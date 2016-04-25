طارق العمراني يكتب: "مي فتيحة".. البوعزيزية المغربية !

"فتيحة" قبل أن تكتوي بلهيب النيران اكتوت بلهيب الظلم بلهليب " الحرارة " بلهيب الشطط في استعمال السلطة بلهيب الحرمان و الحاجة و الفقر. يتبع

"الحكرة" هي القطرة التي أفاضت الكأس بتونس سنة 2010 وهي الحجر الأساس الذي دشن لربيع عربي بلغ من العمر عتيا بعد 5 سنوات من التمردات والانتفاضات و الانتكاسات وأيضا من الأمل الذي –ربما- لا يزال قائما لدى الشعوب الثائرة بغد أفضل يضمن حياة كريمة على الأقل؛ إن لم يكن لهم فللأجيال القادمة.

مشهد البوعزيزي الشاب الذي اختار النار لجسده على المهانة التي كانت تطارده في كل مكان؛ كان أكثر من كافٍ ليُحَرك فطرة الكرامة عند الملايين و تنطلق شرارة ثورة الياسمين متخطيةً حدود تونس لتفتح كوة أمل في سياج شوكي أحاط بنا لعقود و تطرد الخوف من قلوب الشعوب و تزرعه في قصور الحكام و الملوك.

"البوعزيزية " الظاهرة لم يكُن من السهل إيقافها بعد أن اتخذ منها الكثير من بعد "طارق" تقليداَ و شكلا قاسيا من أشكال الاحتجاج تكرر في أكثر من مشهد مأساوي لشاب عاطل و لرجل مظلوم وآخر مقموع، غير أن هذه المرة كان السيناريو بمدينة القنيطرة المغربية أكثر تطابقا لما حصل بسيدي بوزيد التونسية باستثناء أن المعني بالأمر هذه المرة إمرأة.

"فتيحة" أو "أمي فتيحة" كما كان يحلو لمعارفها مناداتها و كما اختار أن يسميها كل من اطلع على قضيتها، أرملة في الأربعينييات من عمرها تسكن أحد الأحياء الهامشية بالقنيطرة.

البوعزيزية " الظاهرة لم يكُن من السهل إيقافها بعد أن اتخذ منها الكثير من بعد "طارق" تقليداَ و شكلا قاسيا من أشكال الاحتجاج تكرر في أكثر من مشهد مأساوي لشاب عاطل و لرجل مظلوم وآخر مقموع،

اختارت بعد وفاة زوجها ألا تنتظر يدا تحسن إليها، و لا دولة تأخذ لا تعطي، ولا أن تموت جوعا؛ بل قررت أن ترعى أباها المكفوف وابنتها الوحيدة بعرق جبينها، اشتغلت وانتقلت في البداية بين مهن مختلفة إلى أن استقرت على تحضير بعض أنواع الحلويات الشعبية في منزلها و تعرضها للبيع على عربتها بشوارع و أحياء المدينة فاستطاعت بعملها هذا أن تكسب قوت يومها و تضمن دخلا لها رغم هزالتِهِ إلا أنه على الأقل يَسد حاجيات أسرتها الصغيرة.

كغيرها من الباعة المتجولين المنتشرين على هوامش الأسواق و في الأزقة لم تكن تسلم " فتيحة " هي الأخرى من الحملات التي تشنها القوات المساعدة بين الفينة و الأخرى في شكل مطارادات و ملاحقات، وأسوأ ما قد تنتهي به حجر على السلع التي يرتزق بها هؤلاء الباعة حتى أضحى الأمر عند العديد منهم اعتياديا واحتمالا يَضعونُه نصب أعينهم طوال الوقت و تَجِدهُم في حالة تأهب دائمة.

ما حصل يوم السبت -9 أبريل- كان في بدايته عادياَ كسائر الأيام قبل أن تتطور الأمور بسبب حجز اثنين من أعوان السلطة لما كانت تملك "فتيحة" من حلويات ثم سلبها المال الذي كان بحوزتها؛ لكن ذلك لم يزد إلا من إصرارها على استعادة ما سلب منها و معه زاد بطش المسؤولين في جعلها عرضة لمختلف أساليب الإهانة المهينة للكرامة أمام جموع الناس الذين أفادوا أنها تعرضت للصفع و الضرب من طرف القائد بعد أن إلتحق بقواتهِ.

استمر تجبر و تسلط المسؤولين في حق فتيحة حتى اضطرمت نيران الغيظ في قلبها، وبدأت ترى حقها و أملها في حياة كريمة يضيع وينهار أمامها حتى وصلت إلى حالة إغلاق فقدت فيها الراحلة نفسها وحرية إرادتها لتقرر بكل بساطة أن تنهي هذا الكابوس من الظلم المستمر بمشهد مفزع معه انهت حياتها بعد يومين من المعانات.

"مي فتيحة " قبل أن تكتوي بلهيب النيران اكتوت بلهيب الظلم بلهليب " الحرارة " بلهيب الشطط في استعمال السلطة بلهيب الحرمان و الحاجة و الفقر بلهيب الذل الذي عاشته وسط دور الصفيح التي لم تستطع الخروج من غياهبه إلا بشق الأنفس ..



ربما هي لم تكن تعلم أن من فصول الدستور الذي صوتت عليه ما يجرم و يمقت معاناتها و يضمن لها العيش الكريم؛ لكنها كانت على يقين بأن لها حق في هذا الوطن ستصله يوماَ ما و كفاحها لخير قائل بذلك .

" مي فتيحة " موجودة في كل مدينة و في كل حي و في كل زنقة و ما مُورسَ عليها من ظلم و تسلط هو أضعفُ ما يُمارسُ على غيرها من البسطاء الساعين وراء لقمة الحياة في ربوع هذا الوطن، مع أنهم لا يسعون إلى جاه و لا إلى مال يغنيهم؛ وأقصى أمانيهم قوت يضمنون به حياتهم و حياة ذويهم و كرامة أهدرت على يد من وُجدوا في الأصل لحمايتها ! و ما الحادثة إلا مناسبة جديدة لطرح عدد لا متناهي من الأسئلة المتراكمة.

مي فتيحة " موجودة في كل مدينة و في كل حي و في كل زنقة و ما مُورسَ عليها من ظلم و تسلط هو أضعفُ ما يُمارسُ على غيرها من البسطاء الساعين وراء لقمة الحياة في ربوع هذا الوطن،

هل هذا هو مغرب الاستثناء الذي صدع به بنكيران رؤوسنا؟ و أين رئيس الحكومة هذا الذي لم يحرك ساكنا هو و حكومته أم أنه "مَفرسوشْ (ليس لديه خبر)" ؟

هل هذا هو المفهوم الجديد للسلطة ؟ أم أنها بداية العودة إلى زمن "جنان الكرمة" و أعوان السلطة؟ و بعد كل هذا أين هم أولئك الحقوقيون و جمعياتهم و أولئك المناضلين و نضالاتهم أم أن عملهم يقتصر على المرأة و معايير لباسها ؟

و من المفرقات التي لا تجتمع إلا عندنا أن "فتيحة" كانت من بين النساء التي شاركن مؤخرا في مسيرة الرباط التي أتت للرد و الاحتجاج على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون غير المحايدة بخصوص قضية الصحراء و ما الغرابة إلا في كون من دق باب الراحلة، وطلب منها تلبية نداء الداخلية هم نفسهم رجال السلطة و أعوانهم ممن اعتدوا عليها ! "الحكرة" التعرض للظلم و التسلط.

طارق العمراني

مدون وناشط مغربي

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها