ بدعوى الحرب على "الإرهاب".

ويوافق اليوم الاثنين، عيد تحرير سيناء والذي يصادف الخامس والعشرين من إبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر قبل 34 عاما أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 من مارس 1989 م.

مصر كلها تفرح بهذا اليوم، إلا سيناء، إذ تعطي الدولة عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية، بينما يستمر دوي الانفجارات يهز منازل الآمنين في شتى مدنها، نتيجة القصف الجوي والمدفعي الذي راح ضحيته عشرات المدنيين من سكان محافظة شمال سيناء خصوصا.

مصر كلها تفرح بهذا اليوم، إلا سيناء، إذ تعطي الدولة عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية، بينما يستمر دوي الانفجارات يهز منازل الآمنين

أبو محمد المنيعي مواطن سيناوي يقول إنه "للعام الثالث على التوالي، نعيش ذكرى تحرير سيناء تحت أصوات القصف، ليس من إسرائيل، بل من القوات المسلحة المصرية، التي تقول أنها تستهدف الإرهابيين، وفي الحقيقة نحن ندفع الثمن".

ويضيف المنيعي الذي يقطن شرق مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء: "كنا قد اعتدنا أن نحيي ذكرى تحرير سيناء برفقة أشقائنا في القوات المسلحة، في كافة أرجاء سيناء، لكنها هذه الأيام , أصبحت من الزمن القديم".

وتأتي هذه الذكرى، وقد هجَر الجيش المصري مدينة رفح بالكامل؛ بحجة إقامة منطقة عازلة تفصلها عن مدينة رفح الفلسطينية، ومن ثم تدرج التهجير القسري ليمتد إلى مدن الشيخ زويد والعريش مؤخرا، بعد دفع أهالي حي الصفا إلى ترك منازلهم منذ شهر.

أما الحاجة أم يوسف الترابين التي فقدت ابنها نتيجة قصف مدفعي استهدف قريتهم قبل ثلاثة أشهر، فتحكي أن الأمور تغيرت وتقول: "حياتنا صارت سوداء، كل يوم قصف ودمار، أولادنا ماتوا، وبيوتنا دمرت، وهينا رجعنا لأيام الثمانينيات بالسكن في الخيام".

وبحسب الحاجة الترابين فإنها لم تعد تهتم بهذه الذكرى أبدا، فهي تنتظر اليوم الذي تفرح به وستعتبره عيدا لها، حينما تنتهي الحرب الدائرة حاليا في سيناء ، بين الجماعات المسلحة والجيش المصري، وفي ذلك تضيف: "ساق الله واحنا مخلصين من الحرب إلي ما حد متضرر منها غيرنا".

وتعرضت سيناء طيلة السنوات الماضية وباعتراف الدولة المصرية لسياسة تهميش متعمدة على الأصعدة كافة، ابتداء بالصحة والتعليم، وانتهاء بالفرص الممنوحة لأبنائها في دوائر الحكومة والدولة، ومرورا بندرة البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية وغيرها.

تعرضت سيناء طيلة السنوات الماضية وباعتراف الدولة المصرية لسياسة تهميش متعمدة على الأصعدة كافة، ابتداء بالصحة والتعليم، وانتهاء بالفرص الممنوحة لأبنائها

ويتطلع أهالي سيناء إلى تحسين حياتهم، ووقف شلال الدم المستمر منذ ثلاث سنوات في مدن سيناء، نتيجة المعارك القائمة يوميا، بينما دفعوا من دماء أبناءهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية فاتورة هذه المعركة التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل وفق ما يقول أحد أبناء سيناء.

وفي هذه الذكرى، انتظر أهالي سيناء كلمة تخفف عليهم آلامهم، من الدولة المصرية، إلا أن ما جاء على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي خيب آمالهم كالمعتاد، بقوله: "إن مسيرة استعادة سيناء بالحرب والتفاوض تمثل ملحمة رائعة للتمسك بالتراب الوطني".

وتأتي هذه الذكرى في وقت حساس، في ظل الحديث عن إمكانية التدخل الدولي في سيناء، لدعم قوات حفظ السلام المنتشرة هناك، والتي تهدف إلى حماية أمن إسرائيل ضمن حدود اتفاقية كامب ديفيد، مما يدق ناقوس الحرب مجددا في سيناء.

عيد المرزوقي

ناشط سيناوي

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