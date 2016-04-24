د. أحمد رامي يكتب : هيثم محمدين حبسوه كما لو كان إخوانيا

يأتي قرار نيابة السيسي بحبس هيثم محمدين على ذمة قضية تتهمه فيها بالانضمام لجماعة الإخوان لتحمل عدة رسائل للجميع . يتبع

يأتي قرار نيابة السيسي بحبس هيثم محمدين على ذمة قضية تتهمه فيها بالانضمام لجماعة الإخوان لتحمل عدة رسائل للجميع .

الرسالة الأولى لمن يعملون على معارضة السيسي معارضة جذرية سواء كانوا من مكونات ثورة 25 يناير أو غيرهم أن جزاؤكم سيكون مثل جزاء الإخوان

و يحضرني في هذا السياق أنه عقب ما بدا في ذكرى رابعة الماضية من مراجعات نشرها الاشتراكيون الثوريون قامت سلطات السيسي بضم القيادي اليساري خالد السيد لأحد قضايا الإخوان المتهم فيها الدكتور محمد وهدان الذى كان يقوم بمهام المرشد العام.

إن التعاون المشترك بين الإخوان وأيا من مكونات ثورة يناير خط أحمر وضعه السيسي لا يسمح بتجاوزه و ليتنا نحن في معسكر الثورة المصرية ندرك ذلك و نكسر هذا الخط الأحمر .

الرسالة الثانية وهى الأخطر و التي نقع فيها جميعا و نشارك النظام في ترسيخها أن الإخوان ليسوا مواطنين لهم كل الحقوق كسائر المواطنين لكن الجميع لا النظام فقط يرسخ هذا المفهوم .

*النظام يرسخ ذلك عند ذكر مبرر القبض على أى معارض بأنه من الإخوان أو متعاون معهم .

*أغلب السياسيين الذين يسوقون عدم كون المقبوض عليهم من الإخوان كمسوغ للإفراج عنهم .

و الاخوان أنفسهم عبر تأطير أنفسهم عن غير قصد عند الحديث عن الانتهاكات بحقهم فيقولون في الإعلام "القبض على طلاب من الإخوان أو مصادرة أموال إخوان أو نسبة أي انتهاك بحقوقهم لكونهم إخوان" .

و الاخوان أنفسهم عبر تأطير أنفسهم عن غير قصد عند الحديث عن الانتهاكات بحقهم فيقولون في الإعلام "القبض على طلاب من الإخوان أو مصادرة أموال إخوان أو نسبة أي انتهاك بحقوقهم لكونهم إخوان" .

مفهوم أن يفعل ذلك النظام من أجل وضع الإخوان في إطار و سياق يبرر القمع الذى يتعرضون له لكن من غير المقبول أن يستدرج الإخوان أو معارضي السيسي و نظامه لهذا الفخ الذى يحول دون العمل المشترك حال ترسخ هذه الصورة الذهنية عن الإخوان وعن التعاون معهم.

إن العلة الرئيسية لقمع النظام لأى فصيل سياسي هو مدى خطورتهم عليه و مدى جذرية معارضته أو الاعتراف بشرعيته لذلك ترى من المقربين منه إسلاميين و يساريين شريطة الخضوع السياسي و ليت خصومه ممن تبقى وفيا لثورة يناير يدركون أنهم أمامه سواء على الأقل من حيث تصنيفهم كخطر عليه مع اختلاف درجة القمع حسب حجم كل تيار و درجة الخطورة المحتملة منه على نظام القمع و الاستبداد الحاكم .

أما المأساة الأخطر التي أريد أن ينتبه إليها غير الإخوان أن هناك تمييز سلبي يمارس بحق الإخوان منذ زمن و من عشرات السنوات ممنوع عليهم الالتحاق في بعض الوظائف حقوقهم أكثر انتهاكا من سائر المصريين الحق في الحياة

أما المأساة الأخطر التي أريد أن ينتبه إليها غير الإخوان أن هناك تمييز سلبي يمارس بحق الإخوان منذ زمن و من عشرات السنوات ممنوع عليهم الالتحاق في بعض الوظائف حقوقهم أكثر انتهاكا من سائر المصريين الحق في الحياة و الملكية والحرية والعمل و زاد الأمر بعد الثالث من يوليو بأن أصبح دفاع البعض عن من يحبس أحيانا هو مجرد أنه ليس من الإخوان و كأن الإخوانى مواطن منقوص الحقوق.

هذه الممارسة و هذه الغبن المزدوج من سلطة مستبدة طاغية ومن أصدقاء وأهل و شركاء وطن يبررون ضمنا ربما دون إدراك رسالة لا تقل أثرا في نفس و سلوك الإخوان من الحبس و القتل ظلما.

الحرية لكل سجين .

الحرية لمصر .

الحقوق لكل الخلق.

الكرامة لكل إنسان .

ومن ناحية بعض الإخوان أيضا لابد أن يدركوا أن تجاوز الحياة بروح المأزوم المضطهد ضرورة لكسر الاضطهاد عنهم و عن المصريين فننكر الظلم ضد أي إنسان لمجرد كونه انسان.

ومن ناحية بعض الإخوان أيضا لابد أن يدركوا أن تجاوز الحياة بروح المأزوم المضطهد ضرورة لكسر الاضطهاد عنهم و عن المصريين فننكر الظلم ضد أي إنسان لمجرد كونه انسان.

فإن المولى قال (ولقد كرمنا بنى آدم ) كل بنى ادم لمجرد كونهم بنى آدم.

ولا يحرمون شنئآن قوم على ألا نعدل.

ولا يدفعنا ظلم أحدهم لنا في موقف ألا ندفع عنه الظلم إذا ما وقع عليه.

(كاتب هذه السطور كان يمكن أن يجد فرصة تعيين في أحد كليات الصيدلة الإقليمية و لكن لمجرد القبض علي فور تخرجي استبعدت مجرد المحاولة هذا غيض من فيض لا أقول مررت به ولكن مر وعانى أكثر منه مئات المرات ملايين من هذا الوطن شعروا أن حقوقهم منقوصة)

دكتور احمد رامي

المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة

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