علاء ال رشي: التفاحة المحرمة في سوريا خطوة حقوقية

المدافعون عن حقوق الانسان ياتون بأشكال متعددة منهم من ينادي بصفاء الأجواء السياسية، ومنهم من يطالب بملء البطون، ومنهم من يعلي من الطفولة، ومنهم من يكرم المرأة .يتبع

ليس ثمة تأريخ واضح لبروز ثقافة حقوق الانسان في سوريا ولكن على الأغلب

تعود حسب تقديري لعام 1938م حيث برز رئيف خوري وكتابه( حقوق الانسان) من أين وإلى أين المصير؟ وتم طبعه في مطبعة ابن زيدون بدمشق، لكن هذه الصيحة لم تجد صدى جيداً لها

فحالة الطوارئ المطبقة منذ سنة 1963، غيبت المجتمع ومؤسساته المدنية

وأبرزت الجهاز الأمني كأكبر صيغة شرعية تشرع الإجرام وارتكاب الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان،والتي منها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتقال والاحتجاز لمدد طويلة بدون توجيه تهم أو محاكمة، ومحاكمات ظالمة تشرف عليها أجهزة أمن الدولة وغياب النزاهة والخصوصية؛ فضلا عن رعاية الفساد داخل الشرطة وقوى الأمن، وسوء أوضاع السجون التي لا ترقى إلى المعايير الدولية.

غاب الصوت الحقوقي وبرزت أصوات خافتة، ولكن المؤكد أن تهمة الانتماء الى جماعات حقوق الانسان كانت ومازالت تمثل الخيانة العظمى والعمالة للخارج في القاموس الاتهامي السوري



المدافعون عن حقوق الانسان ياتون بأشكال متعددة منهم من ينادي بصفاء الأجواء السياسية، ومنهم من يطالب بملء البطون، ومنهم من يعلي من الطفولة، ومنهم من يكرم المرأة ومنهم من ينادي بخضار الطبيعة وحصار الأشرار



غاب الصوت الحقوقي وبرزت أصوات خافتة، ولكن المؤكد أن تهمة الانتماء الى جماعات حقوق الانسان كانت ومازالت تمثل الخيانة العظمى والعمالة للخارج في القاموس الاتهامي السوري



وتعد الاتفاقيات الدولية والمواثيق والمعاهدات التي تم إبرامها خلال العقود المنصرمة ضرورية لكنها غير كافية، ويحتاج السوريون على وجه الخصوص أن يفهموا الحقوق التي صنفتها هذه الاتفاقيات كقوانين فالحقوق على سبيل المثال تساوي الحماية أمام القانون أو حرية الحركة أو الحرية من التعذيب وكيفية المطالبة بها.

كما ينبغي الإلمام بالتكتيكات الجديدة في مجال حقوق الانسان والتي تعمل على دمج أشخاص ومجموعات جديدة في العمل من اجل حقوق الانسان



تكتيكات دوائر المناصرين لحقوق الانسان، والتي تتوسع في استقطاب جماعات جديدة في مجال حقوق الانسان وتطوير شراكات جدية وفعالة من أجل التغيير، وتكتيكات بناء القدرات لاستحداث مؤسسات وأنظمة تدريب من أجل تعزيز حقوق الإنسان .

تكتيكات الوعي والتفهم من اجل تثقيف السوري في مجال حقوق الانسان ، ماحصل من اخبار متضاربة حول سبب حرق التاريخ الاقتصادي الدمشقي( السبت 23نيسان 2016)؛ يجعلنا لا نكتفي فقط بمجرد الأسى والحزن، بل لابد من استعادة الارض التي يراد تغيير خارطتها، وتعبئة الذاكرة، لإعادة الحق لأهله

أن الدفاع الحقوقي عن قضايا المظلومين قد يطول, لكن الإنصاف سيد الموقف، كما أن تجريم النظام يعوزه نفس توثيقي، إن دمشق بل وكل سوريا يتم تغيير وجهها وتركيبتها السكانية

وإذا كان النضال الحقوقي يفرض علينا أن نتبصّر بالقضايا الصغيرة التي تؤسس لفهم الصورة الكبيرة، فإنه في الوقت ذاته يتعين علينا أن نظل متناغمين مع ما يجري على المستوى السياسي، فالوفاء بقضايا حقوق الانسان في سوريا تفرض علينا أولا أن نفكر في إنشاء ورشات حقيقة وندوات تعريفية بثقافة حقوق الانسان ودعم من يعمل في الداخل والخارج..

في عملي في المركز التعليمي لحقوق الانسان وجدت أن الجهل سيد المواقف بهذه الثقافة الممنوعة ثقافة التفاحة المحرمة التي توجب علينا النزول الى أقبية السجون قصرا لكونها تجعل الإنسان حراً…

ومالم نتجاوز حالة التجاوز العام المبني على الخوف وفقدان الثقة بمنظمات حقوق الانسان فلن يكون لسوريا أي مستقبل حتى ولو بعد سقوط بشار …

كي نحفظ لدمشق ولسوريا حقوقها لنفكر في تعليم الناس حقوق الانسان ولندعم هذا التوجه …

وفي حالة حرق سوق العصرونية …

أول خطوة كي لا يتم التلاعب بوجه دمشق الحضاري …

حفظ التواريخ، وعدم التنازل عن الارض، وتوثيق كل حدث.

فالقادم وإن طال لا يرحم القاتل والجرم لا يسقط بالتقادم …



د. علاء الدين ال رشي

مدير العلاقات العامة في المركز التعليمي لحقوق الانسان .

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